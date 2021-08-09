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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210809/vokrug-charvakskogo-vodoxranilischa-poyavitsya-les-20005233.html
Вокруг Чарвакского водохранилища появится лес
Вокруг Чарвакского водохранилища появится лес
Госкомлесхоз возьмет на себя внедрение онлайн-платформы "Умное лесоводство" (Smart forestry - англ.), будут также применяться ресурсосберегающие технологии. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T14:50+0500
2021-08-09T15:00+0500
общество
узбекистан
лесное хозяйство
чарвакское водохранилище
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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В правительстве разработали программу мероприятий, которая предусматривает повышение туристической привлекательности горных районов и предгорий Чарвакского водохранилища.Чтобы смягчить последствия сильных ветров и пыльных бурь, решено высаживать на этой территории деревья и кустарники.Но вначале будет проведена инвентаризация всех категорий земель вокруг Чарвакского водохранилища. Далее участки сельскохозяйственного назначения будут переведены в лесной фонд, их благоустроят и запретят на них пасти скот.Госкомлесхоз возьмет на себя внедрение онлайн-платформы "Умное лесоводство" (Smart forestry - англ.), будут также применяться ресурсосберегающие технологии.Специалисты уверены, что увеличение лесонасаждений ограничит антропогенное влияние, смягчит негативное воздействие природных факторов и изменение климата на здоровье населения.Вместе с этой работой будут организованы научные исследования по изучению растительного покрова Чарвакской зоны. Принята Программа фундаментальных и прикладных исследований и реализации инновационных проектов, направленных на охрану и восстановление Чарвакского водохранилища и окружающей экосистемы, предотвращение деградации земель и борьбу с опустыниванием на 2021-2025 годы.
https://uz.sputniknews.ru/20170914/goskomitet-po-ekologii-ustranil-svalku-6306136.html
узбекистан
чарвакское водохранилище
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узбекистан, лесное хозяйство, чарвакское водохранилище

Вокруг Чарвакского водохранилища появится лес

14:50 09.08.2021 (обновлено: 15:00 09.08.2021)
1692
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяПока одни барахтаются у берега, другие рассекают волны на скутерах
Пока одни барахтаются у берега, другие рассекают волны на скутерах - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Анна Желиховская
Госкомлесхоз возьмет на себя внедрение онлайн-платформы "Умное лесоводство" (Smart forestry - англ.), будут также применяться ресурсосберегающие технологии.
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В правительстве разработали программу мероприятий, которая предусматривает повышение туристической привлекательности горных районов и предгорий Чарвакского водохранилища.
Чтобы смягчить последствия сильных ветров и пыльных бурь, решено высаживать на этой территории деревья и кустарники.
Но вначале будет проведена инвентаризация всех категорий земель вокруг Чарвакского водохранилища. Далее участки сельскохозяйственного назначения будут переведены в лесной фонд, их благоустроят и запретят на них пасти скот.
Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды устранил свалку на Чарвакском водохранилище - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2017
Общество
Госкомитет по экологии устранил свалку на Чарвакском водохранилище
14 сентября 2017, 16:26
1224
Госкомлесхоз возьмет на себя внедрение онлайн-платформы "Умное лесоводство" (Smart forestry - англ.), будут также применяться ресурсосберегающие технологии.
Специалисты уверены, что увеличение лесонасаждений ограничит антропогенное влияние, смягчит негативное воздействие природных факторов и изменение климата на здоровье населения.
Вместе с этой работой будут организованы научные исследования по изучению растительного покрова Чарвакской зоны.
Принята Программа фундаментальных и прикладных исследований и реализации инновационных проектов, направленных на охрану и восстановление Чарвакского водохранилища и окружающей экосистемы, предотвращение деградации земель и борьбу с опустыниванием на 2021-2025 годы.
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