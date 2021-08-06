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https://uz.sputniknews.ru/20210806/laboratoriya-na-kolesax-proverit-tashoblast-na-vich-19982687.html
Лаборатория на колесах проверит Ташобласть на ВИЧ
Лаборатория на колесах проверит Ташобласть на ВИЧ
В Ташкенте состоялось открытие первой мобильной лаборатории по тестированию ключевых групп населения на ВИЧ, вирусный гепатит С и другие инфекции, передающиеся... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T20:31+0500
2021-08-06T22:46+0500
общество
узбекистан
ташкент
медицина
медицинское оборудование
лаборатория
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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Комплекс оборудован на базе многосекционного фургона ISUZU. Одна из главных задач мобильной лаборатории — привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и ИППП, донести до населения полную и достоверную информацию о путях заражения, мерах профилактики, диагностики и лечения.Как отметил завотделением профилактики и противоэпидемических работ Республиканского центра по борьбе со СПИДом Нурали Ташпулатов, население всегда стремилось к стационарным медучреждениям, однако сегодня ситуация складывается прямо пропорциональная. Уже завтра, 7 августа, мобильный лабораторный комплекс (МЛК) отправится в Кибрайский район Ташкентской области, чтобы оказывать населению лабораторную и медико-профилактическую помощь. Работать мобильная лаборатория будет при кабинетах доверия, в областных центрах по борьбе со СПИДом и межрайонных диагностических лабораториях. Курсировать она будет в районах, где по различным причинам у людей затруднен доступ к соответствующим медуслугам.Наряду с анонимным бесплатным экспресс-тестированием в передвижной лаборатории будет проводиться консультирование, санитарно-профилактические мероприятия. Пациенты смогут получить здесь также направление в соответствующие медучреждения.По словам директора Республиканского центра по борьбе со СПИДом Кахрамона Юлдашева, проект реализован при поддержке Минздрава Узбекистана, Службы санэпидемблагополучия и Международной гуманитарной организации "Врачи без границ".По словам специалиста, представители уязвимых групп без особого желания обращаются в службу СПИД, чтобы пройти тестирование и узнать свой статус. Есть надежда, что мобильная лаборатория решит эту проблему.Лаборатория разделена на три секции: место ожидания, приемно-консультативная секция и лабораторно-диагностическая. Юлдашев отмечает, обслуживать посетителей в ней будет медперсонал СПИД-центра. Это врач-инфекционист, оказывающий до и послетестовую консультацию, и медсестра или лаборант, непосредственно проводящие экспресс-тестирование. Для анализа кровь берется из пальца. Такой тест позволит узнать результат уже через 5–15 минут.Специалисты обращают внимание, что во время консультации должны учитываться такие важные моменты, как добровольность человека, конфиденциальность, до и послетестовая консультация, объяснение процедуры и преимущества экспресс-тестирования, трактовка возможного результата (положительный, отрицательный, сомнительный) и другое. Для регистрации с соблюдением анонимности используется специальный идентификационный код пациента.Напомним, что в марте 2021 года в дар от Российской Федерации Узбекистану был передан мобильный диагностический комплекс. Однако, по словам Юлдашева, клиника еще не начала свою работу из-за задержки на таможенном оформлении тест-систем, переданных вместе с передвижным комплексом. Ожидается, что он начнет свою работу в самое ближайшее время.
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узбекистан, ташкент, медицина, медицинское оборудование, лаборатория

