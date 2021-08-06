https://uz.sputniknews.ru/20210806/bronza-v-volnoy-borbe-chetvertaya-medal-oi-2020-19976781.html

"Бронза" в вольной борьбе: четвертая медаль ОИ-2020

"Бронза" в вольной борьбе: четвертая медаль ОИ-2020

Борец вольного стиля Бекзод Абдурахманов в весе до 74 кг завоевал "бронзу" Токио-2020. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T15:55+0500

2021-08-06T15:55+0500

2021-08-06T17:22+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

узбекистан

спорт

вольная борьба

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. В копилке сборной Узбекистана еще одна олимпийская награда. На этот раз борец вольного стиля 31-летний Бекзод Абдурахманов в весе до 74 кг завоевал "бронзу" Токио-2020.В бескомпромиссной борьбе за место на пьедестале почета узбекистанец одолел соперника из Казахстана — чемпиона Азии 2019 года Данияра Кайсанова. Итоговый счет поединка — 13:2.Таким образом, на счету олимпийской сборной Узбекистана две золотые и две бронзовые медали.

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узбекистан, спорт, вольная борьба