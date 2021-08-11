https://uz.sputniknews.ru/20210811/v-tashkente-reshili-raskrasit-doma-portretami-olimpiytsev-20036614.html

В Ташкенте решили раскрасить дома портретами олимпийцев

В Ташкенте решили раскрасить дома портретами олимпийцев

Эскизы будущих муралов уже готовы, увидеть в городе их можно будет уже к началу сентября — авторы решили сделать подарок Ташкенту на День независимости. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

ташкент

искусство

сергелийский район

художники

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В одном из районов Ташкента на стенах многоэтажных домов появятся изображения олимпийских чемпионов Узбекистана на Токио-2020. С такой инициативой выступили художники-иллюстраторы компании Novda Group.Глава администрации Сергелийского района, где и предложено реализовать задумку, поддержал творческое начинание. Теперь авторы готовятся к созданию стрит-арта.Эскизы будущих муралов уже готовы, увидеть в городе их можно будет уже к началу сентября — авторы решили сделать подарок Ташкенту на День независимости Узбекистана.Напомним, в ноябре прошлого года в этом же районе был создан первый мурал в честь врачей, борющихся против коронавируса.Произведение появилось на пересечении улиц Янги Сергели и Лутфкор.Автор проекта — Международный фонд развития науки и образования ZIYO FORUM.Предлагаем вашему вниманию концепцию муралов, созданную Novda Group на тему олимпийских чемпионов. Как утверждают авторы, данная работа станет своего рода памятником и данью уважения нелегкому труду спортсменов, тренеров и ярким подарком к 30-летию независимости страны.

https://uz.sputniknews.ru/20200717/V-Tashkente-poyavilos-graffiti-v-chest-pamyati-Abduraima-Abduvakhobova-14566331.html

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ташкент, искусство, сергелийский район, художники