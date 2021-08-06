Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
"Бронза" в вольной борьбе: четвертая медаль ОИ-2020
15:55 06.08.2021 (обновлено: 17:22 06.08.2021)
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© AP Photo / Aaron FavilaБекзод Абдурахмонов во время поединка за бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг
© AP Photo / Aaron Favila
Борец вольного стиля Бекзод Абдурахманов в весе до 74 кг завоевал "бронзу" Токио-2020.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. В копилке сборной Узбекистана еще одна олимпийская награда. На этот раз борец вольного стиля 31-летний Бекзод Абдурахманов в весе до 74 кг завоевал "бронзу" Токио-2020.
© AFP / JACK GUEZБекзод Абдурахмонов во время поединка за бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг
Бекзод Абдурахмонов во время поединка за бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг
© AFP / JACK GUEZ
В бескомпромиссной борьбе за место на пьедестале почета узбекистанец одолел соперника из Казахстана — чемпиона Азии 2019 года Данияра Кайсанова. Итоговый счет поединка — 13:2.
© AFP / JACK GUEZБекзод Абдурахмонов во время поединка за бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг
Бекзод Абдурахмонов во время поединка за бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг
© AFP / JACK GUEZ
Таким образом, на счету олимпийской сборной Узбекистана две золотые и две бронзовые медали.