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В Узбекистане у депутатов появятся помощники — их будет оплачивать партия
В Узбекистане у депутатов появятся помощники — их будет оплачивать партия
Помощник должен будет информировать избирателей о деятельности своего депутата в Законодательной палате, принимать обращения от граждан и передавать их... 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T13:05+0500
2021-08-10T13:41+0500
общество
узбекистан
депутаты
законодательная палата олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса разработали проект документа, в соответствии с которым каждому депутату положен помощник.Народные избранники должны не только заниматься законотворчеством, но также выявлять проблемы, искать их решения и постоянно общаться с избирателями своего округа. Раньше эти задачи выполнялись не в полной мере из-за нехватки времени. Теперь часть обязанностей предлагают делегировать помощникам депутатов.При этом, согласно проекту документа, он не должен быть близким родственником парламентария. Оплачиваться его услуги будут из средств каждой политической партии. Он должен будет информировать избирателей о деятельности своего депутата в Законодательной палате, принимать обращения от граждан и передавать их адресату, а народного избранника — о событиях, происходящих в избирательном округе, обращениях граждан и решениях местной исполнительной власти.
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узбекистан, депутаты, законодательная палата олий мажлиса

В Узбекистане у депутатов появятся помощники — их будет оплачивать партия

13:05 10.08.2021 (обновлено: 13:41 10.08.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваВ Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Помощник должен будет информировать избирателей о деятельности своего депутата в Законодательной палате, принимать обращения от граждан и передавать их адресату.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса разработали проект документа, в соответствии с которым каждому депутату положен помощник.
Народные избранники должны не только заниматься законотворчеством, но также выявлять проблемы, искать их решения и постоянно общаться с избирателями своего округа. Раньше эти задачи выполнялись не в полной мере из-за нехватки времени. Теперь часть обязанностей предлагают делегировать помощникам депутатов.
При этом, согласно проекту документа, он не должен быть близким родственником парламентария. Оплачиваться его услуги будут из средств каждой политической партии.
Он должен будет информировать избирателей о деятельности своего депутата в Законодательной палате, принимать обращения от граждан и передавать их адресату, а народного избранника — о событиях, происходящих в избирательном округе, обращениях граждан и решениях местной исполнительной власти.
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