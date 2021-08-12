https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-samarkandskoy-oblasti-naznachen-novyy-xokim-payarykskogo-rayona-20056827.html
В Самаркандской области назначен новый хоким Пайарыкского района
В Самаркандской области назначен новый хоким Пайарыкского района
Пост занял Зафар Эргашев. Ранее он работал начальником Самаркандского областного управления сельского хозяйства. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T18:39+0500
2021-08-12T18:39+0500
2021-08-12T18:39+0500
общество
самаркандская область
хокимият
назначение
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. На должность хокима Пайарыксого района утвержден Зафар Эргашев. Об этом стало известно в рамках внеочередной сессии кенгаша народных депутатов, в которой принял участие глава Самаркандской области Эркинжон Турдимов.Ранее он работал начальником Самаркандского областного управления сельского хозяйства.С 2019 года пост хокима Пайарыкского района занимал Дильшод Мусинов. Однако он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
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самаркандская область, хокимият, назначение
В Самаркандской области назначен новый хоким Пайарыкского района
Пост занял Зафар Эргашев. Ранее он работал начальником Самаркандского областного управления сельского хозяйства.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. На должность хокима Пайарыксого района утвержден Зафар Эргашев. Об этом стало известно в рамках внеочередной сессии кенгаша народных депутатов, в которой принял участие глава Самаркандской области Эркинжон Турдимов.
Ранее он работал начальником Самаркандского областного управления сельского хозяйства.
С 2019 года пост хокима Пайарыкского района занимал Дильшод Мусинов. Однако он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.