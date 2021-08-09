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В Андижане при получении взятки задержан крупный чиновник — за услугу он просил $50 тысяч
В Андижане при получении взятки задержан крупный чиновник — за услугу он просил $50 тысяч
Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки" УК РУз. Следствие продолжается. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T17:46+0500
2021-08-09T17:52+0500
общество
андижан
взятка
борьба с коррупцией
чиновник
мошенничество
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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В Андижане задержан руководитель Алтынкульского районного отделения кадастрового агентства, сообщает пресс-служба антикоррупционного агентства.По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов задержали чиновника с поличным во время получении взятки в размере $6 тысяч.В ходе проведенного расследования выяснилось, что правонарушитель пообещал гражданину оформить решение на право владения 1 га земли в заповеднике районного хокимията Алтынкульского района. Провести сделку он намеревался через своих знакомых, работающих на высоких должностях в хокимияте. За свои услуги он потребовал $50 тысяч, из которых он получил $6 тысяч в виде аванса.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки" УК РУз. Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20201130/V-Uzbekistane-zapustyat-reyting-korruptsii-i-tenevoy-ekonomiki-15509418.html
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андижан, взятка, борьба с коррупцией, чиновник, мошенничество

В Андижане при получении взятки задержан крупный чиновник — за услугу он просил $50 тысяч

17:46 09.08.2021 (обновлено: 17:52 09.08.2021)
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© Sputnik / Михаил Кутузов
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Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки" УК РУз. Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В Андижане задержан руководитель Алтынкульского районного отделения кадастрового агентства, сообщает пресс-служба антикоррупционного агентства.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов задержали чиновника с поличным во время получении взятки в размере $6 тысяч.
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В ходе проведенного расследования выяснилось, что правонарушитель пообещал гражданину оформить решение на право владения 1 га земли в заповеднике районного хокимията Алтынкульского района. Провести сделку он намеревался через своих знакомых, работающих на высоких должностях в хокимияте. За свои услуги он потребовал $50 тысяч, из которых он получил $6 тысяч в виде аванса.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки" УК РУз. Следствие продолжается.
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