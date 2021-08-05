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https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-yunusabadskom-rayone-stolitsy-poyavitsya-novyy-massiv-19958143.html
В Юнусабадском районе столицы появится новый массив
В Юнусабадском районе столицы появится новый массив
Данная инициатива предусмотрена проектом решения районного хокима. Новоявленный объект планируется образовать на территории МСГ "Отчопар-2". 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T11:23+0500
2021-08-05T12:06+0500
общество
ташкент
юнусабадский район
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В столичном районе Юнусабад планируется создать новый массив "Манзара". Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента. Данная инициатива предусмотрена проектом решения хокима Юнусабадского района. Отмечается, что документ выставлен на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов.После его принятия новый массив планируется образовать на территории МСГ "Отчопар-2". Здесь же установят указатели с названием "Манзара" и внесут изменения в необходимую документацию.
https://uz.sputniknews.ru/20210115/V-Yunusabadskom-rayone-naznachen-novyy-glava-khokimiyata-15791830.html
ташкент
юнусабадский район
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ташкент, юнусабадский район, хокимият ташкента

В Юнусабадском районе столицы появится новый массив

11:23 05.08.2021 (обновлено: 12:06 05.08.2021)
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© Водители ТашкентаУчасток улицы Ойбек в Ташкенте рядом с вокзалом
Участок улицы Ойбек в Ташкенте рядом с вокзалом - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
© Водители Ташкента
Данная инициатива предусмотрена проектом решения районного хокима. Новоявленный объект планируется образовать на территории МСГ "Отчопар-2".
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В столичном районе Юнусабад планируется создать новый массив "Манзара". Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.
Данная инициатива предусмотрена проектом решения хокима Юнусабадского района. Отмечается, что документ выставлен на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов.
Портфель с документами - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2021
Общество
В Юнусабадском районе назначен новый глава хокимията
15 января, 10:30
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После его принятия новый массив планируется образовать на территории МСГ "Отчопар-2". Здесь же установят указатели с названием "Манзара" и внесут изменения в необходимую документацию.
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