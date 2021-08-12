Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210812/uchenye-vyyasnili-kakaya-vaktsina-bolee-effektivna-pri-delta-shtamme-20053459.html
Ученые выяснили, какая вакцина более эффективна при дельта-штамме
Ученые выяснили, какая вакцина более эффективна при дельта-штамме
Получившие американскую прививку с меньшей вероятностью заражались в течение исследований, чем те, кто был привит немецким препаратом. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T16:20+0500
2021-08-12T16:25+0500
в мире
научные исследования
вакцинация
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
вакцина pfizer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0e/19671152_0:118:2256:1387_1920x0_80_0_0_baaba2d14d9ea08429981710e4581767.jpg
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Ученые провели медицинские исследования и выяснили, что американская Moderna более эффективна против дельта-штамма коронавируса, чем немецкая Pfizer, передает РИА Новости со ссылкой на сайт MedRxiv.Так, препарат из США способен защитить от нового типа опасной инфекции на 76%, в то время как вакцина, произведенная в Германии, — лишь на 42%. Между тем, согласно заявлению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, эффективность "Спутника V" составляет 83%.Всего в исследовании, которое длилось с января по июль, приняли участие около 180 тысяч человек. Специалисты задались целью проследить динамику эффективности вакцин с течением времени, в том числе в условиях нового штамма.В течение всего периода исследований американская и немецкая вакцины показали высокую эффективность против SARS-CoV-2: 86% и 76% защиты соответственно. Однако эти показатели снизились в июле на фоне распространения нового штамма дельта."В контексте увеличения случаев заболевания в Миннесоте (где изначально проводилось исследование) в течение июля эффективность mRNA-1273 (Moderna) против инфекции была ниже, чем в предыдущие месяцы (76% &lt;...&gt;), а у BNT162b2 (Pfizer) было еще более выраженное снижение (42% &lt;...&gt;)", — говорится в заключении специалистов.При этом частота заражений во время исследования была ощутимо ниже у тех, кто был вакцинирован Moderna. А число госпитализаций было примерно равным в обеих группах.Получившие американскую прививку с меньшей вероятностью заражались в течение исследований, чем те, кто был привит немецким препаратом."Если рассматривать все случаи вместе, то Moderna обеспечивает двукратное снижение риска заражения после вакцинации по сравнению с Pfizer", — заключили ученые.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0e/19671152_126:0:2131:1504_1920x0_80_0_0_a0490f9cf6366ba239d3a643ab53650d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
научные исследования, вакцинация, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина pfizer

Ученые выяснили, какая вакцина более эффективна при дельта-штамме

16:20 12.08.2021 (обновлено: 16:25 12.08.2021)
119
© Sputnik / Оливер Ондрас / Перейти в фотобанкВакцинация препаратом Sputnik V
Вакцинация препаратом Sputnik V - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Оливер Ондрас
/
Перейти в фотобанк
Получившие американскую прививку с меньшей вероятностью заражались в течение исследований, чем те, кто был привит немецким препаратом.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Ученые провели медицинские исследования и выяснили, что американская Moderna более эффективна против дельта-штамма коронавируса, чем немецкая Pfizer, передает РИА Новости со ссылкой на сайт MedRxiv.
Так, препарат из США способен защитить от нового типа опасной инфекции на 76%, в то время как вакцина, произведенная в Германии, — лишь на 42%. Между тем, согласно заявлению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, эффективность "Спутника V" составляет 83%.
Всего в исследовании, которое длилось с января по июль, приняли участие около 180 тысяч человек. Специалисты задались целью проследить динамику эффективности вакцин с течением времени, в том числе в условиях нового штамма.
В течение всего периода исследований американская и немецкая вакцины показали высокую эффективность против SARS-CoV-2: 86% и 76% защиты соответственно. Однако эти показатели снизились в июле на фоне распространения нового штамма дельта.
"В контексте увеличения случаев заболевания в Миннесоте (где изначально проводилось исследование) в течение июля эффективность mRNA-1273 (Moderna) против инфекции была ниже, чем в предыдущие месяцы (76% <...>), а у BNT162b2 (Pfizer) было еще более выраженное снижение (42% <...>)", — говорится в заключении специалистов.
При этом частота заражений во время исследования была ощутимо ниже у тех, кто был вакцинирован Moderna. А число госпитализаций было примерно равным в обеих группах.
Получившие американскую прививку с меньшей вероятностью заражались в течение исследований, чем те, кто был привит немецким препаратом.
"Если рассматривать все случаи вместе, то Moderna обеспечивает двукратное снижение риска заражения после вакцинации по сравнению с Pfizer", — заключили ученые.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:51Документы на участие в выборах подали все партии Узбекистана — ЦИК
16:43В Ташкенте продавец арбузов оскорбил правоохранителей и получил пять суток — видео
16:21На три ступени вверх: Узбекистан улучшил положение в рейтинге ФИФА
16:20Ученые выяснили, какая вакцина более эффективна при дельта-штамме
15:44Кабул предложили талибам участие во власти при прекращении насилия
15:19В Узбекистане увеличат размеры детских пособий
15:18КНР и Узбекистан готовы запустить совместное производство вакцин от COVID
15:02Дустум: на этот раз талибам не удастся сбежать с севера
14:54Журналисты России и Узбекистана обсудят перспективы развития СМИ
14:13У бизнеса появился новый инструмент бесконтактных расчетов
13:44Узбекистанцы смогут контролировать траты на ремонт автодорог онлайн
13:22Узбекских школьников научат считать деньги
13:07В Узбекистане ищут родственников солдата, пропавшего без вести во время войны
12:23Житель Ташкента победил в проекте по стимулированию пеших прогулок
12:17В Ташкенте пытались продать 186 доз бесплатной вакцины от коронавируса
12:02Военный тимбилдинг по-самаркандски
11:05Водитель сгорел в автоаварии в Джизакской области
10:30В Узбекистане официально учрежден Детский омбудсмен
ВчераНа улицах Ташкента будут круглосуточно работать торгово-развлекательные заведения
ВчераПродолжая дело отцов: сыновья-футболисты игроков "Пахтакора-79"