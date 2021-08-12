https://uz.sputniknews.ru/20210812/uchenye-vyyasnili-kakaya-vaktsina-bolee-effektivna-pri-delta-shtamme-20053459.html

Ученые выяснили, какая вакцина более эффективна при дельта-штамме

Ученые выяснили, какая вакцина более эффективна при дельта-штамме

Получившие американскую прививку с меньшей вероятностью заражались в течение исследований, чем те, кто был привит немецким препаратом. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T16:20+0500

2021-08-12T16:20+0500

2021-08-12T16:25+0500

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Ученые провели медицинские исследования и выяснили, что американская Moderna более эффективна против дельта-штамма коронавируса, чем немецкая Pfizer, передает РИА Новости со ссылкой на сайт MedRxiv.Так, препарат из США способен защитить от нового типа опасной инфекции на 76%, в то время как вакцина, произведенная в Германии, — лишь на 42%. Между тем, согласно заявлению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, эффективность "Спутника V" составляет 83%.Всего в исследовании, которое длилось с января по июль, приняли участие около 180 тысяч человек. Специалисты задались целью проследить динамику эффективности вакцин с течением времени, в том числе в условиях нового штамма.В течение всего периода исследований американская и немецкая вакцины показали высокую эффективность против SARS-CoV-2: 86% и 76% защиты соответственно. Однако эти показатели снизились в июле на фоне распространения нового штамма дельта."В контексте увеличения случаев заболевания в Миннесоте (где изначально проводилось исследование) в течение июля эффективность mRNA-1273 (Moderna) против инфекции была ниже, чем в предыдущие месяцы (76% <...>), а у BNT162b2 (Pfizer) было еще более выраженное снижение (42% <...>)", — говорится в заключении специалистов.При этом частота заражений во время исследования была ощутимо ниже у тех, кто был вакцинирован Moderna. А число госпитализаций было примерно равным в обеих группах.Получившие американскую прививку с меньшей вероятностью заражались в течение исследований, чем те, кто был привит немецким препаратом."Если рассматривать все случаи вместе, то Moderna обеспечивает двукратное снижение риска заражения после вакцинации по сравнению с Pfizer", — заключили ученые.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

научные исследования, вакцинация, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина pfizer