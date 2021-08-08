https://uz.sputniknews.ru/20210808/triumfalnoe-zavershenie-olimpiady-djalolov-zavoeval-zoloto--19992131.html
Триумфальное завершение Олимпиады: Джалолов завоевал "золото"
Триумфальное завершение Олимпиады: Джалолов завоевал "золото"
Узбекистанский боксер стал олимпийским чемпионом в самой элитной весовой категории - свыше 91 кг. Токио-2020 завершился для республики тремя золотыми и двумя... 08.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-08T11:47+0500
2021-08-08T11:47+0500
2021-08-08T12:40+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
бокс
узбекистан
золотая медаль
олимпиада-2020
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ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. В финальном поединке Олимпийских игр наш спортсмен Баходыр Джалолов одолел своего соперника - американца Ричарда Торреса-младшего.Джалолов подавил противника, не оставив ему шанса на победу: счет по итогам трех раундов - 5:0. Это триумф сборной Узбекистана по боксу. Токио-2020 завершился для республики тремя золотыми и двумя бронзовыми наградами.
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бокс, узбекистан, золотая медаль, олимпиада-2020
Триумфальное завершение Олимпиады: Джалолов завоевал "золото"
11:47 08.08.2021 (обновлено: 12:40 08.08.2021)
Узбекистанский боксер стал олимпийским чемпионом в самой элитной весовой категории - свыше 91 кг. Токио-2020 завершился для республики тремя золотыми и двумя бронзовыми наградами.
ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. В финальном поединке Олимпийских игр наш спортсмен Баходыр Джалолов одолел своего соперника - американца Ричарда Торреса-младшего.
Джалолов подавил противника, не оставив ему шанса на победу: счет по итогам трех раундов - 5:0.
Это триумф сборной Узбекистана по боксу. Токио-2020 завершился для республики тремя золотыми и двумя бронзовыми наградами.