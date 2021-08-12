https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-uzbekistane-ischut-rodstvennikov-soldata-propavshego-bez-vesti-vo-vremya-voyny--20049852.html

В Узбекистане ищут родственников солдата, пропавшего без вести во время войны

В Узбекистане ищут родственников солдата, пропавшего без вести во время войны

Это Хасан Аминов, 1915 года рождения. Когда он погиб, ему было всего 27 лет. Нашли солдата только сейчас, спустя 79 лет после страшной гибели. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T13:07+0500

2021-08-12T13:07+0500

2021-08-12T13:35+0500

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Московский поисковый отряд "Пионер" разместил в своем аккаунте в сети Instagram информацию об удивительной находке.Несколько дней назад на окраине Ржева (Россия) команда обнаружила останки бойца из Узбекистана, который считался пропавшим без вести с 1942 года. При солдате сохранился медальон с самодельной запиской. Он пролежал в земле почти 80 лет и разобрать текст этой записки не представлялось возможным. Но поисковики провели кропотливую работу и с помощью компьютерной обработки сделали немыслимое: они восстановили имя пропавшего героя.Это Хасан Аминов, 1915 года рождения. Когда он погиб, ему было всего 27 лет. Нашли солдата только сейчас, спустя 79 лет после трагедии.В записке была и фамилия жены бойца — Таджиева.Сейчас отряд "Пионер" развернул масштабные поиски родственников солдата в Узбекистане и просит жителей республики оказать помощь в распространении сведений о погибшем.

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узбекистан, великая отечественная война, останки солдат, поиск людей