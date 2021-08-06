Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210806/vrag-ne-proydet-spetsnazovtsy-uzbekistana-i-rossii-proveli-uchebnyy-boy-na-poligone-termez-19972703.html
Враг не пройдет: спецназовцы Узбекистана и России провели учебный бой на полигоне "Термез"
Враг не пройдет: спецназовцы Узбекистана и России провели учебный бой на полигоне "Термез"
В совместной подготовке задействованы 1,5 тысячи узбекистанских и российских военнослужащих, а также использованы бронетранспортеры БТР-82А, ударные вертолеты... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T14:36+0500
2021-08-06T14:36+0500
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/06/19978132_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_19797b0ec29a9eb123a7f59f7f1b67a5.jpg
Спецназовцы Узбекистана и России во время боевых учений провели совместную операцию по освобождению населенного пункта, захваченного условными террористами. В ходе практических действий на полигоне "Термез" были использованы бронетранспортеры БТР-82А, ударные вертолеты Ми-35 и штатное стрелковое оружие. Известно, что в совместной подготовке задействованы 1,5 тысячи военнослужащих ВС Узбекистана и России. Учения проходя на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане для отработки отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в странах ЦА. Смотрите в нашем видео, как проходят учения узбекистанских и российских военнослужащих.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/06/19978132_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_487553bc5e5eaf2444d619ef3455227e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , видео

Враг не пройдет: спецназовцы Узбекистана и России провели учебный бой на полигоне "Термез"

14:36 06.08.2021
220
© ЦВО Минобороны России
В совместной подготовке задействованы 1,5 тысячи узбекистанских и российских военнослужащих, а также использованы бронетранспортеры БТР-82А, ударные вертолеты Ми-35 и штатное стрелковое оружие.
Спецназовцы Узбекистана и России во время боевых учений провели совместную операцию по освобождению населенного пункта, захваченного условными террористами.
В ходе практических действий на полигоне "Термез" были использованы бронетранспортеры БТР-82А, ударные вертолеты Ми-35 и штатное стрелковое оружие.
Известно, что в совместной подготовке задействованы 1,5 тысячи военнослужащих ВС Узбекистана и России.
Учения проходя на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане для отработки отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в странах ЦА.
Смотрите в нашем видео, как проходят учения узбекистанских и российских военнослужащих.
210001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:32Ударная авиация и решающий бой: финальная фаза российско-узбекских учений в Термезе
22:06Главам ЦА представили промышленный потенциал региона
21:43Мирзиёев и Жапаров обсудили взаимодействие в энергетике
20:31Лаборатория на колесах проверит Ташобласть на ВИЧ
19:50Оседлать успех: в Узбекистане намерены развивать коневодство и конный спорт
19:49Сила в единстве: масштабные учения в ЦА
19:48Узбекистан на ОИ-2020: бронзовая медаль и надежды на очередные победы
19:48Женщины-лидеры Центральной Азии обменялись опытом в решении гендерных проблем
19:01Более ста лиц без гражданства в Бухаре получили паспорта Узбекистана
18:21Талибы* захватили столицу афганской провинции Нимроз - город Зарандж
18:11Пронес телефон — отстранен от экзамена: в Узбекистане выявляют абитуриентов-нарушителей
17:48ВГИК набрал первую актерскую мастерскую из студентов Узбекистана
17:23"Такое не забывается и оставляет след на всю жизнь" — журналистка о Засурском
17:20В Иране состоялась инаугурация президента Ибрахима Раиси
16:27В Узбекистане стала известна дата начала приема документов в докторантуру
16:14Фетисова завершила выступление на Олимпиаде в Токио
16:11Главное из выступления Мирзиёева на встрече глав государств ЦА
15:55"Бронза" в вольной борьбе: четвертая медаль ОИ-2020
14:52Российская тактика по уничтожению боевиков будет применяться в Узбекистане — Герасимов
14:40Мобильных детских садов в Узбекистане станет больше