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Продолжая дело отцов: сыновья-футболисты игроков "Пахтакора-79"
Продолжая дело отцов: сыновья-футболисты игроков "Пахтакора-79"
Со дня авиакатастрофы в небе над Днепродзержинском прошло 42 года. Трагедия унесла жизни 14 игроков и трех членов команды. Многие из детей погибших футболистов... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T21:47+0500
2021-08-11T21:47+0500
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пахтакор
авиакатастрофа
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Большинство детей игроков ташкентской команды в 1979 году были совсем малышами. Однако в память о своих прославленных отцах, они связали свою жизнь со спортом и достойно защищали не только цвета ташкентского "Пахтакора", но также выступали в других клубах СССР, а потом и независимых республик.Дмитрий Ан, Олег и Улугбек Ашировы, Сергей Баканов, Олег Сабиров и Александр Чуркин — все они стали достойными продолжателями дела своих отцов. Трое из них выступали в команде "Пахтакор-79", созданной в память о разбившейся команде.Особняком выглядит судьба Геннадия Денисова, который полетел в Минск другим рейсом и остался в живых. Он после гибели товарищей еще долго выступал за различные клубы, а позже его сын Виталий добился блестящих результатов в России, в том числе став обладателем Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА.Подробнее о наследниках легендарной команды смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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мультимедиа , пахтакор, авиакатастрофа, инфографика

Продолжая дело отцов: сыновья-футболисты игроков "Пахтакора-79"

21:47 11.08.2021
985
Со дня авиакатастрофы в небе над Днепродзержинском прошло 42 года. Трагедия унесла жизни 14 игроков и трех членов команды. Многие из детей погибших футболистов позже связали свою жизнь со спортом.
Наследники погибшего Пахтакора деск - Sputnik Узбекистан
Наследники погибшего Пахтакора мобилка - Sputnik Узбекистан
Большинство детей игроков ташкентской команды в 1979 году были совсем малышами. Однако в память о своих прославленных отцах, они связали свою жизнь со спортом и достойно защищали не только цвета ташкентского "Пахтакора", но также выступали в других клубах СССР, а потом и независимых республик.
Дмитрий Ан, Олег и Улугбек Ашировы, Сергей Баканов, Олег Сабиров и Александр Чуркин — все они стали достойными продолжателями дела своих отцов. Трое из них выступали в команде "Пахтакор-79", созданной в память о разбившейся команде.
Особняком выглядит судьба Геннадия Денисова, который полетел в Минск другим рейсом и остался в живых. Он после гибели товарищей еще долго выступал за различные клубы, а позже его сын Виталий добился блестящих результатов в России, в том числе став обладателем Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА.
Подробнее о наследниках легендарной команды смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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