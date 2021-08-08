Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Триумфальное завершение Олимпиады: Джалолов завоевал "золото"
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20210808/kak-proshli-sovmestnye-voennye-ucheniya-uzbekistana-i-rossii-v-termeze---foto-19993194.html
Как прошли совместные военные учения Узбекистана и России в Термезе - фото
Как прошли совместные военные учения Узбекистана и России в Термезе - фото
На полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области, близ границы Афганистана, прошли узбекско-российские военно-тактические учения. Какие маневры отработали... 08.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-08T14:25+0500
2021-08-08T14:25+0500
фото недели
фото
мультимедиа
военные учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/08/19991305_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3303393ad7bb6679f0c09c9e8d346d33.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/08/19991305_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7a63777fa602abdb49b6ebca76b9c29f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото недели, фото, мультимедиа , военные учения

Как прошли совместные военные учения Узбекистана и России в Термезе - фото

14:25 08.08.2021
966
На полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области, близ границы Афганистана, прошли узбекско-российские военно-тактические учения. Какие маневры отработали военнослужащие обеих стран - в нашей фотоленте.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Совместные узбекско-российские военные учения проходили на горном полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области.

Совместные узбекско-российские военные учения проходили на горном полигоне &quot;Термез&quot; в Сурхандарьинской области. - Sputnik Узбекистан
1/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Совместные узбекско-российские военные учения проходили на горном полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В пятидневных маневрах были задействованы около 1,5 тысячи военнослужащих ВС обеих стран, а также 300 единиц вооружения и военной техники.

В пятидневных маневрах были задействованы около 1,5 тысячи военнослужащих ВС обеих стран, а также 300 единиц вооружения и военной техники. - Sputnik Узбекистан
2/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В пятидневных маневрах были задействованы около 1,5 тысячи военнослужащих ВС обеих стран, а также 300 единиц вооружения и военной техники.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Военные двух государств отработали действия на случай вторжения террористических формирований из соседней с Узбекистаном ИРА.

Военные двух государств отработали действия на случай вторжения террористических формирований из соседней с Узбекистаном ИРА. - Sputnik Узбекистан
3/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Военные двух государств отработали действия на случай вторжения террористических формирований из соседней с Узбекистаном ИРА.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Военные проводили разведывательно-поисковые операции, устраивали засады на маршрутах движения предполагаемого противника и выполняли стрелковые упражнения.

Военные проводили разведывательно-поисковые операции, устраивали засады на маршрутах движения предполагаемого противника и выполняли стрелковые упражнения. - Sputnik Узбекистан
4/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Военные проводили разведывательно-поисковые операции, устраивали засады на маршрутах движения предполагаемого противника и выполняли стрелковые упражнения.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На полигоне были задействованы также четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика.

На полигоне были задействованы также четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика. - Sputnik Узбекистан
5/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На полигоне были задействованы также четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Спецподразделения штурмовали учебный городок, где засели условные террористы.

Спецподразделения штурмовали учебный городок, где засели условные террористы. - Sputnik Узбекистан
6/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Спецподразделения штурмовали учебный городок, где засели условные террористы.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Учения включали в себя практические занятия и обмен опытом между военнослужащими двух стран.

Учения включали в себя практические занятия и обмен опытом между военнослужащими двух стран. - Sputnik Узбекистан
7/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Учения включали в себя практические занятия и обмен опытом между военнослужащими двух стран.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Нужно отметить, что в активной фазе совместных узбекско-российских военно-тактических учений было задействовано около 400 человек и порядка 50 единиц техники.

Нужно отметить, что в активной фазе совместных узбекско-российских военно-тактических учений было задействовано около 400 человек и порядка 50 единиц техники. - Sputnik Узбекистан
8/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Нужно отметить, что в активной фазе совместных узбекско-российских военно-тактических учений было задействовано около 400 человек и порядка 50 единиц техники.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Основу российского воинского контингента составят подразделения миротворцев и разведывательные группы бригады спецназа ЦВО.

Основу российского воинского контингента составят подразделения миротворцев и разведывательные группы бригады спецназа ЦВО. - Sputnik Узбекистан
9/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Основу российского воинского контингента составят подразделения миротворцев и разведывательные группы бригады спецназа ЦВО.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Военные отработали сценарии ведения боевых действий: поиск, обнаружение, блокировка и ликвидация бандформирований и освобождение заложников.

Военные отработали сценарии ведения боевых действий: поиск, обнаружение, блокировка и ликвидация бандформирований и освобождение заложников. - Sputnik Узбекистан
10/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Военные отработали сценарии ведения боевых действий: поиск, обнаружение, блокировка и ликвидация бандформирований и освобождение заложников.

