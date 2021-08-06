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Сила в единстве: масштабные учения в ЦА
Сила в единстве: масштабные учения в ЦА
Сразу в двух республиках Центральной Азии проходят военно-тактические учения при непосредственном участии специалистов и РФ. На полигонах Узбекистана и... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T19:49+0500
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На фоне нестабильной ситуации в Афганистане военные подразделения Узбекистана, Таджикистана и России совместно отработали действия в случае нарушения границы бандформированиями.Узбекская часть маневров состоялась на полигоне "Термез". Вместе с коллегами из Центрального военного округа России узбекистанцы провели тренировки и тактические занятия по обнаружению и обезвреживанию условных террористов.Еще одни более масштабные трехсторонние маневры проходят на территории Таджикистана при участии бойцов Узбекистана и подразделений 201-й военной базы РФ.Детали маневров в инфографике Sputnik Узбекистан.
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мультимедиа , учения, военные, инфографика

Сила в единстве: масштабные учения в ЦА

19:49 06.08.2021
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Сразу в двух республиках Центральной Азии проходят военно-тактические учения при непосредственном участии специалистов и РФ. На полигонах Узбекистана и Таджикистана в маневрах приняли участие несколько тысяч военных и сотни единиц техники.
Военные учения деск - Sputnik Узбекистан
Военные учения мобилка - Sputnik Узбекистан
На фоне нестабильной ситуации в Афганистане военные подразделения Узбекистана, Таджикистана и России совместно отработали действия в случае нарушения границы бандформированиями.
Узбекская часть маневров состоялась на полигоне "Термез". Вместе с коллегами из Центрального военного округа России узбекистанцы провели тренировки и тактические занятия по обнаружению и обезвреживанию условных террористов.
Еще одни более масштабные трехсторонние маневры проходят на территории Таджикистана при участии бойцов Узбекистана и подразделений 201-й военной базы РФ.
Детали маневров в инфографике Sputnik Узбекистан.
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