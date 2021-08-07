https://uz.sputniknews.ru/20210807/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-15-go-sorevnovatelnogo-dnya-19989796.html

Узбекистан на ОИ-2020: итоги 15-го соревновательного дня

Узбекистан на ОИ-2020: итоги 15-го соревновательного дня

Сегодня наши атлеты не завоевали медалей, но последний день Олимпиады обещает быть горячим! Как минимум "серебро" в боксерском противостоянии у сборной... 07.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-07T20:15+0500

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узбекистан на олимпийских играх в токио

узбекистан

спорт

токио

олимпиада-2020

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ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. Этот день был предпоследним на Токио-2020. Узбекистанцы имели шанс получить награды на завершившихся сегодня соревнованиях, но удачи, к сожалению, не хватило. Кому-то, возможно, не доставало сил для победы, кому-то выдержки... Sputnik Узбекистан подготовил обзор всех выступлений наших атлетов на Олимпиаде.Гребля на каноэОлимпийский день начался с заплыва наших каноисток Дилнозы Рахматовой и Нилуфар Зокировой на 500 метров во второй полуфинальной группе. Девушки стартовали ранним утром, но несмотря на усилия, волю к победе и поддержку болельщиков, не смогли выйти в финал своей группы.Стоит отметить, что Узбекистан впервые представил своих спортсменок в этом виде спорта на Олимпийских играх.Художественная гимнастикаВ групповой программе выступали сегодня и художественные гимнастки Узбекистана. Сначала пять спортсменок показали мастерство и грацию в упражнениях с мячами, заработав при этом 42,100 балла.Во втором этапе девушки вышли на ковер с обручами и булавами. На этот раз их выступление было менее успешным: программу оценили на 36.900 балла. Набранных очков не хватило для попадания в восьмерку сильнейших и, соответственно, участия в финале. Сборная Узбекистана завершила участие на ОИ на девятом месте.Современное пятиборьеМастер спорта России, мастер спорта международного класса, начавший выступать под флагом Узбекистана лишь с 2019 года, Александр Савкин, к сожалению, также завершил свое участие в олимпийских противостояниях.После выступлений во всех пяти дисциплинах, атлет не смог превзойти своих основных соперников, остановившись на 32 месте в турнирной таблице.Легкая атлетикаВ прыжках в высоту Узбекистан представляет 23-летняя легкоатлетка Сафина Садуллаева. Она с легкостью взяла высоту в 189 см, затем перепрыгнула через планку, установленную на 193 см, затем со второй попытки покорила высоту в 196 см, повторив свой личный рекорд, установленный в этом году. Но отметка в 198 см не покорилась Сафине и узбекистанка завершила Олимпиаду на шестом месте.Завтра - заключительный день Олимпиады и самый долгожданный для миллионов узбекистанцев по всему миру, потому что именно в этот день состоится финальный боксерский поединок.Наш тяжеловес Баходыр Джалолов выйдет на ринг против американца Ричарда Торреса-младшего. Фаворитом поединка называют нашего боксера. Что ж, будем ждать боя.

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узбекистан, спорт, токио, олимпиада-2020