Лаборатория на колесах проверит Ташобласть на ВИЧ

20:31 06.08.2021 (обновлено: 22:46 06.08.2021)
689
© SputnikВ Ташкенте состоялось открытие первой мобильной лаборатории по тестированию ключевых групп населения на ВИЧ
В Ташкенте состоялось открытие первой мобильной лаборатории по тестированию ключевых групп населения на ВИЧ - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
© Sputnik
Анна Желиховская
Все материалы
В Ташкенте состоялось открытие первой мобильной лаборатории по тестированию ключевых групп населения на ВИЧ, вирусный гепатит С и другие инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Комплекс оборудован на базе многосекционного фургона ISUZU. Одна из главных задач мобильной лаборатории — привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и ИППП, донести до населения полную и достоверную информацию о путях заражения, мерах профилактики, диагностики и лечения.
Как отметил завотделением профилактики и противоэпидемических работ Республиканского центра по борьбе со СПИДом Нурали Ташпулатов, население всегда стремилось к стационарным медучреждениям, однако сегодня ситуация складывается прямо пропорциональная.
© SputnikВ Ташкенте состоялось открытие первой мобильной лаборатории по тестированию ключевых групп населения на ВИЧ
В Ташкенте состоялось открытие первой мобильной лаборатории по тестированию ключевых групп населения на ВИЧ - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
В Ташкенте состоялось открытие первой мобильной лаборатории по тестированию ключевых групп населения на ВИЧ
© Sputnik
Уже завтра, 7 августа, мобильный лабораторный комплекс (МЛК) отправится в Кибрайский район Ташкентской области, чтобы оказывать населению лабораторную и медико-профилактическую помощь. Работать мобильная лаборатория будет при кабинетах доверия, в областных центрах по борьбе со СПИДом и межрайонных диагностических лабораториях. Курсировать она будет в районах, где по различным причинам у людей затруднен доступ к соответствующим медуслугам.
Наряду с анонимным бесплатным экспресс-тестированием в передвижной лаборатории будет проводиться консультирование, санитарно-профилактические мероприятия. Пациенты смогут получить здесь также направление в соответствующие медучреждения.
© SputnikВ Ташкенте состоялось открытие первой мобильной лаборатории по тестированию ключевых групп населения на ВИЧ
В Ташкенте состоялось открытие первой мобильной лаборатории по тестированию ключевых групп населения на ВИЧ - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
В Ташкенте состоялось открытие первой мобильной лаборатории по тестированию ключевых групп населения на ВИЧ
© Sputnik
По словам директора Республиканского центра по борьбе со СПИДом Кахрамона Юлдашева, проект реализован при поддержке Минздрава Узбекистана, Службы санэпидемблагополучия и Международной гуманитарной организации "Врачи без границ".

"Мобильная лаборатория рассчитана, прежде всего, на обслуживание уязвимых групп населения (люди, употребляющие инъекционные наркотики, лица, предоставляющие интимуслуги за вознаграждение, и другие) в труднодоступных районах. Но также сюда может прийти каждый желающий", — пояснил он.

По словам специалиста, представители уязвимых групп без особого желания обращаются в службу СПИД, чтобы пройти тестирование и узнать свой статус. Есть надежда, что мобильная лаборатория решит эту проблему.
© SputnikВ Ташкенте состоялось открытие первой мобильной лаборатории по тестированию ключевых групп населения на ВИЧ
В Ташкенте состоялось открытие первой мобильной лаборатории по тестированию ключевых групп населения на ВИЧ - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
В Ташкенте состоялось открытие первой мобильной лаборатории по тестированию ключевых групп населения на ВИЧ
© Sputnik
Лаборатория разделена на три секции: место ожидания, приемно-консультативная секция и лабораторно-диагностическая. Юлдашев отмечает, обслуживать посетителей в ней будет медперсонал СПИД-центра. Это врач-инфекционист, оказывающий до и послетестовую консультацию, и медсестра или лаборант, непосредственно проводящие экспресс-тестирование. Для анализа кровь берется из пальца. Такой тест позволит узнать результат уже через 5–15 минут.
Специалисты обращают внимание, что во время консультации должны учитываться такие важные моменты, как добровольность человека, конфиденциальность, до и послетестовая консультация, объяснение процедуры и преимущества экспресс-тестирования, трактовка возможного результата (положительный, отрицательный, сомнительный) и другое. Для регистрации с соблюдением анонимности используется специальный идентификационный код пациента.
© SputnikВ Ташкенте состоялось открытие первой мобильной лаборатории по тестированию ключевых групп населения на ВИЧ
В Ташкенте состоялось открытие первой мобильной лаборатории по тестированию ключевых групп населения на ВИЧ - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
В Ташкенте состоялось открытие первой мобильной лаборатории по тестированию ключевых групп населения на ВИЧ
© Sputnik
Напомним, что в марте 2021 года в дар от Российской Федерации Узбекистану был передан мобильный диагностический комплекс. Однако, по словам Юлдашева, клиника еще не начала свою работу из-за задержки на таможенном оформлении тест-систем, переданных вместе с передвижным комплексом. Ожидается, что он начнет свою работу в самое ближайшее время.
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