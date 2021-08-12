Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-uzbekistane-zapustili-texnologiyu-beskontaktnyx-platejey-cherez-smartfon-20050982.html
У бизнеса появился новый инструмент бесконтактных расчетов
У бизнеса появился новый инструмент бесконтактных расчетов
Узбекистанцы смогут оплачивать товары и услуги в любой точке республики, где есть покрытие мобильной связи, даже без подключения к сети "Интернет". 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T14:13+0500
2021-08-12T14:37+0500
экономика
узбекистан
безналичная оплата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/501/58/5015890_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_7539159e48507d63e1be1ae25dc3654b.jpg
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Узбекистане запустили платформу для осуществления бесконтактных платежей через смартфон. Об этом объявили банк "Ориент Финанс" и компания MayaSoft.Технология Visa Tap to Phone помогает превратить смартфон в терминал без дополнительного оборудования.Уже сегодня владельцы предприятий малого и среднего бизнеса в Узбекистане могут начать пользоваться платформой с помощью смартфона, работающего на Android, и новой технологии.Для этого необходимо заключить договор эквайринга, загрузить приложение MARTA Terminal и активировать его через sms или email. Узбекистанцы смогут осуществлять платежи в любой точке республики, где есть покрытие мобильной связи, даже без подключения к сети "Интернет". Потребители смогут оплачивать свои покупки безопасно, быстро и удобно с помощью бесконтактных карт и смартфонов.Использование технологии предприятиями снизит нагрузку на обработку наличных, позволит увеличить клиентскую базу торговой точки и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/501/58/5015890_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_52d788f8f80f1c89f1170469e3611277.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, безналичная оплата

У бизнеса появился новый инструмент бесконтактных расчетов

14:13 12.08.2021 (обновлено: 14:37 12.08.2021)
596
© PixabayМобильный телефон в руке
Мобильный телефон в руке - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
© Pixabay
Узбекистанцы смогут оплачивать товары и услуги в любой точке республики, где есть покрытие мобильной связи, даже без подключения к сети "Интернет".
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Узбекистане запустили платформу для осуществления бесконтактных платежей через смартфон. Об этом объявили банк "Ориент Финанс" и компания MayaSoft.
Технология Visa Tap to Phone помогает превратить смартфон в терминал без дополнительного оборудования.
Уже сегодня владельцы предприятий малого и среднего бизнеса в Узбекистане могут начать пользоваться платформой с помощью смартфона, работающего на Android, и новой технологии.
Для этого необходимо заключить договор эквайринга, загрузить приложение MARTA Terminal и активировать его через sms или email. Узбекистанцы смогут осуществлять платежи в любой точке республики, где есть покрытие мобильной связи, даже без подключения к сети "Интернет".
Для справки:

Эквайринг – это возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми картами.

Также в понятие эквайринг входят банковское и технологическое обслуживание – передача и обработка данных клиента.

Потребители смогут оплачивать свои покупки безопасно, быстро и удобно с помощью бесконтактных карт и смартфонов.
Использование технологии предприятиями снизит нагрузку на обработку наличных, позволит увеличить клиентскую базу торговой точки и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:51Документы на участие в выборах подали все партии Узбекистана — ЦИК
16:43В Ташкенте продавец арбузов оскорбил правоохранителей и получил пять суток — видео
16:21На три ступени вверх: Узбекистан улучшил положение в рейтинге ФИФА
16:20Ученые выяснили, какая вакцина более эффективна при дельта-штамме
15:44Кабул предложили талибам участие во власти при прекращении насилия
15:19В Узбекистане увеличат размеры детских пособий
15:18КНР и Узбекистан готовы запустить совместное производство вакцин от COVID
15:02Дустум: на этот раз талибам не удастся сбежать с севера
14:54Журналисты России и Узбекистана обсудят перспективы развития СМИ
14:13У бизнеса появился новый инструмент бесконтактных расчетов
13:44Узбекистанцы смогут контролировать траты на ремонт автодорог онлайн
13:22Узбекских школьников научат считать деньги
13:07В Узбекистане ищут родственников солдата, пропавшего без вести во время войны
12:23Житель Ташкента победил в проекте по стимулированию пеших прогулок
12:17В Ташкенте пытались продать 186 доз бесплатной вакцины от коронавируса
12:02Военный тимбилдинг по-самаркандски
11:05Водитель сгорел в автоаварии в Джизакской области
10:30В Узбекистане официально учрежден Детский омбудсмен
ВчераНа улицах Ташкента будут круглосуточно работать торгово-развлекательные заведения
ВчераПродолжая дело отцов: сыновья-футболисты игроков "Пахтакора-79"