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Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210807/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-15-go-sorevnovatelnogo-dnya-19989796.html
Узбекистан на ОИ-2020: итоги 15-го соревновательного дня
Узбекистан на ОИ-2020: итоги 15-го соревновательного дня
Сегодня наши атлеты не завоевали медалей, но последний день Олимпиады обещает быть горячим! Как минимум "серебро" в боксерском противостоянии у сборной... 07.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-07T20:15+0500
2021-08-07T20:20+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
узбекистан
спорт
токио
олимпиада-2020
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ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. Этот день был предпоследним на Токио-2020. Узбекистанцы имели шанс получить награды на завершившихся сегодня соревнованиях, но удачи, к сожалению, не хватило. Кому-то, возможно, не доставало сил для победы, кому-то выдержки... Sputnik Узбекистан подготовил обзор всех выступлений наших атлетов на Олимпиаде.Гребля на каноэОлимпийский день начался с заплыва наших каноисток Дилнозы Рахматовой и Нилуфар Зокировой на 500 метров во второй полуфинальной группе. Девушки стартовали ранним утром, но несмотря на усилия, волю к победе и поддержку болельщиков, не смогли выйти в финал своей группы.Стоит отметить, что Узбекистан впервые представил своих спортсменок в этом виде спорта на Олимпийских играх.Художественная гимнастикаВ групповой программе выступали сегодня и художественные гимнастки Узбекистана. Сначала пять спортсменок показали мастерство и грацию в упражнениях с мячами, заработав при этом 42,100 балла.Во втором этапе девушки вышли на ковер с обручами и булавами. На этот раз их выступление было менее успешным: программу оценили на 36.900 балла. Набранных очков не хватило для попадания в восьмерку сильнейших и, соответственно, участия в финале. Сборная Узбекистана завершила участие на ОИ на девятом месте.Современное пятиборьеМастер спорта России, мастер спорта международного класса, начавший выступать под флагом Узбекистана лишь с 2019 года, Александр Савкин, к сожалению, также завершил свое участие в олимпийских противостояниях.После выступлений во всех пяти дисциплинах, атлет не смог превзойти своих основных соперников, остановившись на 32 месте в турнирной таблице.Легкая атлетикаВ прыжках в высоту Узбекистан представляет 23-летняя легкоатлетка Сафина Садуллаева. Она с легкостью взяла высоту в 189 см, затем перепрыгнула через планку, установленную на 193 см, затем со второй попытки покорила высоту в 196 см, повторив свой личный рекорд, установленный в этом году. Но отметка в 198 см не покорилась Сафине и узбекистанка завершила Олимпиаду на шестом месте.Завтра - заключительный день Олимпиады и самый долгожданный для миллионов узбекистанцев по всему миру, потому что именно в этот день состоится финальный боксерский поединок.Наш тяжеловес Баходыр Джалолов выйдет на ринг против американца Ричарда Торреса-младшего. Фаворитом поединка называют нашего боксера. Что ж, будем ждать боя.
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узбекистан, спорт, токио, олимпиада-2020

Узбекистан на ОИ-2020: итоги 15-го соревновательного дня

20:15 07.08.2021 (обновлено: 20:20 07.08.2021)
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© Пресс-служба НОК УзбекистанаСафина Садуллаева
Сафина Садуллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Сегодня наши атлеты не завоевали медалей, но последний день Олимпиады обещает быть горячим! Как минимум "серебро" в боксерском противостоянии у сборной Узбекистана уже есть. Однако болельщики надеются на золотое завершение Игр.
ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. Этот день был предпоследним на Токио-2020. Узбекистанцы имели шанс получить награды на завершившихся сегодня соревнованиях, но удачи, к сожалению, не хватило. Кому-то, возможно, не доставало сил для победы, кому-то выдержки... Sputnik Узбекистан подготовил обзор всех выступлений наших атлетов на Олимпиаде.

Гребля на каноэ

Олимпийский день начался с заплыва наших каноисток Дилнозы Рахматовой и Нилуфар Зокировой на 500 метров во второй полуфинальной группе.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаКаноистки Дилноза Рахматова и Нилуфар Зокирова
Каноистки Дилноза Рахматова и Нилуфар Зокирова - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2021
Каноистки Дилноза Рахматова и Нилуфар Зокирова
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Девушки стартовали ранним утром, но несмотря на усилия, волю к победе и поддержку болельщиков, не смогли выйти в финал своей группы.
Стоит отметить, что Узбекистан впервые представил своих спортсменок в этом виде спорта на Олимпийских играх.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаКаноистки Дилноза Рахматова и Нилуфар Зокирова
Каноистки Дилноза Рахматова и Нилуфар Зокирова - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2021
Каноистки Дилноза Рахматова и Нилуфар Зокирова
© Пресс-служба НОК Узбекистана

Художественная гимнастика

В групповой программе выступали сегодня и художественные гимнастки Узбекистана. Сначала пять спортсменок показали мастерство и грацию в упражнениях с мячами, заработав при этом 42,100 балла.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаСборная Узбекистана по художественной гимнастике
Сборная Узбекистана по художественной гимнастике - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2021
Сборная Узбекистана по художественной гимнастике
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Во втором этапе девушки вышли на ковер с обручами и булавами. На этот раз их выступление было менее успешным: программу оценили на 36.900 балла.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаСборная Узбекистана по художественной гимнастике
Сборная Узбекистана по художественной гимнастике - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2021
Сборная Узбекистана по художественной гимнастике
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Набранных очков не хватило для попадания в восьмерку сильнейших и, соответственно, участия в финале. Сборная Узбекистана завершила участие на ОИ на девятом месте.

Современное пятиборье

Мастер спорта России, мастер спорта международного класса, начавший выступать под флагом Узбекистана лишь с 2019 года, Александр Савкин, к сожалению, также завершил свое участие в олимпийских противостояниях.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаАлександр Савкин
Александр Савкин - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2021
Александр Савкин
© Пресс-служба НОК Узбекистана
После выступлений во всех пяти дисциплинах, атлет не смог превзойти своих основных соперников, остановившись на 32 месте в турнирной таблице.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаАлександр Савкин
Александр Савкин - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2021
Александр Савкин
© Пресс-служба НОК Узбекистана

Легкая атлетика

В прыжках в высоту Узбекистан представляет 23-летняя легкоатлетка Сафина Садуллаева.
Сафина Садуллаева - Sputnik Узбекистан
Для справки:

В мае 2021 года на открытом Чемпионате Узбекистана по лёгкой атлетике в Ташкенте Сафина Садуллаева стала победительницей в прыжках в высоту с результатом 1.96 м и выполнила лицензионный норматив для участия в Летних Олимпийских Играх в Токио.

В конце июня 2021 года Шавкат Мирзиёев наградил Сафину Садуллаеву медалью "Шухрат".

Она с легкостью взяла высоту в 189 см, затем перепрыгнула через планку, установленную на 193 см, затем со второй попытки покорила высоту в 196 см, повторив свой личный рекорд, установленный в этом году.
Но отметка в 198 см не покорилась Сафине и узбекистанка завершила Олимпиаду на шестом месте.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаСафина Садуллаева
Сафина Садуллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2021
Сафина Садуллаева
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Завтра - заключительный день Олимпиады и самый долгожданный для миллионов узбекистанцев по всему миру, потому что именно в этот день состоится финальный боксерский поединок.
Наш тяжеловес Баходыр Джалолов выйдет на ринг против американца Ричарда Торреса-младшего. Фаворитом поединка называют нашего боксера. Что ж, будем ждать боя.
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