https://uz.sputniknews.ru/20210809/robot-sygral-v-basketbol-na-olimpiyskoy-ploschadke-20005805.html
Робот сыграл в баскетбол на олимпийской площадке
Робот сыграл в баскетбол на олимпийской площадке
Между периодами баскетбольного матча ОИ-2020 на площадку вышел робот, чтобы показать свое "мастерство". 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T15:36+0500
2021-08-09T15:36+0500
2021-08-09T15:36+0500
видео
мультимедиа
робот
олимпиада-2020
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Организаторы Олимпийских игр в Токио подготовили для зрителей финального баскетбольного матча интересный сюрприз. Между периодами игры на площадку вышел робот Кью. Он забрасывал мячи с разных дистанций, с места и в прыжках. Ему удалось выполнить почти все меткие 3-очковые броски.Напомним, церемония закрытия XXXII летней Олимпиады состоялась накануне. Соревнования проходили в столице Японии с 23 июля по 8 августа.
https://uz.sputniknews.ru/20210809/20002510.html
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Робот показал баскетбольное мастерство в перерыве финала Олимпиады
Робот показал баскетбольное мастерство в перерыве финала Олимпиады
2021-08-09T15:36+0500
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мультимедиа , робот, олимпиада-2020
Робот сыграл в баскетбол на олимпийской площадке
Между периодами баскетбольного матча ОИ-2020 на площадку вышел робот, чтобы показать свое "мастерство".
Организаторы Олимпийских игр в Токио подготовили для зрителей финального баскетбольного матча интересный сюрприз.
Между периодами игры на площадку вышел робот Кью. Он забрасывал мячи с разных дистанций, с места и в прыжках. Ему удалось выполнить почти все меткие 3-очковые броски.
Напомним, церемония закрытия XXXII летней Олимпиады состоялась накануне. Соревнования проходили в столице Японии с 23 июля по 8 августа.