https://uz.sputniknews.ru/20210809/vokrug-charvakskogo-vodoxranilischa-poyavitsya-les-20005233.html

Вокруг Чарвакского водохранилища появится лес

Вокруг Чарвакского водохранилища появится лес

Госкомлесхоз возьмет на себя внедрение онлайн-платформы "Умное лесоводство" (Smart forestry - англ.), будут также применяться ресурсосберегающие технологии. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T14:50+0500

2021-08-09T14:50+0500

2021-08-09T15:00+0500

общество

узбекистан

лесное хозяйство

чарвакское водохранилище

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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В правительстве разработали программу мероприятий, которая предусматривает повышение туристической привлекательности горных районов и предгорий Чарвакского водохранилища.Чтобы смягчить последствия сильных ветров и пыльных бурь, решено высаживать на этой территории деревья и кустарники.Но вначале будет проведена инвентаризация всех категорий земель вокруг Чарвакского водохранилища. Далее участки сельскохозяйственного назначения будут переведены в лесной фонд, их благоустроят и запретят на них пасти скот.Госкомлесхоз возьмет на себя внедрение онлайн-платформы "Умное лесоводство" (Smart forestry - англ.), будут также применяться ресурсосберегающие технологии.Специалисты уверены, что увеличение лесонасаждений ограничит антропогенное влияние, смягчит негативное воздействие природных факторов и изменение климата на здоровье населения.Вместе с этой работой будут организованы научные исследования по изучению растительного покрова Чарвакской зоны. Принята Программа фундаментальных и прикладных исследований и реализации инновационных проектов, направленных на охрану и восстановление Чарвакского водохранилища и окружающей экосистемы, предотвращение деградации земель и борьбу с опустыниванием на 2021-2025 годы.

https://uz.sputniknews.ru/20170914/goskomitet-po-ekologii-ustranil-svalku-6306136.html

узбекистан

чарвакское водохранилище

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узбекистан, лесное хозяйство, чарвакское водохранилище