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https://uz.sputniknews.ru/20210811/v-tashkente-reshili-raskrasit-doma-portretami-olimpiytsev-20036614.html
В Ташкенте решили раскрасить дома портретами олимпийцев
В Ташкенте решили раскрасить дома портретами олимпийцев
Эскизы будущих муралов уже готовы, увидеть в городе их можно будет уже к началу сентября — авторы решили сделать подарок Ташкенту на День независимости. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T14:15+0500
2021-08-11T14:26+0500
общество
ташкент
искусство
сергелийский район
художники
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В одном из районов Ташкента на стенах многоэтажных домов появятся изображения олимпийских чемпионов Узбекистана на Токио-2020. С такой инициативой выступили художники-иллюстраторы компании Novda Group.Глава администрации Сергелийского района, где и предложено реализовать задумку, поддержал творческое начинание. Теперь авторы готовятся к созданию стрит-арта.Эскизы будущих муралов уже готовы, увидеть в городе их можно будет уже к началу сентября — авторы решили сделать подарок Ташкенту на День независимости Узбекистана.Напомним, в ноябре прошлого года в этом же районе был создан первый мурал в честь врачей, борющихся против коронавируса.Произведение появилось на пересечении улиц Янги Сергели и Лутфкор.Автор проекта — Международный фонд развития науки и образования ZIYO FORUM.Предлагаем вашему вниманию концепцию муралов, созданную Novda Group на тему олимпийских чемпионов. Как утверждают авторы, данная работа станет своего рода памятником и данью уважения нелегкому труду спортсменов, тренеров и ярким подарком к 30-летию независимости страны.
https://uz.sputniknews.ru/20200717/V-Tashkente-poyavilos-graffiti-v-chest-pamyati-Abduraima-Abduvakhobova-14566331.html
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ташкент, искусство, сергелийский район, художники

В Ташкенте решили раскрасить дома портретами олимпийцев

14:15 11.08.2021 (обновлено: 14:26 11.08.2021)
993
© Novda GroupГраффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте
Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
© Novda Group
Эскизы будущих муралов уже готовы, увидеть в городе их можно будет уже к началу сентября — авторы решили сделать подарок Ташкенту на День независимости.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В одном из районов Ташкента на стенах многоэтажных домов появятся изображения олимпийских чемпионов Узбекистана на Токио-2020. С такой инициативой выступили художники-иллюстраторы компании Novda Group.
Глава администрации Сергелийского района, где и предложено реализовать задумку, поддержал творческое начинание. Теперь авторы готовятся к созданию стрит-арта.
Эскизы будущих муралов уже готовы, увидеть в городе их можно будет уже к началу сентября — авторы решили сделать подарок Ташкенту на День независимости Узбекистана.
В Ташкенте появилось граффити в честь памяти Абдураима Абдувахабова - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2020
Культура
В Ташкенте появилось граффити в честь памяти Абдураима Абдувахобова
17 июля 2020, 15:04
17024
Напомним, в ноябре прошлого года в этом же районе был создан первый мурал в честь врачей, борющихся против коронавируса.
Произведение появилось на пересечении улиц Янги Сергели и Лутфкор.
Автор проекта — Международный фонд развития науки и образования ZIYO FORUM.
© Novda Group

Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.

Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
1/6
© Novda Group

Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.

© Novda Group

Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.

Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
2/6
© Novda Group

Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.

© Novda Group

Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.

Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
3/6
© Novda Group

Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.

© Олимпийцы

Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.

Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
4/6
© Олимпийцы

Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.

© Novda Group

Олимпийцы.

Олимпийцы. - Sputnik Узбекистан
5/6
© Novda Group

Олимпийцы.

© Novda Group
Олимпийцы - Sputnik Узбекистан
6/6
© Novda Group
1/6
© Novda Group

Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.

2/6
© Novda Group

Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.

3/6
© Novda Group

Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.

4/6
© Олимпийцы

Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.

5/6
© Novda Group

Олимпийцы.

6/6
© Novda Group
Предлагаем вашему вниманию концепцию муралов, созданную Novda Group на тему олимпийских чемпионов. Как утверждают авторы, данная работа станет своего рода памятником и данью уважения нелегкому труду спортсменов, тренеров и ярким подарком к 30-летию независимости страны.
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