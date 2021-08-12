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В Ташкенте продавец арбузов оскорбил правоохранителей и получил пять суток — видео
В Ташкенте продавец арбузов оскорбил правоохранителей и получил пять суток — видео
Мужчине предъявили обвинение по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел" УК РУз. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T16:43+0500
2021-08-12T16:51+0500
общество
ташкент
уголовный кодекс
арест
хулиганство
гувд ташкента
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. На одном из столичных рынков сотрудники правоохранительных органов задержали продавца бахчевых культур за неподчинение законным требованиям, сообщает пресс-служба ГУУД Ташкента. По данным силового ведомства, инцидент произошел на улице Турсунзода в Янгихаётском районе столицы. Отмечается, что торговец арбузами разложил товар для продажи на краю проезжей части и тем самым нарушил общественный порядок.Служащие ОВД попросили мужчину предъявить документ, удостоверяющий личность, а также разрешение, предоставляющее право заниматься торговлей. Однако в ответ продавец начал оскорблять их и кричать для привлечения внимания прохожих. Правонарушителя задержали и предъявили ему обвинение по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел" УК РУз. С учетом признания вины со сторону дебошира и его искреннего раскаяния суд назначил ему наказание в виде пяти суток ареста.
https://uz.sputniknews.ru/20200505/MVD-Uzbekistana-otreagirovalo-na-oskorbleniya-Yulduz-Usmanovoy-14057909.html
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ташкент, уголовный кодекс, арест, хулиганство, гувд ташкента

В Ташкенте продавец арбузов оскорбил правоохранителей и получил пять суток — видео

16:43 12.08.2021 (обновлено: 16:51 12.08.2021)
128
© Fotolia / DianadudaВесы Фемиды, наручники и судейский молоток
Весы Фемиды, наручники и судейский молоток - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
© Fotolia / Dianaduda
Мужчине предъявили обвинение по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел" УК РУз.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. На одном из столичных рынков сотрудники правоохранительных органов задержали продавца бахчевых культур за неподчинение законным требованиям, сообщает пресс-служба ГУУД Ташкента.
По данным силового ведомства, инцидент произошел на улице Турсунзода в Янгихаётском районе столицы.
Отмечается, что торговец арбузами разложил товар для продажи на краю проезжей части и тем самым нарушил общественный порядок.
Служащие ОВД попросили мужчину предъявить документ, удостоверяющий личность, а также разрешение, предоставляющее право заниматься торговлей. Однако в ответ продавец начал оскорблять их и кричать для привлечения внимания прохожих.
Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2020
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Правонарушителя задержали и предъявили ему обвинение по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел" УК РУз.

С учетом признания вины со сторону дебошира и его искреннего раскаяния суд назначил ему наказание в виде пяти суток ареста.
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