© Рамиз Бахтияров

За ходом учений наблюдал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, который специально с этой целью прибыл в Узбекистан.

За ходом учений наблюдал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, который специально с этой целью прибыл в Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
11/19
© Рамиз Бахтияров

За ходом учений наблюдал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, который специально с этой целью прибыл в Узбекистан.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Первый замминистра МО Узбекистана, глава гентштаба Шухрат Холмухамедов.

Первый замминистра МО Узбекистана, глава гентштаба Шухрат Холмухамедов. - Sputnik Узбекистан
12/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Первый замминистра МО Узбекистана, глава гентштаба Шухрат Холмухамедов.

© Рамиз Бахтияров

Вооруженные силы России и Узбекистана должны быть готовы вместе противодействовать террористическим бандам - Валерий Герасимов.

Вооруженные силы России и Узбекистана должны быть готовы вместе противодействовать террористическим бандам - Валерий Герасимов. - Sputnik Узбекистан
13/19
© Рамиз Бахтияров

Вооруженные силы России и Узбекистана должны быть готовы вместе противодействовать террористическим бандам - Валерий Герасимов.

© Рамиз Бахтияров

Российский военный чиновник пригласил своего узбекского коллегу посетить учения стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2021", которые пройдут с 11 по 25 сентября в Оренбургской области.

Российский военный чиновник пригласил своего узбекского коллегу посетить учения стран Шанхайской организации сотрудничества &quot;Мирная миссия-2021&quot;, которые пройдут с 11 по 25 сентября в Оренбургской области. - Sputnik Узбекистан
14/19
© Рамиз Бахтияров

Российский военный чиновник пригласил своего узбекского коллегу посетить учения стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2021", которые пройдут с 11 по 25 сентября в Оренбургской области.

© Рамиз Бахтияров

Свободное от маневров время военнослужащие проводили с пользой: спортивные состязания по футболу, волейболу и силовым упражнениям.

Свободное от маневров время военнослужащие проводили с пользой: спортивные состязания по футболу, волейболу и силовым упражнениям. - Sputnik Узбекистан
15/19
© Рамиз Бахтияров

Свободное от маневров время военнослужащие проводили с пользой: спортивные состязания по футболу, волейболу и силовым упражнениям.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Так было организовано питание на полигоне.

Так было организовано питание на полигоне. - Sputnik Узбекистан
16/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Так было организовано питание на полигоне.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Футбольный матч с участием военнослужащих двух стран.

Футбольный матч с участием военнослужащих двух стран. - Sputnik Узбекистан
17/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Футбольный матч с участием военнослужащих двух стран.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Футбольный матч с участием военнослужащих двух стран.

Футбольный матч с участием военнослужащих двух стран. - Sputnik Узбекистан
18/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Футбольный матч с участием военнослужащих двух стран.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Военнослужащие вместе приготовили национальное блюдо - узбекский плов.

Военнослужащие вместе приготовили национальное блюдо - узбекский плов. - Sputnik Узбекистан
19/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Военнослужащие вместе приготовили национальное блюдо - узбекский плов.

601000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:15Куда поедут олимпийцы Узбекистана после возвращения на родину - НОК
14:52В Самаркандской области фермер выращивал коноплю на своем поле
14:25Как прошли совместные военные учения Узбекистана и России в Термезе - фото
13:28Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
13:22Четырнадцать человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
12:48Новая российская гиперзвуковая ракета Х-95: что о ней известно
12:37Для абитуриентов с положительным COVID-тестом организуют повторные экзамены
11:47Триумфальное завершение Олимпиады: Джалолов завоевал "золото"
11:03Элдор Шомуродов забил первый гол в составе "Ромы"
ВчераУзбекистан на ОИ-2020: итоги 15-го соревновательного дня
ВчераУзбекистанцы смогут проголосовать из любой точки мира - ЦИК
ВчераНа выборах президента в Узбекистане будут присутствовать около 800 наблюдателей
ВчераВ Ферганской области затопило фермерские участки и подвалы жилых домов
ВчераПосольство США в Кабуле призвало американских граждан немедленно покинуть Афганистан
ВчераВ ГУВД Ташкента призвали граждан не доверять малознакомым свои деньги
ВчераБывший соцлагерь разочаровался в Европе и создает свой союз
ВчераЗапад лишил Украину права голоса
ВчераУзбекистан задействовал дроны российского производства в учениях у афганских границ
ВчераНазваны кандидаты в президенты от всех партий
ВчераНДПУ выдвинула своего кандидата на высший руководящий пост