https://uz.sputniknews.ru/20210806/uzbekistanskie-kanoistki-vyshli-v-polufinal-olimpiady-v-tokio-19971060.html

Узбекистанские каноистки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Узбекистанские каноистки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

В четвертьфинале на дистанции 500 метров спортсменки финишировали вторыми. Они показали результат 2 минуты 4,45 секунды. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T10:16+0500

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2021-08-06T10:23+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

узбекистанка

олимпиада-2020

олимпийские игры в токио

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Каноистки Дилноза Рахматова и Нилуфар Зокирова вышли в полуфинал токийской Олимпиады, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Отметим, что девушки впервые принимают участие в Олимпийских играх. По данным НОК, в четвертьфинале на дистанции 500 метров спортсменки финишировали вторыми. Они показали результат 2 минуты 4,45 секунды.В предстоящем полуфинале, проведение которого запланировано на 7 августа, узбекистанки встретятся с российскими, канадскими и украинскими каноистками.

https://uz.sputniknews.ru/20160820/3557543.html

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узбекистанка, олимпиада-2020, олимпийские игры в токио