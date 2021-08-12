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https://uz.sputniknews.ru/20210812/kak-uzbekistanskie-shkolniki-gulyali-po-moskve-20057834.html
Как узбекистанские школьники гуляли по Москве
Как узбекистанские школьники гуляли по Москве
В этом году в рамках программы "Здравствуй, Россия!" в Москву приехали 700 школьников из 48 стран. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T19:44+0500
2021-08-12T19:55+0500
общество
узбекистан
школьники
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. До конца этой недели 13 школьников Узбекистана будут знакомиться с Москвой в рамках учебно-образовательного проекта Россотрудничества "Здравствуй, Россия!"Все ребята - победители творческих конкурсов на знание истории и культуры РФ. Юные таланты посетят крупнейшие музеи, объекты культурного наследия, встретятся с известными людьми в области культуры и спорта.Первыми впечатлениями от посещения российской столицы юные узбекистанцы поделились с корреспондентом Sputnik.Среди множества культурВ этом году в рамках программы "Здравствуй, Россия!" в Москву приехали 700 школьников из 48 стран. 17-летняя Сабина Адбукадирова признается, что всего лишь за несколько дней пребывания в Москве уже завела друзей из Греции, Армении, Молдовы и Беларуси."Мне нравится знакомиться с чужой культурой. Когда мы все вместе собираемся на завтрак или на обед, я всегда спрашиваю у ребят, как пожелать им приятного аппетита на их родном языке", - говорит Сабина.Девушке удалось выиграть поездку в Россию, написав эссе на 14 страниц к 60-летней годовщине первого полета человека в космос. Она описала вклад в космонавтику Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Валерия Быковского и Валентины Терешковой.Больше всего в Москве Сабину впечатлила экскурсия по Российскому институту театрального искусства (ГИТИС)."В институте нам показали различные упражнения, которые помогают развить в себе актерские способности. Это было очень увлекательно, даже захотелось после поездки в Москву продолжить на родине осваивать азы актерского искусства", - поделилась девушка.Мама Сабины русская, а папа – узбек. И девушка с детства знает два языка. В планах Адбукадировой - стать учителем английского языка. С вузом она еще не определилась, но хочет подавать документы на поступление и в узбекские, и в российские учебные учреждения.Оазис в центре мегаполиса16-летний Вениамин Лебедкин впервые оказался в России, и ему очень понравился парк "Зарядье". Даже дождь не испортил впечатление от экскурсии."Меня привлекла идея парка – в самом центре мегаполиса создали экологичное место. Жителям Москвы не надо уезжать далеко за город, чтобы насладиться единением с природой", - рассуждает узбекистанец."Мы гуляли по парящему мосту, много фотографировались, и с удовольствием слушали экскурсовода", - добавляет Сабина.По мнению Вениамина, Центральный экопарк Ташкента уступает Зарядью, и узбекской столице есть чему поучиться у Москвы."В Ташкенте тоже могли бы посадить больше живых деревьев вместо пластиковых с подсветкой", - считает юноша.Еще Вениамину в Москве понравилось разнообразие общественного транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи. Ему бы хотелось, чтобы и по Ташкенту опять начали ходить трамваи.Вениамин рассказывает, что и у него теперь есть друзья из разных стран: Беларуси и Греции, Таджикистана и Египта, а также из Казахстана."Было бы здорово, чтобы мы вновь смогли где-то вместе встретиться, съездить к друг другу в гости", - мечтает парень.Мечта – поступить в российский вузВениамин Лебедкин родился в русской семье, он признается, что любит свой родной язык."Я с детства разговариваю на русском. Но когда пошел в школу, понял, что знаю не все глубины языка. Русский язык богат, разнообразен, и необходимо изучить множество правил, чтобы в совершенстве им владеть. Но русский – это моя национальность, и я обязан знать язык на "отлично"", - говорит собеседник Sputnik.Молодой человек планирует связать свое будущее с Россией. Он мечтает поступить в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и стать пилотом.14-летний Данил Свежевский из Ташкента тоже намерен поступать в российский вуз, но пока выбирает между Москвой и Санкт-Петербургом.Самым интересным событием в Москве для 15-летнего Ойбека Гулямова оказалась экскурсия по ВДНХ. Он признается, что обожает все, что связно космосом и авиацией. А на территории выставки как раз находится макет ракеты P-7 – с ее помощью на орбиту Земли вывели первый корабль с человеком на борту."Меня впечатлили размеры этой ракеты и то, как ловко туда уместили Юрия Гагарина", - воодушевленно рассказывает Ойбек.Гулямов попал в Москву в рамках учебно-образовательного проекта, выиграв в конкурсе чтецов "Живая классика" – он зачитал отрывок из повести Анатолия Приставкина "Ночевала тучка золотая".До поездки в российскую столицу юноша мечтал поступать в Кембриджский университет, но теперь не исключает, что после недели, проведенной в Москве, захочет учиться в России.Программа "Здравствуй, Россия!" реализуется Россотрудничеством с 2014 года. Ежегодно РФ посещают свыше 700 молодых соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья. Цель программы – помочь подрастающему поколению соотечественников, проживающих за рубежом, изучить многонациональную российскую культуру, познакомить их с исторической родиной.
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узбекистан, школьники, высшее образование

