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Ашрафханов рассказал об общих целях Узбекистана и Азербайджана
Ашрафханов рассказал об общих целях Узбекистана и Азербайджана
По мнению дипломата, Азербайджан может позаимствовать опыт Узбекистана в шелководстве и хлопководстве, а узбекистанские аграрии могут поучиться у... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T17:05+0500
2021-08-11T18:12+0500
экономика
узбекистан
сотрудничество
бахром ашрафханов
азербайджан
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Двусторонние отношения Узбекистана и Азербайджана демонстрируют динамичное развитие по всем направлениям, а товарооборот, несмотря на карантинные ограничения, увеличился. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на заявление посла Узбекистана в Азербайджане Бахрома Ашрафханова.Между странами заключено 130 двусторонних документов, в том числе договор о дружбе и сотрудничестве и декларация о дальнейшем укреплении стратегического партнерства.При этом, по словам дипломата, потенциал сотрудничества остается внушительным. Страны находятся в поиске таких сфер, где можно будет не только взаимодействовать, но также дополнять друг друга и делиться опытом. "Мы не конкуренты", — добавил глава диппредставительства.Ашрафханов указал на перспективы взаимодействия в аграрном секторе: "Азербайджан может позаимствовать опыт узбекской стороны в шелководстве и хлопководстве, а узбекские аграрии могут поучиться у азербайджанских коллег в фундуководстве, виноградарстве и выращивании граната".Азербайджанский политолог Тофиг Аббасов в свою очередь основным фактором позитивного развития отношений назвал устойчивый политический диалог. По его словам, дипломаты двух стран работают для расширения форматов отношений.Участники круглого стола, среди которых были экономисты, представители ведущих СМИ страны, также указали на большой потенциал двусторонних отношений для наращивания экономического взаимодействия — доведения товарооборота до полумиллиарда долларов в предстоящие годы. Также на мероприятии были отмечены важность и перспективность сотрудничества в сфере туризма, в том числе паломнического.
https://uz.sputniknews.ru/20201128/V-Tashkente-otkroyut-predstavitelstvo-biznes-konfederatsii-Azerbaydzhana-15495273.html
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узбекистан, сотрудничество, бахром ашрафханов, азербайджан

Ашрафханов рассказал об общих целях Узбекистана и Азербайджана

17:05 11.08.2021 (обновлено: 18:12 11.08.2021)
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© Sputnik / Murad OrujovБахром Ашрафханов
Бахром Ашрафханов - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Murad Orujov
По мнению дипломата, Азербайджан может позаимствовать опыт Узбекистана в шелководстве и хлопководстве, а узбекистанские аграрии могут поучиться у азербайджанских коллег в фундуководстве, виноградарстве и выращивании граната.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Двусторонние отношения Узбекистана и Азербайджана демонстрируют динамичное развитие по всем направлениям, а товарооборот, несмотря на карантинные ограничения, увеличился. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на заявление посла Узбекистана в Азербайджане Бахрома Ашрафханова.
Между странами заключено 130 двусторонних документов, в том числе договор о дружбе и сотрудничестве и декларация о дальнейшем укреплении стратегического партнерства.

"В 2020-м объем двусторонней торговли увеличился на 12,1%. Это получило продолжение и в нынешнем году. В частности, в первые пять месяцев 2021-го двусторонний оборот вырос на 30,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года".

Посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Ашрафханов - Sputnik Узбекистан
Бахром Ашрафханов
Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Азербайджане
При этом, по словам дипломата, потенциал сотрудничества остается внушительным. Страны находятся в поиске таких сфер, где можно будет не только взаимодействовать, но также дополнять друг друга и делиться опытом.
"Мы не конкуренты", — добавил глава диппредставительства.
Ашрафханов указал на перспективы взаимодействия в аграрном секторе: "Азербайджан может позаимствовать опыт узбекской стороны в шелководстве и хлопководстве, а узбекские аграрии могут поучиться у азербайджанских коллег в фундуководстве, виноградарстве и выращивании граната".
Азербайджанский политолог Тофиг Аббасов в свою очередь основным фактором позитивного развития отношений назвал устойчивый политический диалог. По его словам, дипломаты двух стран работают для расширения форматов отношений.

"У нас есть предпосылки для дальнейших достижений. Есть еще много всего, что следует сделать, но главное — определены основные направления взаимодействия, по которым остается только усердно работать".

Политолог Тофиг Аббасов - Sputnik Узбекистан
Тофиг Аббасов
Политолог
Участники круглого стола, среди которых были экономисты, представители ведущих СМИ страны, также указали на большой потенциал двусторонних отношений для наращивания экономического взаимодействия — доведения товарооборота до полумиллиарда долларов в предстоящие годы.
Также на мероприятии были отмечены важность и перспективность сотрудничества в сфере туризма, в том числе паломнического.
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