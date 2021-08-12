https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-minenergo-predlojili-sformirovat-obschee-energoprostranstvo-stran-shos-20057136.html
В Минэнерго предложили сформировать общее энергопространство стран ШОС
В Минэнерго предложили сформировать общее энергопространство стран ШОС
Утверждена Концепция сотрудничества государств-членов ШОС в сфере энергетики. Вместе с тем достигнута договоренность о создании постоянно действующей Рабочей... 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T19:20+0500
2021-08-12T19:20+0500
2021-08-12T19:20+0500
экономика
узбекистан
шос
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Узбекистан выступает за формирование общего энергетического пространства стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил замминистра энергетики Шерзод Ходжаев, принимая участие в первой встрече министров энергетики государств-членов ШОС.Участники дискуссии утвердили концепцию сотрудничества в энергетической сфере и отметили необходимость разработки плана ее реализации. Ходжаев отметил, что нынешний диалог может стать эффективной платформой, на которой будут решаться актуальные задачи в топливно-энергетическом комплексе и поможет выработке долгосрочных планов развития сотрудничества.Напомним: в ходе третей консультативной встречи глав государств Центральной Азии Шавкат Мирзиёев предложил активизировать деятельность координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии и повысить его статус.
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узбекистан, шос, министерство энергетики узбекистана
В Минэнерго предложили сформировать общее энергопространство стран ШОС
Утверждена Концепция сотрудничества государств-членов ШОС в сфере энергетики. Вместе с тем достигнута договоренность о создании постоянно действующей Рабочей группы по сотрудничеству в этом направлении.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
Узбекистан выступает за формирование общего энергетического пространства стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил
замминистра энергетики Шерзод Ходжаев, принимая участие в первой встрече министров энергетики государств-членов ШОС.
Участники дискуссии утвердили концепцию сотрудничества в энергетической сфере и отметили необходимость разработки плана ее реализации.
Предлагаем продолжить усилия по формированию общего энергетического пространства, уделив отдельное внимание внедрению "зеленой" энергетики и энергоэффективных технологий.
Шерзод Ходжаев
Заместитель министра энергетики Узбекистана
Ходжаев отметил, что нынешний диалог может стать эффективной платформой, на которой будут решаться актуальные задачи в топливно-энергетическом комплексе и поможет выработке долгосрочных планов развития сотрудничества.
Напомним: в ходе третей консультативной встречи глав государств Центральной Азии Шавкат Мирзиёев предложил активизировать деятельность координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии и повысить его статус.