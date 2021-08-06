https://uz.sputniknews.ru/20210806/uzbekistanskie-kanoistki-vyshli-v-polufinal-olimpiady-v-tokio-19971060.html
Узбекистанские каноистки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио
Узбекистанские каноистки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио
В четвертьфинале на дистанции 500 метров спортсменки финишировали вторыми. Они показали результат 2 минуты 4,45 секунды. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T10:16+0500
2021-08-06T10:16+0500
2021-08-06T10:23+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
узбекистанка
олимпиада-2020
олимпийские игры в токио
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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Каноистки Дилноза Рахматова и Нилуфар Зокирова вышли в полуфинал токийской Олимпиады, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Отметим, что девушки впервые принимают участие в Олимпийских играх. По данным НОК, в четвертьфинале на дистанции 500 метров спортсменки финишировали вторыми. Они показали результат 2 минуты 4,45 секунды.В предстоящем полуфинале, проведение которого запланировано на 7 августа, узбекистанки встретятся с российскими, канадскими и украинскими каноистками.
https://uz.sputniknews.ru/20160820/3557543.html
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узбекистанка, олимпиада-2020, олимпийские игры в токио
Узбекистанские каноистки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио
10:16 06.08.2021 (обновлено: 10:23 06.08.2021)
В четвертьфинале на дистанции 500 метров спортсменки финишировали вторыми. Они показали результат 2 минуты 4,45 секунды.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik.
Каноистки Дилноза Рахматова и Нилуфар Зокирова вышли в полуфинал токийской Олимпиады, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Отметим, что девушки впервые принимают участие в Олимпийских играх.
По данным НОК, в четвертьфинале на дистанции 500 метров спортсменки финишировали вторыми. Они показали результат 2 минуты 4,45 секунды.
В предстоящем полуфинале, проведение которого запланировано на 7 августа, узбекистанки встретятся с российскими, канадскими и украинскими каноистками.