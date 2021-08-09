https://uz.sputniknews.ru/20210809/robot-sygral-v-basketbol-na-olimpiyskoy-ploschadke-20005805.html

Робот сыграл в баскетбол на олимпийской площадке

Робот сыграл в баскетбол на олимпийской площадке

Между периодами баскетбольного матча ОИ-2020 на площадку вышел робот, чтобы показать свое "мастерство". 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T15:36+0500

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олимпиада-2020

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Организаторы Олимпийских игр в Токио подготовили для зрителей финального баскетбольного матча интересный сюрприз. Между периодами игры на площадку вышел робот Кью. Он забрасывал мячи с разных дистанций, с места и в прыжках. Ему удалось выполнить почти все меткие 3-очковые броски.Напомним, церемония закрытия XXXII летней Олимпиады состоялась накануне. Соревнования проходили в столице Японии с 23 июля по 8 августа.

https://uz.sputniknews.ru/20210809/20002510.html

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Робот показал баскетбольное мастерство в перерыве финала Олимпиады Робот показал баскетбольное мастерство в перерыве финала Олимпиады 2021-08-09T15:36+0500 true PT1M10S

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мультимедиа , робот, олимпиада-2020