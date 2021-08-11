https://uz.sputniknews.ru/20210811/prodoljaya-delo-ottsov-synovya-futbolisty-igrokov-paxtakora-79-20044855.html

Продолжая дело отцов: сыновья-футболисты игроков "Пахтакора-79"

Продолжая дело отцов: сыновья-футболисты игроков "Пахтакора-79"

Со дня авиакатастрофы в небе над Днепродзержинском прошло 42 года. Трагедия унесла жизни 14 игроков и трех членов команды. Многие из детей погибших футболистов... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T21:47+0500

2021-08-11T21:47+0500

2021-08-11T21:47+0500

инфографика

мультимедиа

пахтакор

авиакатастрофа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0b/20044716_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c9e1abe494791acbc26eb4a80930e660.png

Большинство детей игроков ташкентской команды в 1979 году были совсем малышами. Однако в память о своих прославленных отцах, они связали свою жизнь со спортом и достойно защищали не только цвета ташкентского "Пахтакора", но также выступали в других клубах СССР, а потом и независимых республик.Дмитрий Ан, Олег и Улугбек Ашировы, Сергей Баканов, Олег Сабиров и Александр Чуркин — все они стали достойными продолжателями дела своих отцов. Трое из них выступали в команде "Пахтакор-79", созданной в память о разбившейся команде.Особняком выглядит судьба Геннадия Денисова, который полетел в Минск другим рейсом и остался в живых. Он после гибели товарищей еще долго выступал за различные клубы, а позже его сын Виталий добился блестящих результатов в России, в том числе став обладателем Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА.Подробнее о наследниках легендарной команды смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , пахтакор, авиакатастрофа, инфографика