https://uz.sputniknews.ru/20210806/v-irane-sostoyalas-inauguratsiya-prezidenta-ibraxima-raisi-19979161.html
В Иране состоялась инаугурация президента Ибрахима Раиси
В Иране состоялась инаугурация президента Ибрахима Раиси
Во время присяги новый верховный лидер страны поклялся, что будет использовать все свои способности для исполнения возложенных на него обязательств. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T17:20+0500
2021-08-06T17:20+0500
2021-08-06T17:20+0500
в мире
президент
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инаугурация
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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Эбрахим Раиси вступил в должность верховного лидера Ирана. Торжественная церемония присяги нового президента страны проходила в присутствии глав законодательной и судебной ветвей власти, также высокопоставленных чиновников и военных. Прямую трансляцию вел гостелеканал "Голос Исламской республики".Во время мероприятия Раиси поклялся, что будет использовать все свои способности для исполнения возложенных на него обязательств. Отмечается, что в инаугурации приняли участие около 115 представителей из более чем 70 стран мира. Ибрахим Раиси одержал победу на выборах 18 июля этого года. Он набрал 17,9 млн голосов (около 62%) при явке избирателей 48,8%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
президент, иран, инаугурация
В Иране состоялась инаугурация президента Ибрахима Раиси
Во время присяги новый верховный лидер страны поклялся, что будет использовать все свои способности для исполнения возложенных на него обязательств.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Эбрахим Раиси вступил в должность верховного лидера Ирана. Торжественная церемония присяги нового президента страны проходила в присутствии глав законодательной и судебной ветвей власти, также высокопоставленных чиновников и военных. Прямую трансляцию вел гостелеканал "Голос Исламской республики".
Во время мероприятия Раиси поклялся, что будет использовать все свои способности для исполнения возложенных на него обязательств.
Отмечается, что в инаугурации приняли участие около 115 представителей из более чем 70 стран мира.
Ибрахим Раиси одержал победу на выборах 18 июля этого года. Он набрал 17,9 млн голосов (около 62%) при явке избирателей 48,8%.