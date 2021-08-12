В Узбекистане ищут родственников солдата, пропавшего без вести во время войны

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Московский поисковый отряд "Пионер" разместил в своем аккаунте в сети Instagram информацию об удивительной находке.Несколько дней назад на окраине Ржева (Россия) команда обнаружила останки бойца из Узбекистана, который считался пропавшим без вести с 1942 года. При солдате сохранился медальон с самодельной запиской. Он пролежал в земле почти 80 лет и разобрать текст этой записки не представлялось возможным. Но поисковики провели кропотливую работу и с помощью компьютерной обработки сделали немыслимое: они восстановили имя пропавшего героя.Это Хасан Аминов, 1915 года рождения. Когда он погиб, ему было всего 27 лет. Нашли солдата только сейчас, спустя 79 лет после трагедии.В записке была и фамилия жены бойца — Таджиева.Сейчас отряд "Пионер" развернул масштабные поиски родственников солдата в Узбекистане и просит жителей республики оказать помощь в распространении сведений о погибшем.
Несколько дней назад на окраине Ржева (Россия) команда обнаружила останки бойца из Узбекистана, который считался пропавшим без вести с 1942 года. При солдате сохранился медальон с самодельной запиской. Он пролежал в земле почти 80 лет и разобрать текст этой записки не представлялось возможным. Но поисковики провели кропотливую работу и с помощью компьютерной обработки сделали немыслимое: они восстановили имя пропавшего героя.