https://uz.sputniknews.ru/20210806/v-uzbekistane-stala-izvestna-data-nachala-priema-dokumentov-v-doktoranturu-19977972.html

В Узбекистане стала известна дата начала приема документов в докторантуру

В Узбекистане стала известна дата начала приема документов в докторантуру

О сроках подачи необходимых документов сообщил в ходе брифинга ответственный за обращения физических и юридических лиц Академии наук Джахонгир Талибджанов. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T16:27+0500

2021-08-06T16:27+0500

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общество

узбекистан

вузы

докторантура

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Документы на обучение в базовой докторантуре и докторантуре приемные комиссии высших образовательных учреждений и научно-исследовательских учреждений Узбекистана начнут принимать с 15 сентября по 15 октября посредством единой электронной системы. Об этом в ходе брифинга в АИМК заявил ответственный за обращения физических и юридических лиц Академии наук Джахонгир Талибджанов. При этом специалист подчеркнул, что оповещать СМИ о старте приемной кампании узбекистанские вузы и научно-исследовательские учреждения начнут не позднее 1 сентября каждого года.Отмечается, что данная мера предпринята в соответствии с пунктом 15 "Положения о послевузовском образовании", утвержденного постановлением Кабмина от 22 мая 2017 г. №304 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы послевузовского образования".

https://uz.sputniknews.ru/20201110/Poslevuzovskoe-obrazovanie-v-Uzbekistane-tsifroviziruetsya-15369138.html

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