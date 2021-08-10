https://uz.sputniknews.ru/20210810/v-uzbekistane-u-deputatov-poyavyatsya-pomoschniki---ix-budet-oplachivat-partiya-20020498.html

В Узбекистане у депутатов появятся помощники — их будет оплачивать партия

В Узбекистане у депутатов появятся помощники — их будет оплачивать партия

Помощник должен будет информировать избирателей о деятельности своего депутата в Законодательной палате, принимать обращения от граждан и передавать их... 10.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-10T13:05+0500

2021-08-10T13:05+0500

2021-08-10T13:41+0500

общество

узбекистан

депутаты

законодательная палата олий мажлиса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1326/61/13266152_0:1:3639:2047_1920x0_80_0_0_484a1199e427bc0f7005b084ae151d47.jpg

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса разработали проект документа, в соответствии с которым каждому депутату положен помощник.Народные избранники должны не только заниматься законотворчеством, но также выявлять проблемы, искать их решения и постоянно общаться с избирателями своего округа. Раньше эти задачи выполнялись не в полной мере из-за нехватки времени. Теперь часть обязанностей предлагают делегировать помощникам депутатов.При этом, согласно проекту документа, он не должен быть близким родственником парламентария. Оплачиваться его услуги будут из средств каждой политической партии. Он должен будет информировать избирателей о деятельности своего депутата в Законодательной палате, принимать обращения от граждан и передавать их адресату, а народного избранника — о событиях, происходящих в избирательном округе, обращениях граждан и решениях местной исполнительной власти.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, депутаты, законодательная палата олий мажлиса