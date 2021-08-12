https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-tashkente-prodavets-arbuzov-oskorbil-pravooxraniteley-i-poluchil-pyat-sutok--video--20053831.html
В Ташкенте продавец арбузов оскорбил правоохранителей и получил пять суток — видео
В Ташкенте продавец арбузов оскорбил правоохранителей и получил пять суток — видео
Мужчине предъявили обвинение по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел" УК РУз. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T16:43+0500
2021-08-12T16:43+0500
2021-08-12T16:51+0500
общество
ташкент
уголовный кодекс
арест
хулиганство
гувд ташкента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/13/16043808_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37b86f58187d4a251f7cab60f2b3097b.jpg
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. На одном из столичных рынков сотрудники правоохранительных органов задержали продавца бахчевых культур за неподчинение законным требованиям, сообщает пресс-служба ГУУД Ташкента. По данным силового ведомства, инцидент произошел на улице Турсунзода в Янгихаётском районе столицы. Отмечается, что торговец арбузами разложил товар для продажи на краю проезжей части и тем самым нарушил общественный порядок.Служащие ОВД попросили мужчину предъявить документ, удостоверяющий личность, а также разрешение, предоставляющее право заниматься торговлей. Однако в ответ продавец начал оскорблять их и кричать для привлечения внимания прохожих. Правонарушителя задержали и предъявили ему обвинение по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел" УК РУз. С учетом признания вины со сторону дебошира и его искреннего раскаяния суд назначил ему наказание в виде пяти суток ареста.
https://uz.sputniknews.ru/20200505/MVD-Uzbekistana-otreagirovalo-na-oskorbleniya-Yulduz-Usmanovoy-14057909.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/13/16043808_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eb478fc96f0b3afc075e8350cbeddd60.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, уголовный кодекс, арест, хулиганство, гувд ташкента
В Ташкенте продавец арбузов оскорбил правоохранителей и получил пять суток — видео
16:43 12.08.2021 (обновлено: 16:51 12.08.2021)
Мужчине предъявили обвинение по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел" УК РУз.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
На одном из столичных рынков сотрудники правоохранительных органов задержали продавца бахчевых культур за неподчинение законным требованиям, сообщает
пресс-служба ГУУД Ташкента.
По данным силового ведомства, инцидент произошел на улице Турсунзода в Янгихаётском районе столицы.
Отмечается, что торговец арбузами разложил товар для продажи на краю проезжей части и тем самым нарушил общественный порядок.
Служащие ОВД попросили мужчину предъявить документ, удостоверяющий личность, а также разрешение, предоставляющее право заниматься торговлей. Однако в ответ продавец начал оскорблять их и кричать для привлечения внимания прохожих.
Правонарушителя задержали и предъявили ему обвинение по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел" УК РУз.
С учетом признания вины со сторону дебошира и его искреннего раскаяния суд назначил ему наказание в виде пяти суток ареста.