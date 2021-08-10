https://uz.sputniknews.ru/20210810/minyust-predlojil-razreshit-voditelyam-polzovatsya-telefonom-vo-vremya-dvijeniya-20016311.html
Минюст предложил разрешить водителям пользоваться телефоном во время движения
Минюст предложил разрешить водителям пользоваться телефоном во время движения
Проект закона также предусматривает исключить административную ответственность за установление монитора (дисплея) в передней части салона автомобиля. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T10:03+0500
2021-08-10T10:03+0500
2021-08-10T10:17+0500
общество
законопроект
пдд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/830/61/8306183_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_69dcb27feb2804b4337c7d2439c29abd.jpg
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Минюст разработал законопроект, в котором предлагает значительно снизить штрафы по нескольким видам правонарушений, в том числе ПДД. Согласно документу, планируется уменьшить в два раза штраф за управление транспортными средствами с просроченными страховыми полисами или лицом, не предусмотренным в страховом полисе (с 245 тысяч сумов до 122,5 тысячи сумов).Также намечено понизить в два раза штраф за неполучение автовладельцами страхового полиса (с 245 тысяч сумов до 122,5 тысячи сумов), для должностных лиц — на одну треть (с 735 тысяч сумов до 490 тысяч сумов).Кроме того, штраф за незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей устанавливается с интервалом от десяти (2,4 млн сумов) до двадцати (4,9 млн сумов) базовых расчетных величин (действующий штраф установлен в фиксированной сумме в размере 4,9 млн сумов).К тому же более чем в три раза сократится штраф за перевозку пассажиров на автотранспорте без лицензии. В настоящее время для граждан действующее взыскание варьируется от 4,9 млн до 24,5 млн сумов. Однако предлагается снизить его до 1,7 млн сумов. В то же время для должностных лиц действующий штраф сейчас установлен в размере от 12,2 млн до 36,7 млн сумов, в связи с чем рекомендуется уменьшить штрафные санкции до 7,3 млн сумов. Кроме того, планируется разрешить водителям пользоваться телефоном через наушники и другие технические устройства, позволяющие вести разговор без использования рук, во время управления транспортным средством. Проект закона также предусматривает исключить административную ответственность за установление монитора (дисплея) в передней части салона автомобиля.Ко всему прочему, водителям предоставляется право пользования транспортным средством не имея при себе водительского удостоверения, страхового полиса и техпаспорта. При этом отмечается, что владелец машины обязан иметь при себе биометрический паспорт или ID-карту.
https://uz.sputniknews.ru/20201203/Deputaty-predlozhil-snizit-shtrafy-za-narushenie-pravil-ostanovki-i-parkovki-15525600.html
https://uz.sputniknews.ru/20150811/214435.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/830/61/8306183_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_03504c03cd95b00c02c3a2b1e800b5e5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
законопроект, пдд
Минюст предложил разрешить водителям пользоваться телефоном во время движения
10:03 10.08.2021 (обновлено: 10:17 10.08.2021)
Проект закона также предусматривает исключить административную ответственность за установление монитора (дисплея) в передней части салона автомобиля.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Минюст разработал законопроект, в котором предлагает значительно снизить штрафы по нескольким видам правонарушений, в том числе ПДД.
Согласно документу, планируется уменьшить в два раза штраф за управление транспортными средствами с просроченными страховыми полисами или лицом, не предусмотренным в страховом полисе (с 245 тысяч сумов до 122,5 тысячи сумов).
Также намечено понизить в два раза штраф за неполучение автовладельцами страхового полиса (с 245 тысяч сумов до 122,5 тысячи сумов), для должностных лиц — на одну треть (с 735 тысяч сумов до 490 тысяч сумов).
Кроме того, штраф за незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей устанавливается с интервалом от десяти (2,4 млн сумов) до двадцати (4,9 млн сумов) базовых расчетных величин (действующий штраф установлен в фиксированной сумме в размере 4,9 млн сумов).
К тому же более чем в три раза сократится штраф за перевозку пассажиров на автотранспорте без лицензии. В настоящее время для граждан действующее взыскание варьируется от 4,9 млн до 24,5 млн сумов. Однако предлагается снизить его до 1,7 млн сумов. В то же время для должностных лиц действующий штраф сейчас установлен в размере от 12,2 млн до 36,7 млн сумов, в связи с чем рекомендуется уменьшить штрафные санкции до 7,3 млн сумов.
Кроме того, планируется разрешить
водителям пользоваться телефоном через наушники и другие технические устройства, позволяющие вести разговор без использования рук, во время управления транспортным средством.
Проект закона также предусматривает исключить административную ответственность за установление монитора (дисплея) в передней части салона автомобиля.
Ко всему прочему, водителям предоставляется право пользования транспортным средством не имея при себе водительского удостоверения, страхового полиса и техпаспорта. При этом отмечается, что владелец машины обязан иметь при себе биометрический паспорт или ID-карту.