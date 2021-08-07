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Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210807/na-vyborax-prezidenta-v-uzbekistane-budut-prisutstvovat-okolo-800-nablyudateley-19989282.html
На выборах президента в Узбекистане будут присутствовать около 800 наблюдателей
На выборах президента в Узбекистане будут присутствовать около 800 наблюдателей
Для обеспечения открытости упор в первую очередь делается на СМИ, во вторую на наблюдателей. 07.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-07T17:37+0500
2021-08-07T17:37+0500
выборы президента узбекистана-2021
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ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. ЦИК Узбекистана направила официальные приглашения парламентской ассамблее и бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ наблюдать за процессом предстоящих выборов президента республики. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на заявление председателя ЦИК Зайниддина Низамходжаева.В мае этого года эксперты БДИПЧ/ОБСЕ уже посещали Узбекистан и представили рекомендации по улучшению проведения президентских выборов. Тогда было принято решение развернуть полноценную миссию по мониторингу процесса. В состав основной группы включены 10−15 экспертов, 28 долгосрочных наблюдателей и 250 краткосрочных наблюдателей.В обеспечении открытости, по словам главы ЦИК, упор в первую очередь - на средства массовой информации, во вторую - на наблюдателей. Узбекистан ожидает прибытия на президентские выборы около 800 наблюдателей от СНГ и БДИПЧ ОБСЕ. Выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября этого года. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Все пять партий, обладающие правом выдвижения своих кандидатов в президенты, уже назвали имена своих претендентов на высший государственный пост.
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цик узбекистана, бдипч обсе, наблюдатели

На выборах президента в Узбекистане будут присутствовать около 800 наблюдателей

17:37 07.08.2021
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© ЦИК УзбекистанаВыборы в Узбекистане
Выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2021
© ЦИК Узбекистана
Для обеспечения открытости упор в первую очередь делается на СМИ, во вторую на наблюдателей.
ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. ЦИК Узбекистана направила официальные приглашения парламентской ассамблее и бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ наблюдать за процессом предстоящих выборов президента республики. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на заявление председателя ЦИК Зайниддина Низамходжаева.
В мае этого года эксперты БДИПЧ/ОБСЕ уже посещали Узбекистан и представили рекомендации по улучшению проведения президентских выборов. Тогда было принято решение развернуть полноценную миссию по мониторингу процесса. В состав основной группы включены 10−15 экспертов, 28 долгосрочных наблюдателей и 250 краткосрочных наблюдателей.
Учитывая важность обеспечения открытости и прозрачности, на выборы также планируется пригласить наблюдателей из зарубежных стран и международных организаций. В частности, наряду с миссиями ПА и БДИПЧ ОБСЕ, будут отправлены приглашения СНГ, ШОС, Межпарламентской Ассамблеи СНГ и другим организациям.
Зайниддин Низамходжаев во время заседания Сената - Sputnik Узбекистан
Зайниддин Низамходжаев
Председатель ЦИК Узбекистана
В обеспечении открытости, по словам главы ЦИК, упор в первую очередь - на средства массовой информации, во вторую - на наблюдателей. Узбекистан ожидает прибытия на президентские выборы около 800 наблюдателей от СНГ и БДИПЧ ОБСЕ.
Выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября этого года. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Все пять партий, обладающие правом выдвижения своих кандидатов в президенты, уже назвали имена своих претендентов на высший государственный пост.
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