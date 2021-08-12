https://uz.sputniknews.ru/20210812/arxitekturnoe-byuro-studio-ko-otrestavriruet-zdanie-tsentra-sovremennogo-iskusstva--20057507.html

Архитектурное бюро Studio KO отреставрирует здание Центра современного искусства

Архитектурное бюро Studio KO отреставрирует здание Центра современного искусства

Согласно предварительной концепции проекта, теперь внутри здания будут расположены: большой выставочный павильон, лекторий, пространство для воркшопов, магазин... 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T19:38+0500

2021-08-12T19:38+0500

2021-08-12T19:39+0500

культура

ташкент

франция

реставрация

архитектура

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Французское архитектурное бюро Studio KO представило предварительную концепцию реставрации столичного здания Центра современного искусства, сообщила в своем Telegram-канале замдиректора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева. По ее словам, в конце осени учреждение закроется на долгожданную реставрацию. "Здание Центра было построено в 1912 году. Там находилась первая в Ташкенте дизельная электростанция, вырабатывающая энергию для первой в городе трамвайной ветки. Архитектором сооружения является глава строительного ведомства Туркестанского края Вильгельм Гейнцельман, которому также принадлежат проекты дворца Романовых, Ташкентского реального училища и других", - пишет Мирзиёева. Согласно данным проекта, теперь внутри обновленного здания будут расположены: большой выставочный павильон, лекторий, пространство для воркшопов, магазин с книгами, библиотека, большая открытая площадка с кинотеатром на улице и офисы персонала. Отмечается, что кинотеатр при необходимости можно будет трансформировать в сцену.

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https://uz.sputniknews.ru/20200911/Arkhitektory-pokazali-proekt-novykh-kulturnykh-uchrezhdeniy-Uzbekistana---foto-14950900.html

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