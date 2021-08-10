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Минюст предложил разрешить водителям пользоваться телефоном во время движения
Минюст предложил разрешить водителям пользоваться телефоном во время движения
Проект закона также предусматривает исключить административную ответственность за установление монитора (дисплея) в передней части салона автомобиля. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T10:03+0500
2021-08-10T10:17+0500
общество
законопроект
пдд
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Минюст разработал законопроект, в котором предлагает значительно снизить штрафы по нескольким видам правонарушений, в том числе ПДД. Согласно документу, планируется уменьшить в два раза штраф за управление транспортными средствами с просроченными страховыми полисами или лицом, не предусмотренным в страховом полисе (с 245 тысяч сумов до 122,5 тысячи сумов).Также намечено понизить в два раза штраф за неполучение автовладельцами страхового полиса (с 245 тысяч сумов до 122,5 тысячи сумов), для должностных лиц — на одну треть (с 735 тысяч сумов до 490 тысяч сумов).Кроме того, штраф за незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей устанавливается с интервалом от десяти (2,4 млн сумов) до двадцати (4,9 млн сумов) базовых расчетных величин (действующий штраф установлен в фиксированной сумме в размере 4,9 млн сумов).К тому же более чем в три раза сократится штраф за перевозку пассажиров на автотранспорте без лицензии. В настоящее время для граждан действующее взыскание варьируется от 4,9 млн до 24,5 млн сумов. Однако предлагается снизить его до 1,7 млн сумов. В то же время для должностных лиц действующий штраф сейчас установлен в размере от 12,2 млн до 36,7 млн сумов, в связи с чем рекомендуется уменьшить штрафные санкции до 7,3 млн сумов. Кроме того, планируется разрешить водителям пользоваться телефоном через наушники и другие технические устройства, позволяющие вести разговор без использования рук, во время управления транспортным средством. Проект закона также предусматривает исключить административную ответственность за установление монитора (дисплея) в передней части салона автомобиля.Ко всему прочему, водителям предоставляется право пользования транспортным средством не имея при себе водительского удостоверения, страхового полиса и техпаспорта. При этом отмечается, что владелец машины обязан иметь при себе биометрический паспорт или ID-карту.
https://uz.sputniknews.ru/20201203/Deputaty-predlozhil-snizit-shtrafy-za-narushenie-pravil-ostanovki-i-parkovki-15525600.html
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законопроект, пдд

Минюст предложил разрешить водителям пользоваться телефоном во время движения

10:03 10.08.2021 (обновлено: 10:17 10.08.2021)
1472
CC0 / Pixabay / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
CC0 / Pixabay /
Проект закона также предусматривает исключить административную ответственность за установление монитора (дисплея) в передней части салона автомобиля.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Минюст разработал законопроект, в котором предлагает значительно снизить штрафы по нескольким видам правонарушений, в том числе ПДД.
Согласно документу, планируется уменьшить в два раза штраф за управление транспортными средствами с просроченными страховыми полисами или лицом, не предусмотренным в страховом полисе (с 245 тысяч сумов до 122,5 тысячи сумов).
Также намечено понизить в два раза штраф за неполучение автовладельцами страхового полиса (с 245 тысяч сумов до 122,5 тысячи сумов), для должностных лиц — на одну треть (с 735 тысяч сумов до 490 тысяч сумов).
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Кроме того, штраф за незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей устанавливается с интервалом от десяти (2,4 млн сумов) до двадцати (4,9 млн сумов) базовых расчетных величин (действующий штраф установлен в фиксированной сумме в размере 4,9 млн сумов).
К тому же более чем в три раза сократится штраф за перевозку пассажиров на автотранспорте без лицензии. В настоящее время для граждан действующее взыскание варьируется от 4,9 млн до 24,5 млн сумов. Однако предлагается снизить его до 1,7 млн сумов. В то же время для должностных лиц действующий штраф сейчас установлен в размере от 12,2 млн до 36,7 млн сумов, в связи с чем рекомендуется уменьшить штрафные санкции до 7,3 млн сумов.
Кроме того, планируется разрешить водителям пользоваться телефоном через наушники и другие технические устройства, позволяющие вести разговор без использования рук, во время управления транспортным средством.
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Проект закона также предусматривает исключить административную ответственность за установление монитора (дисплея) в передней части салона автомобиля.
Ко всему прочему, водителям предоставляется право пользования транспортным средством не имея при себе водительского удостоверения, страхового полиса и техпаспорта. При этом отмечается, что владелец машины обязан иметь при себе биометрический паспорт или ID-карту.
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