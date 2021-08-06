https://uz.sputniknews.ru/20210806/mne-nujna-eta-mashina-natsgvardeytsam-razreshili-ispolzovat-avto-grajdan-v-osobyx-sluchayax-19975635.html
"Мне нужна эта машина": нацгвардейцам разрешили использовать авто граждан в особых случаях
"Мне нужна эта машина": нацгвардейцам разрешили использовать авто граждан в особых случаях
Во время исполнения служебных обязанностей сотрудники Национальной гвардии обязаны предъявлять автовладельцу документ, удостоверяющий личность. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T14:32+0500
2021-08-06T14:32+0500
2021-08-06T14:36+0500
общество
кабинет министров узбекистана
автомобиль
национальная гвардия узбекистана
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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Транспортные средства госорганов, организаций и граждан теперь могут быть использованы в Узбекистане сотрудниками органов Национальной гвардии в принудительном порядке во время исполнения экстренных служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Norma.uz со ссылкой на положение Кабмина. В каких случаях нацгвардейцы могут использовать чужие автомобили в служебных целях:При таких чрезвычайных обстоятельствах водители обязаны выполнять требование сотрудника Нацгвардии о принудительном использовании транспортного средства. При этом уполномоченное лицо обязано предъявить владельцу машины документ, удостоверяющий личность, иначе ему будет отказано в просьбе.Однако не допускается принудительное использование нацгвардейцами автомобилей, принадлежащих представителям дипломатических и консульских структур, иностранным поданным, а также международным организациям. Кроме того, они не смогут временно изъять машины, оснащенные специальными сиренами, принадлежащие правительству или спецслужбам (кареты скорой помощи, транспортные средства пожарных, инкассаторов и конвоиров), а также городской пассажирский транспорт. Отмечается, что возмещение ущерба, причиненного имуществу органами Национальной гвардии, осуществляется согласно утвержденной положением схеме.
https://uz.sputniknews.ru/20210223/Natsgvardiya-budet-okhranyat-Uzbekistan-po-novomu--glavnoe-o-novovvedeniyakh-16061675.html
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кабинет министров узбекистана, автомобиль, национальная гвардия узбекистана
"Мне нужна эта машина": нацгвардейцам разрешили использовать авто граждан в особых случаях
14:32 06.08.2021 (обновлено: 14:36 06.08.2021)
Во время исполнения служебных обязанностей сотрудники Национальной гвардии обязаны предъявлять автовладельцу документ, удостоверяющий личность.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik.
Транспортные средства госорганов, организаций и граждан теперь могут быть использованы в Узбекистане сотрудниками органов Национальной гвардии в принудительном порядке во время исполнения экстренных служебных обязанностей. Об этом сообщает
пресс-служба Norma.uz со ссылкой на положение Кабмина.
В каких случаях нацгвардейцы могут использовать чужие автомобили в служебных целях:
при доставлении граждан, нуждающихся в экстренной медпомощи, в медицинские учреждения;
при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, и их доставлении в правоохранительные органы;
для проезда к месту происшествия.
При таких чрезвычайных обстоятельствах водители обязаны выполнять требование сотрудника Нацгвардии о принудительном использовании транспортного средства. При этом уполномоченное лицо обязано предъявить владельцу машины документ, удостоверяющий личность, иначе ему будет отказано в просьбе.
Однако не допускается принудительное использование нацгвардейцами автомобилей, принадлежащих представителям дипломатических и консульских структур, иностранным поданным, а также международным организациям.
Кроме того, они не смогут временно изъять машины, оснащенные специальными сиренами, принадлежащие правительству или спецслужбам (кареты скорой помощи, транспортные средства пожарных, инкассаторов и конвоиров), а также городской пассажирский транспорт.
Отмечается, что возмещение ущерба, причиненного имуществу органами Национальной гвардии, осуществляется согласно утвержденной положением схеме.