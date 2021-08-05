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В столичном ДТП с участием кареты скорой помощи погиб один человек
В столичном ДТП с участием кареты скорой помощи погиб один человек
Авария произошла в Чиланзарском районе Ташкента. В результате происшествия пассажир автомобиля неотложной помощи скончался в больнице. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T09:42+0500
2021-08-05T09:42+0500
происшествия
дтп
автомобиль
авария
скорая помощь
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Накануне в столице произошло ДТП с участием машины скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана. По данным правоохранительного ведомства, авария случилась в Чиланзарском районе на перекрестке улиц Каримова и Алмазар.В ходе проведенного расследования выяснилось, что за рулем легкового автомобиля Nexia, столкнувшегося с каретой неотложной помощи, находился 42-летний мужчина. В результате происшествия пассажир автомобиля скорой помощи скончался в больнице. Ведется доследственная проверка.
https://uz.sputniknews.ru/20210112/V-Andizhanskoy-oblasti-v-DTP-s-uchastiem-mashiny-skoroy-pomoschi-pogib-chelovek-15768489.html
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дтп, автомобиль, авария, скорая помощь

В столичном ДТП с участием кареты скорой помощи погиб один человек

09:42 05.08.2021
784
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи в Москве
Работа скорой помощи в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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Авария произошла в Чиланзарском районе Ташкента. В результате происшествия пассажир автомобиля неотложной помощи скончался в больнице.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Накануне в столице произошло ДТП с участием машины скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.
© ГУБДД МВД УзбекистанаДТП в Ташкенте с участием машины скорой помощи
ДТП в Ташкенте с участием машины скорой помощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
ДТП в Ташкенте с участием машины скорой помощи
© ГУБДД МВД Узбекистана
По данным правоохранительного ведомства, авария случилась в Чиланзарском районе на перекрестке улиц Каримова и Алмазар.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что за рулем легкового автомобиля Nexia, столкнувшегося с каретой неотложной помощи, находился 42-летний мужчина.
ДТП В Андижанской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2021
Общество
В Андижанской области в ДТП с участием машины скорой помощи погиб человек
12 января, 14:27
168
В результате происшествия пассажир автомобиля скорой помощи скончался в больнице. Ведется доследственная проверка.
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