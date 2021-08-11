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Власти Узбекистана предоставят совершеннолетним сиротам однокомнатные квартиры
Власти Узбекистана предоставят совершеннолетним сиротам однокомнатные квартиры
К тому же детям-сиротам от 18 лет, создавшим между собой семью, предоставят двухкомнатные квартиры (не менее 50 квадратных метров). 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T09:55+0500
2021-08-11T10:15+0500
общество
узбекистан
постановление
квартира
сироты
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В республике вводится новая система предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом стало известно из постановления президента. В соответствии с документом, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, достигшим 18-летнего возраста, начнут выделять однокомнатные квартиры (не менее 25 квадратных метров).К тому же совершеннолетним сиротам, создавшим между собой семью, предоставят двухкомнатные квартиры (не менее 50 квадратных метров).Отмечается, что до 1 декабря этого года будет утвержден целевой параметр на предоставление жилья 757 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. За последние 10 лет данный показатель увеличился в 1,2 раза.Кроме того, детям-сиротам, обучающимся в негосударственных образовательных учреждениях, каждый год начнут выделять денежную компенсацию в размере 4,9 млн сумов.Помимо этого, студентам, оставшимся без попечения родителей, также планируют выдавать стипендию, увеличенную почти на 50%. На сегодняшний день данные выплаты составляют 470 тысяч сумов. Однако теперь размер денежных пособий увеличат до 705 тысяч сумов.Также постановлением предусмотрены ежемесячные выплаты в размере до 2,5 млн сумов семьям, взявшим под опеку ребенка-сироту с инвалидностью. За попечительство здоровых детей-сирот каждый месяц будут выплачивать 1,2 млн сумов.При это расходы на лечение детей-сирот в зарубежных странах будут полностью компенсироваться за счет государства.
https://uz.sputniknews.ru/20201229/Prezident-predlozhil-vydelit-50-mlrd-sumov-na-zhile-dlya-detey-sirot-15697293.html
https://uz.sputniknews.ru/20190424/Deti-siroty-v-Uzbekistane-postupyat-v-vuzy-po-dopolnitelnoy-kvote-11336284.html
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узбекистан, постановление, квартира, сироты

Власти Узбекистана предоставят совершеннолетним сиротам однокомнатные квартиры

09:55 11.08.2021 (обновлено: 10:15 11.08.2021)
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© Sputnik / Алексей СтефановКлючи от новой квартиры Бибисары Асаубаевой
Ключи от новой квартиры Бибисары Асаубаевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Алексей Стефанов
К тому же детям-сиротам от 18 лет, создавшим между собой семью, предоставят двухкомнатные квартиры (не менее 50 квадратных метров).
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В республике вводится новая система предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом стало известно из постановления президента.
В соответствии с документом, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, достигшим 18-летнего возраста, начнут выделять однокомнатные квартиры (не менее 25 квадратных метров).
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К тому же совершеннолетним сиротам, создавшим между собой семью, предоставят двухкомнатные квартиры (не менее 50 квадратных метров).
Отмечается, что до 1 декабря этого года будет утвержден целевой параметр на предоставление жилья 757 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. За последние 10 лет данный показатель увеличился в 1,2 раза.

Кроме того, детям-сиротам, обучающимся в негосударственных образовательных учреждениях, каждый год начнут выделять денежную компенсацию в размере 4,9 млн сумов.
Помимо этого, студентам, оставшимся без попечения родителей, также планируют выдавать стипендию, увеличенную почти на 50%. На сегодняшний день данные выплаты составляют 470 тысяч сумов. Однако теперь размер денежных пособий увеличат до 705 тысяч сумов.
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Также постановлением предусмотрены ежемесячные выплаты в размере до 2,5 млн сумов семьям, взявшим под опеку ребенка-сироту с инвалидностью. За попечительство здоровых детей-сирот каждый месяц будут выплачивать 1,2 млн сумов.
При это расходы на лечение детей-сирот в зарубежных странах будут полностью компенсироваться за счет государства.
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