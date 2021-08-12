https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-tashkente-prodavets-arbuzov-oskorbil-pravooxraniteley-i-poluchil-pyat-sutok--video--20053831.html

В Ташкенте продавец арбузов оскорбил правоохранителей и получил пять суток — видео

В Ташкенте продавец арбузов оскорбил правоохранителей и получил пять суток — видео

Мужчине предъявили обвинение по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел" УК РУз. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T16:43+0500

2021-08-12T16:43+0500

2021-08-12T16:51+0500

общество

ташкент

уголовный кодекс

арест

хулиганство

гувд ташкента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/13/16043808_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37b86f58187d4a251f7cab60f2b3097b.jpg

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. На одном из столичных рынков сотрудники правоохранительных органов задержали продавца бахчевых культур за неподчинение законным требованиям, сообщает пресс-служба ГУУД Ташкента. По данным силового ведомства, инцидент произошел на улице Турсунзода в Янгихаётском районе столицы. Отмечается, что торговец арбузами разложил товар для продажи на краю проезжей части и тем самым нарушил общественный порядок.Служащие ОВД попросили мужчину предъявить документ, удостоверяющий личность, а также разрешение, предоставляющее право заниматься торговлей. Однако в ответ продавец начал оскорблять их и кричать для привлечения внимания прохожих. Правонарушителя задержали и предъявили ему обвинение по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел" УК РУз. С учетом признания вины со сторону дебошира и его искреннего раскаяния суд назначил ему наказание в виде пяти суток ареста.

https://uz.sputniknews.ru/20200505/MVD-Uzbekistana-otreagirovalo-na-oskorbleniya-Yulduz-Usmanovoy-14057909.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, уголовный кодекс, арест, хулиганство, гувд ташкента