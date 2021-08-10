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В Ташкенте правоохранители изъяли крупную партию "аптечных наркотиков" на один млрд сумов
В Ташкенте правоохранители изъяли крупную партию "аптечных наркотиков" на один млрд сумов
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T17:35+0500
2021-08-10T17:47+0500
общество
государственный таможенный комитет узбекистана
борьба с незаконным оборотом наркотиков
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ТАШКЕНТ, 10 августа — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов пресекли нелегальный ввоз крупной партии "аптечных наркотиков" в столицу, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК)."В результате оперативных мероприятий раскрыта деятельность преступной группы, занимающейся незаконным ввозом в республику сильнодействующих лекарственных препаратов", — информируется на сайте ГТК. По данным ведомства, во время осмотра грузовика Mercedes-Benz Sprinter в мешках с огурцами было обнаружено 6 076 флаконов препарата "Тропикамид", применяемого в качестве "аптечного наркотика". Отмечается, что стоимость изъятого груза составила 1,09 миллиарда сумов (около $100 тысяч).В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. В октябре 2018 года в республике были внесены поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за незаконное изготовление, распространение и сбыт психоактивных веществ и синтетических наркотиков. Согласно документу, правонарушителя могут решить свободы от шести месяцев до 20 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20200731/Sotrudniki-SGB-zaderzhali-18-torgovtsev-aptechnymi-narkotikami-14669918.html
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государственный таможенный комитет узбекистана, борьба с незаконным оборотом наркотиков

В Ташкенте правоохранители изъяли крупную партию "аптечных наркотиков" на один млрд сумов

17:35 10.08.2021 (обновлено: 17:47 10.08.2021)
267
© Depositphotos / JanPietruszkaСудебный молоток и весы правосудия
Судебный молоток и весы правосудия - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
© Depositphotos / JanPietruszka
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 10 августа — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов пресекли нелегальный ввоз крупной партии "аптечных наркотиков" в столицу, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).
"В результате оперативных мероприятий раскрыта деятельность преступной группы, занимающейся незаконным ввозом в республику сильнодействующих лекарственных препаратов", — информируется на сайте ГТК.
Сотрудники СГБ задержали 18 торговцев аптечными наркотиками - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2020
Сотрудники СГБ задержали 18 торговцев "аптечными наркотиками"
31 июля 2020, 13:09
221
По данным ведомства, во время осмотра грузовика Mercedes-Benz Sprinter в мешках с огурцами было обнаружено 6 076 флаконов препарата "Тропикамид", применяемого в качестве "аптечного наркотика". Отмечается, что стоимость изъятого груза составила 1,09 миллиарда сумов (около $100 тысяч).
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
В октябре 2018 года в республике были внесены поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за незаконное изготовление, распространение и сбыт психоактивных веществ и синтетических наркотиков. Согласно документу, правонарушителя могут решить свободы от шести месяцев до 20 лет.
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