https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-stolichnom-dtp-s-uchastiem-karety-skoroy-pomoschi-pogib-odin-chelovek-19956161.html

В столичном ДТП с участием кареты скорой помощи погиб один человек

В столичном ДТП с участием кареты скорой помощи погиб один человек

Авария произошла в Чиланзарском районе Ташкента. В результате происшествия пассажир автомобиля неотложной помощи скончался в больнице. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-05T09:42+0500

2021-08-05T09:42+0500

2021-08-05T09:42+0500

происшествия

дтп

автомобиль

авария

скорая помощь

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Накануне в столице произошло ДТП с участием машины скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана. По данным правоохранительного ведомства, авария случилась в Чиланзарском районе на перекрестке улиц Каримова и Алмазар.В ходе проведенного расследования выяснилось, что за рулем легкового автомобиля Nexia, столкнувшегося с каретой неотложной помощи, находился 42-летний мужчина. В результате происшествия пассажир автомобиля скорой помощи скончался в больнице. Ведется доследственная проверка.

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дтп, автомобиль, авария, скорая помощь