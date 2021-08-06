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В Узбекистане стала известна дата начала приема документов в докторантуру
В Узбекистане стала известна дата начала приема документов в докторантуру
О сроках подачи необходимых документов сообщил в ходе брифинга ответственный за обращения физических и юридических лиц Академии наук Джахонгир Талибджанов. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T16:27+0500
2021-08-06T16:29+0500
общество
узбекистан
вузы
докторантура
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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Документы на обучение в базовой докторантуре и докторантуре приемные комиссии высших образовательных учреждений и научно-исследовательских учреждений Узбекистана начнут принимать с 15 сентября по 15 октября посредством единой электронной системы. Об этом в ходе брифинга в АИМК заявил ответственный за обращения физических и юридических лиц Академии наук Джахонгир Талибджанов. При этом специалист подчеркнул, что оповещать СМИ о старте приемной кампании узбекистанские вузы и научно-исследовательские учреждения начнут не позднее 1 сентября каждого года.Отмечается, что данная мера предпринята в соответствии с пунктом 15 "Положения о послевузовском образовании", утвержденного постановлением Кабмина от 22 мая 2017 г. №304 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы послевузовского образования".
https://uz.sputniknews.ru/20201110/Poslevuzovskoe-obrazovanie-v-Uzbekistane-tsifroviziruetsya-15369138.html
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узбекистан, вузы, докторантура

В Узбекистане стала известна дата начала приема документов в докторантуру

16:27 06.08.2021 (обновлено: 16:29 06.08.2021)
779
© Филиал РГУ им. Губкина в ТашкентеПриемная комиссия филиала РГУ имени Губкина в Ташкенте
Приемная комиссия филиала РГУ имени Губкина в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
© Филиал РГУ им. Губкина в Ташкенте
О сроках подачи необходимых документов сообщил в ходе брифинга ответственный за обращения физических и юридических лиц Академии наук Джахонгир Талибджанов.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Документы на обучение в базовой докторантуре и докторантуре приемные комиссии высших образовательных учреждений и научно-исследовательских учреждений Узбекистана начнут принимать с 15 сентября по 15 октября посредством единой электронной системы.
Об этом в ходе брифинга в АИМК заявил ответственный за обращения физических и юридических лиц Академии наук Джахонгир Талибджанов.
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При этом специалист подчеркнул, что оповещать СМИ о старте приемной кампании узбекистанские вузы и научно-исследовательские учреждения начнут не позднее 1 сентября каждого года.
Отмечается, что данная мера предпринята в соответствии с пунктом 15 "Положения о послевузовском образовании", утвержденного постановлением Кабмина от 22 мая 2017 г. №304 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы послевузовского образования".
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