https://uz.sputniknews.ru/20210812/kak-uzbekistanskie-shkolniki-gulyali-po-moskve-20057834.html

Как узбекистанские школьники гуляли по Москве

Как узбекистанские школьники гуляли по Москве

В этом году в рамках программы "Здравствуй, Россия!" в Москву приехали 700 школьников из 48 стран. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T19:44+0500

2021-08-12T19:44+0500

2021-08-12T19:55+0500

общество

узбекистан

школьники

высшее образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0c/20057445_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e94dc527b31301a284d2b7ecb237bc8c.jpg

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. До конца этой недели 13 школьников Узбекистана будут знакомиться с Москвой в рамках учебно-образовательного проекта Россотрудничества "Здравствуй, Россия!"Все ребята - победители творческих конкурсов на знание истории и культуры РФ. Юные таланты посетят крупнейшие музеи, объекты культурного наследия, встретятся с известными людьми в области культуры и спорта.Первыми впечатлениями от посещения российской столицы юные узбекистанцы поделились с корреспондентом Sputnik.Среди множества культурВ этом году в рамках программы "Здравствуй, Россия!" в Москву приехали 700 школьников из 48 стран. 17-летняя Сабина Адбукадирова признается, что всего лишь за несколько дней пребывания в Москве уже завела друзей из Греции, Армении, Молдовы и Беларуси."Мне нравится знакомиться с чужой культурой. Когда мы все вместе собираемся на завтрак или на обед, я всегда спрашиваю у ребят, как пожелать им приятного аппетита на их родном языке", - говорит Сабина.Девушке удалось выиграть поездку в Россию, написав эссе на 14 страниц к 60-летней годовщине первого полета человека в космос. Она описала вклад в космонавтику Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Валерия Быковского и Валентины Терешковой.Больше всего в Москве Сабину впечатлила экскурсия по Российскому институту театрального искусства (ГИТИС)."В институте нам показали различные упражнения, которые помогают развить в себе актерские способности. Это было очень увлекательно, даже захотелось после поездки в Москву продолжить на родине осваивать азы актерского искусства", - поделилась девушка.Мама Сабины русская, а папа – узбек. И девушка с детства знает два языка. В планах Адбукадировой - стать учителем английского языка. С вузом она еще не определилась, но хочет подавать документы на поступление и в узбекские, и в российские учебные учреждения.Оазис в центре мегаполиса16-летний Вениамин Лебедкин впервые оказался в России, и ему очень понравился парк "Зарядье". Даже дождь не испортил впечатление от экскурсии."Меня привлекла идея парка – в самом центре мегаполиса создали экологичное место. Жителям Москвы не надо уезжать далеко за город, чтобы насладиться единением с природой", - рассуждает узбекистанец."Мы гуляли по парящему мосту, много фотографировались, и с удовольствием слушали экскурсовода", - добавляет Сабина.По мнению Вениамина, Центральный экопарк Ташкента уступает Зарядью, и узбекской столице есть чему поучиться у Москвы."В Ташкенте тоже могли бы посадить больше живых деревьев вместо пластиковых с подсветкой", - считает юноша.Еще Вениамину в Москве понравилось разнообразие общественного транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи. Ему бы хотелось, чтобы и по Ташкенту опять начали ходить трамваи.Вениамин рассказывает, что и у него теперь есть друзья из разных стран: Беларуси и Греции, Таджикистана и Египта, а также из Казахстана."Было бы здорово, чтобы мы вновь смогли где-то вместе встретиться, съездить к друг другу в гости", - мечтает парень.Мечта – поступить в российский вузВениамин Лебедкин родился в русской семье, он признается, что любит свой родной язык."Я с детства разговариваю на русском. Но когда пошел в школу, понял, что знаю не все глубины языка. Русский язык богат, разнообразен, и необходимо изучить множество правил, чтобы в совершенстве им владеть. Но русский – это моя национальность, и я обязан знать язык на "отлично"", - говорит собеседник Sputnik.Молодой человек планирует связать свое будущее с Россией. Он мечтает поступить в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и стать пилотом.14-летний Данил Свежевский из Ташкента тоже намерен поступать в российский вуз, но пока выбирает между Москвой и Санкт-Петербургом.Самым интересным событием в Москве для 15-летнего Ойбека Гулямова оказалась экскурсия по ВДНХ. Он признается, что обожает все, что связно космосом и авиацией. А на территории выставки как раз находится макет ракеты P-7 – с ее помощью на орбиту Земли вывели первый корабль с человеком на борту."Меня впечатлили размеры этой ракеты и то, как ловко туда уместили Юрия Гагарина", - воодушевленно рассказывает Ойбек.Гулямов попал в Москву в рамках учебно-образовательного проекта, выиграв в конкурсе чтецов "Живая классика" – он зачитал отрывок из повести Анатолия Приставкина "Ночевала тучка золотая".До поездки в российскую столицу юноша мечтал поступать в Кембриджский университет, но теперь не исключает, что после недели, проведенной в Москве, захочет учиться в России.Программа "Здравствуй, Россия!" реализуется Россотрудничеством с 2014 года. Ежегодно РФ посещают свыше 700 молодых соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья. Цель программы – помочь подрастающему поколению соотечественников, проживающих за рубежом, изучить многонациональную российскую культуру, познакомить их с исторической родиной.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Мария Науменко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1055/22/10552292_645:10:1148:513_100x100_80_0_0_56215d75d4bfba9bb78bee61828759dd.jpg

Мария Науменко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1055/22/10552292_645:10:1148:513_100x100_80_0_0_56215d75d4bfba9bb78bee61828759dd.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мария Науменко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1055/22/10552292_645:10:1148:513_100x100_80_0_0_56215d75d4bfba9bb78bee61828759dd.jpg

узбекистан, школьники, высшее образование