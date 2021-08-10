https://uz.sputniknews.ru/20210810/minyust-predlojil-razreshit-voditelyam-polzovatsya-telefonom-vo-vremya-dvijeniya-20016311.html

Минюст предложил разрешить водителям пользоваться телефоном во время движения

Минюст предложил разрешить водителям пользоваться телефоном во время движения

Проект закона также предусматривает исключить административную ответственность за установление монитора (дисплея) в передней части салона автомобиля. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-10T10:03+0500

2021-08-10T10:03+0500

2021-08-10T10:17+0500

общество

законопроект

пдд

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Минюст разработал законопроект, в котором предлагает значительно снизить штрафы по нескольким видам правонарушений, в том числе ПДД. Согласно документу, планируется уменьшить в два раза штраф за управление транспортными средствами с просроченными страховыми полисами или лицом, не предусмотренным в страховом полисе (с 245 тысяч сумов до 122,5 тысячи сумов).Также намечено понизить в два раза штраф за неполучение автовладельцами страхового полиса (с 245 тысяч сумов до 122,5 тысячи сумов), для должностных лиц — на одну треть (с 735 тысяч сумов до 490 тысяч сумов).Кроме того, штраф за незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей устанавливается с интервалом от десяти (2,4 млн сумов) до двадцати (4,9 млн сумов) базовых расчетных величин (действующий штраф установлен в фиксированной сумме в размере 4,9 млн сумов).К тому же более чем в три раза сократится штраф за перевозку пассажиров на автотранспорте без лицензии. В настоящее время для граждан действующее взыскание варьируется от 4,9 млн до 24,5 млн сумов. Однако предлагается снизить его до 1,7 млн сумов. В то же время для должностных лиц действующий штраф сейчас установлен в размере от 12,2 млн до 36,7 млн сумов, в связи с чем рекомендуется уменьшить штрафные санкции до 7,3 млн сумов. Кроме того, планируется разрешить водителям пользоваться телефоном через наушники и другие технические устройства, позволяющие вести разговор без использования рук, во время управления транспортным средством. Проект закона также предусматривает исключить административную ответственность за установление монитора (дисплея) в передней части салона автомобиля.Ко всему прочему, водителям предоставляется право пользования транспортным средством не имея при себе водительского удостоверения, страхового полиса и техпаспорта. При этом отмечается, что владелец машины обязан иметь при себе биометрический паспорт или ID-карту.

https://uz.sputniknews.ru/20201203/Deputaty-predlozhil-snizit-shtrafy-za-narushenie-pravil-ostanovki-i-parkovki-15525600.html

https://uz.sputniknews.ru/20150811/214435.html

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законопроект, пдд