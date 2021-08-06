https://uz.sputniknews.ru/20210806/sila-v-edinstve-masshtabnye-ucheniya-v-tsa-19981330.html

Сила в единстве: масштабные учения в ЦА

Сила в единстве: масштабные учения в ЦА

Сразу в двух республиках Центральной Азии проходят военно-тактические учения при непосредственном участии специалистов и РФ. На полигонах Узбекистана и... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T19:49+0500

2021-08-06T19:49+0500

2021-08-06T19:49+0500

инфографика

мультимедиа

учения

военные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/06/19980767_293:0:2107:1021_1920x0_80_0_0_7d3794e1f586738c56e39e9d76187aaa.png

На фоне нестабильной ситуации в Афганистане военные подразделения Узбекистана, Таджикистана и России совместно отработали действия в случае нарушения границы бандформированиями.Узбекская часть маневров состоялась на полигоне "Термез". Вместе с коллегами из Центрального военного округа России узбекистанцы провели тренировки и тактические занятия по обнаружению и обезвреживанию условных террористов.Еще одни более масштабные трехсторонние маневры проходят на территории Таджикистана при участии бойцов Узбекистана и подразделений 201-й военной базы РФ.Детали маневров в инфографике Sputnik Узбекистан.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , учения, военные, инфографика