https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-minenergo-predlojili-sformirovat-obschee-energoprostranstvo-stran-shos-20057136.html

В Минэнерго предложили сформировать общее энергопространство стран ШОС

В Минэнерго предложили сформировать общее энергопространство стран ШОС

Утверждена Концепция сотрудничества государств-членов ШОС в сфере энергетики. Вместе с тем достигнута договоренность о создании постоянно действующей Рабочей... 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T19:20+0500

2021-08-12T19:20+0500

2021-08-12T19:20+0500

экономика

узбекистан

шос

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Узбекистан выступает за формирование общего энергетического пространства стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил замминистра энергетики Шерзод Ходжаев, принимая участие в первой встрече министров энергетики государств-членов ШОС.Участники дискуссии утвердили концепцию сотрудничества в энергетической сфере и отметили необходимость разработки плана ее реализации. Ходжаев отметил, что нынешний диалог может стать эффективной платформой, на которой будут решаться актуальные задачи в топливно-энергетическом комплексе и поможет выработке долгосрочных планов развития сотрудничества.Напомним: в ходе третей консультативной встречи глав государств Центральной Азии Шавкат Мирзиёев предложил активизировать деятельность координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии и повысить его статус.

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узбекистан, шос, министерство энергетики узбекистана