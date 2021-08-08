Как прошли совместные военные учения Узбекистана и России в Термезе - фото

Совместные узбекско-российские военные учения проходили на горном полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области.
Совместные узбекско-российские военные учения проходили на горном полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области.
В пятидневных маневрах были задействованы около 1,5 тысячи военнослужащих ВС обеих стран, а также 300 единиц вооружения и военной техники.
В пятидневных маневрах были задействованы около 1,5 тысячи военнослужащих ВС обеих стран, а также 300 единиц вооружения и военной техники.
Военные двух государств отработали действия на случай вторжения террористических формирований из соседней с Узбекистаном ИРА.
Военные двух государств отработали действия на случай вторжения террористических формирований из соседней с Узбекистаном ИРА.
Военные проводили разведывательно-поисковые операции, устраивали засады на маршрутах движения предполагаемого противника и выполняли стрелковые упражнения.
Военные проводили разведывательно-поисковые операции, устраивали засады на маршрутах движения предполагаемого противника и выполняли стрелковые упражнения.
На полигоне были задействованы также четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика.
На полигоне были задействованы также четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика.
Спецподразделения штурмовали учебный городок, где засели условные террористы.
Спецподразделения штурмовали учебный городок, где засели условные террористы.
Учения включали в себя практические занятия и обмен опытом между военнослужащими двух стран.
Учения включали в себя практические занятия и обмен опытом между военнослужащими двух стран.
Нужно отметить, что в активной фазе совместных узбекско-российских военно-тактических учений было задействовано около 400 человек и порядка 50 единиц техники.
Нужно отметить, что в активной фазе совместных узбекско-российских военно-тактических учений было задействовано около 400 человек и порядка 50 единиц техники.
Основу российского воинского контингента составят подразделения миротворцев и разведывательные группы бригады спецназа ЦВО.
Основу российского воинского контингента составят подразделения миротворцев и разведывательные группы бригады спецназа ЦВО.
Военные отработали сценарии ведения боевых действий: поиск, обнаружение, блокировка и ликвидация бандформирований и освобождение заложников.
Военные отработали сценарии ведения боевых действий: поиск, обнаружение, блокировка и ликвидация бандформирований и освобождение заложников.
За ходом учений наблюдал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, который специально с этой целью прибыл в Узбекистан.
За ходом учений наблюдал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, который специально с этой целью прибыл в Узбекистан.
Первый замминистра МО Узбекистана, глава гентштаба Шухрат Холмухамедов.
Первый замминистра МО Узбекистана, глава гентштаба Шухрат Холмухамедов.
Вооруженные силы России и Узбекистана должны быть готовы вместе противодействовать террористическим бандам - Валерий Герасимов.
Вооруженные силы России и Узбекистана должны быть готовы вместе противодействовать террористическим бандам - Валерий Герасимов.
Российский военный чиновник пригласил своего узбекского коллегу посетить учения стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2021", которые пройдут с 11 по 25 сентября в Оренбургской области.
Российский военный чиновник пригласил своего узбекского коллегу посетить учения стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2021", которые пройдут с 11 по 25 сентября в Оренбургской области.
Свободное от маневров время военнослужащие проводили с пользой: спортивные состязания по футболу, волейболу и силовым упражнениям.
Свободное от маневров время военнослужащие проводили с пользой: спортивные состязания по футболу, волейболу и силовым упражнениям.
Так было организовано питание на полигоне.
Так было организовано питание на полигоне.
Футбольный матч с участием военнослужащих двух стран.
Футбольный матч с участием военнослужащих двух стран.
Футбольный матч с участием военнослужащих двух стран.
Футбольный матч с участием военнослужащих двух стран.
Военнослужащие вместе приготовили национальное блюдо - узбекский плов.
Военнослужащие вместе приготовили национальное блюдо - узбекский плов.