Как узбекистанские школьники гуляли по Москве

19:44 12.08.2021 (обновлено: 19:55 12.08.2021)
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© Sputnik / Максим БлиновЮноша фотографирует на телефон
Юноша фотографирует на телефон - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Максим Блинов
Колумнист Мария Науменко - Sputnik Узбекистан
Мария Науменко
Все материалы
В этом году в рамках программы "Здравствуй, Россия!" в Москву приехали 700 школьников из 48 стран.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. До конца этой недели 13 школьников Узбекистана будут знакомиться с Москвой в рамках учебно-образовательного проекта Россотрудничества "Здравствуй, Россия!"
Все ребята - победители творческих конкурсов на знание истории и культуры РФ. Юные таланты посетят крупнейшие музеи, объекты культурного наследия, встретятся с известными людьми в области культуры и спорта.
Первыми впечатлениями от посещения российской столицы юные узбекистанцы поделились с корреспондентом Sputnik.

Среди множества культур

В этом году в рамках программы "Здравствуй, Россия!" в Москву приехали 700 школьников из 48 стран. 17-летняя Сабина Адбукадирова признается, что всего лишь за несколько дней пребывания в Москве уже завела друзей из Греции, Армении, Молдовы и Беларуси.
"Мне нравится знакомиться с чужой культурой. Когда мы все вместе собираемся на завтрак или на обед, я всегда спрашиваю у ребят, как пожелать им приятного аппетита на их родном языке", - говорит Сабина.
© Из личного архива Сабины АдбукадировойСабина Адбукадирова на Парящем мосту в парке Зарядье
Сабина Адбукадирова на Парящем мосту в парке Зарядье - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
Сабина Адбукадирова на Парящем мосту в парке Зарядье
© Из личного архива Сабины Адбукадировой
Девушке удалось выиграть поездку в Россию, написав эссе на 14 страниц к 60-летней годовщине первого полета человека в космос. Она описала вклад в космонавтику Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Валерия Быковского и Валентины Терешковой.
Больше всего в Москве Сабину впечатлила экскурсия по Российскому институту театрального искусства (ГИТИС).
"В институте нам показали различные упражнения, которые помогают развить в себе актерские способности. Это было очень увлекательно, даже захотелось после поездки в Москву продолжить на родине осваивать азы актерского искусства", - поделилась девушка.
Мама Сабины русская, а папа – узбек. И девушка с детства знает два языка. В планах Адбукадировой - стать учителем английского языка. С вузом она еще не определилась, но хочет подавать документы на поступление и в узбекские, и в российские учебные учреждения.

