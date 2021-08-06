https://uz.sputniknews.ru/20210806/vrag-ne-proydet-spetsnazovtsy-uzbekistana-i-rossii-proveli-uchebnyy-boy-na-poligone-termez-19972703.html
Враг не пройдет: спецназовцы Узбекистана и России провели учебный бой на полигоне "Термез"
Враг не пройдет: спецназовцы Узбекистана и России провели учебный бой на полигоне "Термез"
В совместной подготовке задействованы 1,5 тысячи узбекистанских и российских военнослужащих, а также использованы бронетранспортеры БТР-82А, ударные вертолеты... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T14:36+0500
2021-08-06T14:36+0500
2021-08-06T14:36+0500
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Спецназовцы Узбекистана и России во время боевых учений провели совместную операцию по освобождению населенного пункта, захваченного условными террористами. В ходе практических действий на полигоне "Термез" были использованы бронетранспортеры БТР-82А, ударные вертолеты Ми-35 и штатное стрелковое оружие. Известно, что в совместной подготовке задействованы 1,5 тысячи военнослужащих ВС Узбекистана и России. Учения проходя на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане для отработки отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в странах ЦА. Смотрите в нашем видео, как проходят учения узбекистанских и российских военнослужащих.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , видео
Враг не пройдет: спецназовцы Узбекистана и России провели учебный бой на полигоне "Термез"
В совместной подготовке задействованы 1,5 тысячи узбекистанских и российских военнослужащих, а также использованы бронетранспортеры БТР-82А, ударные вертолеты Ми-35 и штатное стрелковое оружие.
Спецназовцы Узбекистана и России во время боевых учений провели совместную операцию по освобождению населенного пункта, захваченного условными террористами.
В ходе практических действий на полигоне "Термез" были использованы бронетранспортеры БТР-82А, ударные вертолеты Ми-35 и штатное стрелковое оружие.
Известно, что в совместной подготовке задействованы 1,5 тысячи военнослужащих ВС Узбекистана и России.
Учения проходя на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане для отработки отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в странах ЦА.
Смотрите в нашем видео, как проходят учения узбекистанских и российских военнослужащих.