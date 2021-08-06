https://uz.sputniknews.ru/20210806/v-irane-sostoyalas-inauguratsiya-prezidenta-ibraxima-raisi-19979161.html

В Иране состоялась инаугурация президента Ибрахима Раиси

В Иране состоялась инаугурация президента Ибрахима Раиси

Во время присяги новый верховный лидер страны поклялся, что будет использовать все свои способности для исполнения возложенных на него обязательств. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T17:20+0500

2021-08-06T17:20+0500

2021-08-06T17:20+0500

в мире

президент

иран

инаугурация

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Эбрахим Раиси вступил в должность верховного лидера Ирана. Торжественная церемония присяги нового президента страны проходила в присутствии глав законодательной и судебной ветвей власти, также высокопоставленных чиновников и военных. Прямую трансляцию вел гостелеканал "Голос Исламской республики".Во время мероприятия Раиси поклялся, что будет использовать все свои способности для исполнения возложенных на него обязательств. Отмечается, что в инаугурации приняли участие около 115 представителей из более чем 70 стран мира. Ибрахим Раиси одержал победу на выборах 18 июля этого года. Он набрал 17,9 млн голосов (около 62%) при явке избирателей 48,8%.

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президент, иран, инаугурация