https://uz.sputniknews.ru/20210811/ashrafxanov-rasskazal-ob-obschix-tselyax-uzbekistana-i-azerbaydjana-20040447.html

Ашрафханов рассказал об общих целях Узбекистана и Азербайджана

Ашрафханов рассказал об общих целях Узбекистана и Азербайджана

По мнению дипломата, Азербайджан может позаимствовать опыт Узбекистана в шелководстве и хлопководстве, а узбекистанские аграрии могут поучиться у... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T17:05+0500

2021-08-11T17:05+0500

2021-08-11T18:12+0500

экономика

узбекистан

сотрудничество

бахром ашрафханов

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0b/20042618_0:15:3068:1741_1920x0_80_0_0_6289505a50d8edaff5e464570d4e6e41.jpg

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Двусторонние отношения Узбекистана и Азербайджана демонстрируют динамичное развитие по всем направлениям, а товарооборот, несмотря на карантинные ограничения, увеличился. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на заявление посла Узбекистана в Азербайджане Бахрома Ашрафханова.Между странами заключено 130 двусторонних документов, в том числе договор о дружбе и сотрудничестве и декларация о дальнейшем укреплении стратегического партнерства.При этом, по словам дипломата, потенциал сотрудничества остается внушительным. Страны находятся в поиске таких сфер, где можно будет не только взаимодействовать, но также дополнять друг друга и делиться опытом. "Мы не конкуренты", — добавил глава диппредставительства.Ашрафханов указал на перспективы взаимодействия в аграрном секторе: "Азербайджан может позаимствовать опыт узбекской стороны в шелководстве и хлопководстве, а узбекские аграрии могут поучиться у азербайджанских коллег в фундуководстве, виноградарстве и выращивании граната".Азербайджанский политолог Тофиг Аббасов в свою очередь основным фактором позитивного развития отношений назвал устойчивый политический диалог. По его словам, дипломаты двух стран работают для расширения форматов отношений.Участники круглого стола, среди которых были экономисты, представители ведущих СМИ страны, также указали на большой потенциал двусторонних отношений для наращивания экономического взаимодействия — доведения товарооборота до полумиллиарда долларов в предстоящие годы. Также на мероприятии были отмечены важность и перспективность сотрудничества в сфере туризма, в том числе паломнического.

https://uz.sputniknews.ru/20201128/V-Tashkente-otkroyut-predstavitelstvo-biznes-konfederatsii-Azerbaydzhana-15495273.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, сотрудничество, бахром ашрафханов, азербайджан