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Триумфальное завершение Олимпиады: Джалолов завоевал "золото"
Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210808/triumfalnoe-zavershenie-olimpiady-djalolov-zavoeval-zoloto--19992131.html
Триумфальное завершение Олимпиады: Джалолов завоевал "золото"
Триумфальное завершение Олимпиады: Джалолов завоевал "золото"
Узбекистанский боксер стал олимпийским чемпионом в самой элитной весовой категории - свыше 91 кг. Токио-2020 завершился для республики тремя золотыми и двумя... 08.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-08T11:47+0500
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узбекистан на олимпийских играх в токио
бокс
узбекистан
золотая медаль
олимпиада-2020
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ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. В финальном поединке Олимпийских игр наш спортсмен Баходыр Джалолов одолел своего соперника - американца Ричарда Торреса-младшего.Джалолов подавил противника, не оставив ему шанса на победу: счет по итогам трех раундов - 5:0. Это триумф сборной Узбекистана по боксу. Токио-2020 завершился для республики тремя золотыми и двумя бронзовыми наградами.
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бокс, узбекистан, золотая медаль, олимпиада-2020

Триумфальное завершение Олимпиады: Джалолов завоевал "золото"

11:47 08.08.2021 (обновлено: 12:40 08.08.2021)
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© REUTERS / UESLEI MARCELINOБаходир Джалолов празднует победу над Ричардом Торресом из США
Баходир Джалолов празднует победу над Ричардом Торресом из США - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2021
© REUTERS / UESLEI MARCELINO
Узбекистанский боксер стал олимпийским чемпионом в самой элитной весовой категории - свыше 91 кг. Токио-2020 завершился для республики тремя золотыми и двумя бронзовыми наградами.
ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. В финальном поединке Олимпийских игр наш спортсмен Баходыр Джалолов одолел своего соперника - американца Ричарда Торреса-младшего.
© REUTERS / BUDA MENDESУзбекский боксер Баходир Джалолов в бою против Ричарда Торреса из США
Узбекский боксер Баходир Джалолов в бою против Ричарда Торреса из США - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2021
Узбекский боксер Баходир Джалолов в бою против Ричарда Торреса из США
© REUTERS / BUDA MENDES
Джалолов подавил противника, не оставив ему шанса на победу: счет по итогам трех раундов - 5:0.
Это триумф сборной Узбекистана по боксу. Токио-2020 завершился для республики тремя золотыми и двумя бронзовыми наградами.
© REUTERS / UESLEI MARCELINOБаходир Джалолов из Узбекистана после победы в бою против Ричарда Торреса из США
Баходир Джалолов из Узбекистана после победы в бою против Ричарда Торреса из США - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2021
Баходир Джалолов из Узбекистана после победы в бою против Ричарда Торреса из США
© REUTERS / UESLEI MARCELINO
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