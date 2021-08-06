https://uz.sputniknews.ru/20210806/vo-vsex-regionax-uzbekistana-sozdadut-shkoly-naezdnikov-pri-natsgvardii-19970864.html
Во всех регионах Узбекистана создадут школы наездников при Нацгвардии
Во всех регионах Узбекистана создадут школы наездников при Нацгвардии
На базе конноспортивных учреждений также заработают центры иппотерапии, финансируемые за счет собственных средств. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T10:03+0500
2021-08-06T10:03+0500
2021-08-06T10:12+0500
общество
постановление
наездники
лошади
школа
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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Во всех регионах Узбекистана с 1 марта 2022 года заработают специализированные детско-юношеские конноспортивные школы (Школы наездников). Данные спортивно-образовательные учреждения войдут в систему Национальной гвардии, сообщает новостное агентство УзА.Основная идея масштабного проекта направлена на привлечение подростков и молодежи к постоянным занятиям конным спортом, современным пятиборьем, поло и улок-купкари, а также подготовку спортсменов.Во всех городах и районах республики секции школ наездников планируется открыть за счет государственно-частного партнерства.Отмечается, что все конноспортивные школы начнут работать по рейтинговой системе оценки эффективности деятельности. Таким образом руководящий состав, инструкторы-методисты и тренеры лучших учреждений будут ежегодно поощряться единовременной денежной премией до 10-кратного размера БРВ.Кроме того, на базе школ наездников заработают центры иппотерапии, финансируемые за счет собственных средств. Здесь планируется лечить детей с неврологическими, психическими и иными заболеваниями. К тому же в них смогут проходить медико-социальную реабилитацию дети с отклонениями в физическом или психическом развитии. При этом детям из семей, включенных в "Железную тетрадь", все услуги будут оказываться бесплатно.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/uzbekistanskie-naezdniki-vyigrali-dve-medali-na-chm-po-konnomu-sportu-v-germanii-19214254.html
https://uz.sputniknews.ru/20171226/naezdnik-olivpiada-uchastiye-7154735.html
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постановление, наездники, лошади, школа
Во всех регионах Узбекистана создадут школы наездников при Нацгвардии
10:03 06.08.2021 (обновлено: 10:12 06.08.2021)
На базе конноспортивных учреждений также заработают центры иппотерапии, финансируемые за счет собственных средств.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik.
Во всех регионах Узбекистана с 1 марта 2022 года заработают специализированные детско-юношеские конноспортивные школы (Школы наездников). Данные спортивно-образовательные учреждения войдут в систему Национальной гвардии, сообщает
новостное агентство УзА.
Основная идея масштабного проекта направлена на привлечение подростков и молодежи к постоянным занятиям конным спортом, современным пятиборьем, поло и улок-купкари, а также подготовку спортсменов.
Во всех городах и районах республики секции школ наездников планируется открыть за счет государственно-частного партнерства.
Отмечается, что все конноспортивные школы начнут работать по рейтинговой системе оценки эффективности деятельности. Таким образом руководящий состав, инструкторы-методисты и тренеры лучших учреждений будут ежегодно поощряться единовременной денежной премией до 10-кратного размера БРВ.
Кроме того, на базе школ наездников заработают центры иппотерапии, финансируемые за счет собственных средств. Здесь планируется лечить детей с неврологическими, психическими и иными заболеваниями. К тому же в них смогут проходить медико-социальную реабилитацию дети с отклонениями в физическом или психическом развитии. При этом детям из семей, включенных в "Железную тетрадь", все услуги будут оказываться бесплатно.