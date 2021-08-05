https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-yunusabadskom-rayone-stolitsy-poyavitsya-novyy-massiv-19958143.html

В Юнусабадском районе столицы появится новый массив

В Юнусабадском районе столицы появится новый массив

Данная инициатива предусмотрена проектом решения районного хокима. Новоявленный объект планируется образовать на территории МСГ "Отчопар-2". 05.08.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

ташкент

юнусабадский район

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В столичном районе Юнусабад планируется создать новый массив "Манзара". Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента. Данная инициатива предусмотрена проектом решения хокима Юнусабадского района. Отмечается, что документ выставлен на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов.После его принятия новый массив планируется образовать на территории МСГ "Отчопар-2". Здесь же установят указатели с названием "Манзара" и внесут изменения в необходимую документацию.

https://uz.sputniknews.ru/20210115/V-Yunusabadskom-rayone-naznachen-novyy-glava-khokimiyata-15791830.html

ташкент

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ташкент, юнусабадский район, хокимият ташкента