Оазис в центре мегаполиса

16-летний Вениамин Лебедкин впервые оказался в России, и ему очень понравился парк "Зарядье". Даже дождь не испортил впечатление от экскурсии.
© Из личного архива Вениамина ЛебедкинаВениамин Лебедкин в парке Зарядье в историческом центре Москвы
Вениамин Лебедкин в парке Зарядье в историческом центре Москвы - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
Вениамин Лебедкин в парке Зарядье в историческом центре Москвы
© Из личного архива Вениамина Лебедкина
"Меня привлекла идея парка – в самом центре мегаполиса создали экологичное место. Жителям Москвы не надо уезжать далеко за город, чтобы насладиться единением с природой", - рассуждает узбекистанец.
"Мы гуляли по парящему мосту, много фотографировались, и с удовольствием слушали экскурсовода", - добавляет Сабина.
По мнению Вениамина, Центральный экопарк Ташкента уступает Зарядью, и узбекской столице есть чему поучиться у Москвы.
"В Ташкенте тоже могли бы посадить больше живых деревьев вместо пластиковых с подсветкой", - считает юноша.
© Из личного архива Вениамина ЛебедкинаВениамин Лебедкин в парке Зарядье в историческом центре Москвы
Вениамин Лебедкин в парке Зарядье в историческом центре Москвы - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
Вениамин Лебедкин в парке Зарядье в историческом центре Москвы
© Из личного архива Вениамина Лебедкина
Еще Вениамину в Москве понравилось разнообразие общественного транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи. Ему бы хотелось, чтобы и по Ташкенту опять начали ходить трамваи.
Вениамин рассказывает, что и у него теперь есть друзья из разных стран: Беларуси и Греции, Таджикистана и Египта, а также из Казахстана.
"Было бы здорово, чтобы мы вновь смогли где-то вместе встретиться, съездить к друг другу в гости", - мечтает парень.

Мечта – поступить в российский вуз

Вениамин Лебедкин родился в русской семье, он признается, что любит свой родной язык.
"Я с детства разговариваю на русском. Но когда пошел в школу, понял, что знаю не все глубины языка. Русский язык богат, разнообразен, и необходимо изучить множество правил, чтобы в совершенстве им владеть. Но русский – это моя национальность, и я обязан знать язык на "отлично"", - говорит собеседник Sputnik.
Молодой человек планирует связать свое будущее с Россией. Он мечтает поступить в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и стать пилотом.
14-летний Данил Свежевский из Ташкента тоже намерен поступать в российский вуз, но пока выбирает между Москвой и Санкт-Петербургом.
Самым интересным событием в Москве для 15-летнего Ойбека Гулямова оказалась экскурсия по ВДНХ. Он признается, что обожает все, что связно космосом и авиацией. А на территории выставки как раз находится макет ракеты P-7 – с ее помощью на орбиту Земли вывели первый корабль с человеком на борту.
"Меня впечатлили размеры этой ракеты и то, как ловко туда уместили Юрия Гагарина", - воодушевленно рассказывает Ойбек.
© Из личного архива Ойбека ГулямоваОйбек Гулямов на фоне макета ракеты P-7 на территории ВДНХ
Ойбек Гулямов на фоне макета ракеты P-7 на территории ВДНХ - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
Ойбек Гулямов на фоне макета ракеты P-7 на территории ВДНХ
© Из личного архива Ойбека Гулямова
Гулямов попал в Москву в рамках учебно-образовательного проекта, выиграв в конкурсе чтецов "Живая классика" – он зачитал отрывок из повести Анатолия Приставкина "Ночевала тучка золотая".
До поездки в российскую столицу юноша мечтал поступать в Кембриджский университет, но теперь не исключает, что после недели, проведенной в Москве, захочет учиться в России.
© Из личного архива Ойбека ГулямоваОйбек Гулямов на фоне истребителя Су-27 на территории ВДНХ
Ойбек Гулямов на фоне истребителя Су-27 на территории ВДНХ - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
Ойбек Гулямов на фоне истребителя Су-27 на территории ВДНХ
© Из личного архива Ойбека Гулямова
Программа "Здравствуй, Россия!" реализуется Россотрудничеством с 2014 года. Ежегодно РФ посещают свыше 700 молодых соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья. Цель программы – помочь подрастающему поколению соотечественников, проживающих за рубежом, изучить многонациональную российскую культуру, познакомить их с исторической родиной.
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