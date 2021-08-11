https://uz.sputniknews.ru/20210811/prodoljaya-delo-ottsov-synovya-futbolisty-igrokov-paxtakora-79-20044855.html
Продолжая дело отцов: сыновья-футболисты игроков "Пахтакора-79"
Продолжая дело отцов: сыновья-футболисты игроков "Пахтакора-79"
Со дня авиакатастрофы в небе над Днепродзержинском прошло 42 года. Трагедия унесла жизни 14 игроков и трех членов команды. Многие из детей погибших футболистов... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T21:47+0500
2021-08-11T21:47+0500
2021-08-11T21:47+0500
инфографика
мультимедиа
пахтакор
авиакатастрофа
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Большинство детей игроков ташкентской команды в 1979 году были совсем малышами. Однако в память о своих прославленных отцах, они связали свою жизнь со спортом и достойно защищали не только цвета ташкентского "Пахтакора", но также выступали в других клубах СССР, а потом и независимых республик.Дмитрий Ан, Олег и Улугбек Ашировы, Сергей Баканов, Олег Сабиров и Александр Чуркин — все они стали достойными продолжателями дела своих отцов. Трое из них выступали в команде "Пахтакор-79", созданной в память о разбившейся команде.Особняком выглядит судьба Геннадия Денисова, который полетел в Минск другим рейсом и остался в живых. Он после гибели товарищей еще долго выступал за различные клубы, а позже его сын Виталий добился блестящих результатов в России, в том числе став обладателем Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА.Подробнее о наследниках легендарной команды смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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мультимедиа , пахтакор, авиакатастрофа, инфографика
Продолжая дело отцов: сыновья-футболисты игроков "Пахтакора-79"
Со дня авиакатастрофы в небе над Днепродзержинском прошло 42 года. Трагедия унесла жизни 14 игроков и трех членов команды. Многие из детей погибших футболистов позже связали свою жизнь со спортом.
Большинство детей игроков ташкентской команды в 1979 году были совсем малышами. Однако в память о своих прославленных отцах, они связали свою жизнь со спортом и достойно защищали не только цвета ташкентского "Пахтакора", но также выступали в других клубах СССР, а потом и независимых республик.
Дмитрий Ан, Олег и Улугбек Ашировы, Сергей Баканов, Олег Сабиров и Александр Чуркин — все они стали достойными продолжателями дела своих отцов. Трое из них выступали в команде "Пахтакор-79", созданной в память о разбившейся команде.
Особняком выглядит судьба Геннадия Денисова, который полетел в Минск другим рейсом и остался в живых. Он после гибели товарищей еще долго выступал за различные клубы, а позже его сын Виталий добился блестящих результатов в России, в том числе став обладателем Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА.
Подробнее о наследниках легендарной команды смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан
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