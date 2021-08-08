https://uz.sputniknews.ru/20210808/v-samarkandskoy-oblasti-fermer-vyraschival-konoplyu-na-svoem-pole-19994360.html
В Самаркандской области фермер выращивал коноплю на своем поле
В Самаркандской области фермер выращивал коноплю на своем поле
Сотрудники правоохранительных органов в общей сложности обнаружили на поле 2160 кустов каннабиса, во дворе дома - еще более 500 высушенных кустов конопли, а на... 08.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-08T14:52+0500
2021-08-08T14:52+0500
2021-08-08T14:52+0500
происшествия
самаркандская область
конопля
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ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. Предприимчивый из Самаркандской области выращивал на своем поле коноплю. Более 2000 кустов этого растения обнаружили правоохранители во время планового рейда, сообщает пресс-служба УВД Самаркандской области.Все происходило в махалле "Алмазар" Джамбайского района области. Местный фермер на протяжении неуказанного периода успел посадить, вырастить, высушить, а также подготовить к использованию запрещенное растение.Сотрудники правоохранительных органов в общей сложности обнаружили на поле 2160 кустов каннабиса, во дворе дома - еще более 500 высушенных кустов конопли, а на плите – около 100 граммов семян.По данному факту проводится расследование.В ноябре прошлого года министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана подписало меморандум с мальтийской компанией Melabis о сотрудничестве по выращиванию каннабиса в медицинских целях. В реализацию проекта планировалось инвестировать $33 млн.Так что, возможно, самаркандский фермер, преследовал медицинские цели. Так или иначе - выяснят правоохранители.
самаркандская область
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самаркандская область, конопля
В Самаркандской области фермер выращивал коноплю на своем поле
Сотрудники правоохранительных органов в общей сложности обнаружили на поле 2160 кустов каннабиса, во дворе дома - еще более 500 высушенных кустов конопли, а на плите – около 100 граммов семян.
ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik.
Предприимчивый из Самаркандской области выращивал на своем поле коноплю. Более 2000 кустов этого растения обнаружили правоохранители во время планового рейда, сообщает
пресс-служба УВД Самаркандской области.
Все происходило в махалле "Алмазар" Джамбайского района области. Местный фермер на протяжении неуказанного периода успел посадить, вырастить, высушить, а также подготовить к использованию запрещенное растение.
Сотрудники правоохранительных органов в общей сложности обнаружили на поле 2160 кустов каннабиса, во дворе дома - еще более 500 высушенных кустов конопли, а на плите – около 100 граммов семян.
По данному факту проводится расследование.
В ноябре прошлого года министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана подписало
меморандум с мальтийской компанией Melabis о сотрудничестве по выращиванию каннабиса в медицинских целях. В реализацию проекта планировалось инвестировать $33 млн.
Так что, возможно, самаркандский фермер, преследовал медицинские цели. Так или иначе - выяснят правоохранители.