https://uz.sputniknews.ru/20210806/mne-nujna-eta-mashina-natsgvardeytsam-razreshili-ispolzovat-avto-grajdan-v-osobyx-sluchayax-19975635.html

"Мне нужна эта машина": нацгвардейцам разрешили использовать авто граждан в особых случаях

"Мне нужна эта машина": нацгвардейцам разрешили использовать авто граждан в особых случаях

Во время исполнения служебных обязанностей сотрудники Национальной гвардии обязаны предъявлять автовладельцу документ, удостоверяющий личность. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T14:32+0500

2021-08-06T14:32+0500

2021-08-06T14:36+0500

общество

кабинет министров узбекистана

автомобиль

национальная гвардия узбекистана

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Транспортные средства госорганов, организаций и граждан теперь могут быть использованы в Узбекистане сотрудниками органов Национальной гвардии в принудительном порядке во время исполнения экстренных служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Norma.uz со ссылкой на положение Кабмина. В каких случаях нацгвардейцы могут использовать чужие автомобили в служебных целях:При таких чрезвычайных обстоятельствах водители обязаны выполнять требование сотрудника Нацгвардии о принудительном использовании транспортного средства. При этом уполномоченное лицо обязано предъявить владельцу машины документ, удостоверяющий личность, иначе ему будет отказано в просьбе.Однако не допускается принудительное использование нацгвардейцами автомобилей, принадлежащих представителям дипломатических и консульских структур, иностранным поданным, а также международным организациям. Кроме того, они не смогут временно изъять машины, оснащенные специальными сиренами, принадлежащие правительству или спецслужбам (кареты скорой помощи, транспортные средства пожарных, инкассаторов и конвоиров), а также городской пассажирский транспорт. Отмечается, что возмещение ущерба, причиненного имуществу органами Национальной гвардии, осуществляется согласно утвержденной положением схеме.

https://uz.sputniknews.ru/20210223/Natsgvardiya-budet-okhranyat-Uzbekistan-po-novomu--glavnoe-o-novovvedeniyakh-16061675.html

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кабинет министров узбекистана, автомобиль, национальная гвардия узбекистана