https://uz.sputniknews.ru/20210810/v-tashkente-pravooxraniteli-izyali-krupnuyu-partiyu-aptechnyx-narkotikov-na-odin-mlrd-sumov-20025853.html
В Ташкенте правоохранители изъяли крупную партию "аптечных наркотиков" на один млрд сумов
В Ташкенте правоохранители изъяли крупную партию "аптечных наркотиков" на один млрд сумов
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T17:35+0500
2021-08-10T17:35+0500
2021-08-10T17:47+0500
общество
государственный таможенный комитет узбекистана
борьба с незаконным оборотом наркотиков
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ТАШКЕНТ, 10 августа — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов пресекли нелегальный ввоз крупной партии "аптечных наркотиков" в столицу, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК)."В результате оперативных мероприятий раскрыта деятельность преступной группы, занимающейся незаконным ввозом в республику сильнодействующих лекарственных препаратов", — информируется на сайте ГТК. По данным ведомства, во время осмотра грузовика Mercedes-Benz Sprinter в мешках с огурцами было обнаружено 6 076 флаконов препарата "Тропикамид", применяемого в качестве "аптечного наркотика". Отмечается, что стоимость изъятого груза составила 1,09 миллиарда сумов (около $100 тысяч).В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. В октябре 2018 года в республике были внесены поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за незаконное изготовление, распространение и сбыт психоактивных веществ и синтетических наркотиков. Согласно документу, правонарушителя могут решить свободы от шести месяцев до 20 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20200731/Sotrudniki-SGB-zaderzhali-18-torgovtsev-aptechnymi-narkotikami-14669918.html
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
государственный таможенный комитет узбекистана, борьба с незаконным оборотом наркотиков
В Ташкенте правоохранители изъяли крупную партию "аптечных наркотиков" на один млрд сумов
17:35 10.08.2021 (обновлено: 17:47 10.08.2021)
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 10 августа — Sputnik.
Сотрудники правоохранительных органов пресекли нелегальный ввоз крупной партии "аптечных наркотиков" в столицу, сообщает
пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).
"В результате оперативных мероприятий раскрыта деятельность преступной группы, занимающейся незаконным ввозом в республику сильнодействующих лекарственных препаратов", — информируется на сайте ГТК.
По данным ведомства, во время осмотра грузовика Mercedes-Benz Sprinter в мешках с огурцами было обнаружено 6 076 флаконов препарата "Тропикамид", применяемого в качестве "аптечного наркотика". Отмечается, что стоимость изъятого груза составила 1,09 миллиарда сумов (около $100 тысяч).
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
В октябре 2018 года в республике были внесены поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за незаконное изготовление, распространение и сбыт психоактивных веществ и синтетических наркотиков. Согласно документу, правонарушителя могут решить свободы от шести месяцев до 20 лет.