Общество
В Ташкенте решили раскрасить дома портретами олимпийцев
14:15 11.08.2021 (обновлено: 14:26 11.08.2021)
993
© Novda GroupГраффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте
© Novda Group
Эскизы будущих муралов уже готовы, увидеть в городе их можно будет уже к началу сентября — авторы решили сделать подарок Ташкенту на День независимости.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В одном из районов Ташкента на стенах многоэтажных домов появятся изображения олимпийских чемпионов Узбекистана на Токио-2020. С такой инициативой выступили художники-иллюстраторы компании Novda Group.
Глава администрации Сергелийского района, где и предложено реализовать задумку, поддержал творческое начинание. Теперь авторы готовятся к созданию стрит-арта.
Эскизы будущих муралов уже готовы, увидеть в городе их можно будет уже к началу сентября — авторы решили сделать подарок Ташкенту на День независимости Узбекистана.
17 июля 2020, 15:04
17024
Напомним, в ноябре прошлого года в этом же районе был создан первый мурал в честь врачей, борющихся против коронавируса.
Произведение появилось на пересечении улиц Янги Сергели и Лутфкор.
Автор проекта — Международный фонд развития науки и образования ZIYO FORUM.
© Novda Group
Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.
1/6
© Novda Group
Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.
© Novda Group
Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.
2/6
© Novda Group
Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.
© Novda Group
Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.
3/6
© Novda Group
Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.
© Олимпийцы
Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.
4/6
© Олимпийцы
Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.
© Novda Group
Олимпийцы.
5/6
© Novda Group
Олимпийцы.
© Novda Group
6/6
© Novda Group
1/6
© Novda Group
Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.
2/6
© Novda Group
Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.
3/6
© Novda Group
Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.
4/6
© Олимпийцы
Граффити со спортсменами-олимпийцами в Ташкенте.
5/6
© Novda Group
Олимпийцы.
6/6
© Novda Group
Предлагаем вашему вниманию концепцию муралов, созданную Novda Group на тему олимпийских чемпионов. Как утверждают авторы, данная работа станет своего рода памятником и данью уважения нелегкому труду спортсменов, тренеров и ярким подарком к 30-летию независимости страны.