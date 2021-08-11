https://uz.sputniknews.ru/20210811/pravooxraniteli-vyyavili-v-tashkente-podpolnuyu-religioznuyu-shkolu-dlya-devushek-i-jenschin-20030708.html
Правоохранители выявили в Ташкенте подпольную религиозную школу для девушек и женщин
Правоохранители выявили в Ташкенте подпольную религиозную школу для девушек и женщин
Незаконным религиозным обучением занимались две гражданки, не имеющие соответствующего образования и разрешения от центрального органа управления религиозных... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T10:13+0500
2021-08-11T10:13+0500
2021-08-11T10:13+0500
общество
религия
обучение
гувд ташкента
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Учтепинском районе столицы сотрудники правоохранительных органов задержали двух женщин, занимавшихся незаконным религиозным обучением девушек, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента. По данным силового ведомства, у гражданок не было соответствующего образования и разрешения от центрального органа управления религиозных организаций.Задержанным предъявлены обвинения по статье "Нарушение порядка преподавания религиозных вероучений". Все необходимые документы по делу переданы в суд.В отношении каждой из женщин назначено наказание в виде уплаты штрафа в размере 1 млн 225 тысяч сумов (5 БРВ).
https://uz.sputniknews.ru/20201215/V-Tashkente-likvidirovali-tri-podpolnye-religioznye-sekty-obuchavshie-detey-15602228.html
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религия, обучение, гувд ташкента
Правоохранители выявили в Ташкенте подпольную религиозную школу для девушек и женщин
Незаконным религиозным обучением занимались две гражданки, не имеющие соответствующего образования и разрешения от центрального органа управления религиозных организаций. Против них возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Учтепинском районе столицы сотрудники правоохранительных органов задержали двух женщин, занимавшихся незаконным религиозным обучением девушек, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
По данным силового ведомства, у гражданок не было соответствующего образования и разрешения от центрального органа управления религиозных организаций.
Задержанным предъявлены обвинения по статье "Нарушение порядка преподавания религиозных вероучений". Все необходимые документы по делу переданы в суд.
В отношении каждой из женщин назначено наказание в виде уплаты штрафа в размере 1 млн 225 тысяч сумов (5 БРВ).