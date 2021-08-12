https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-uzbekistane-zapustili-texnologiyu-beskontaktnyx-platejey-cherez-smartfon-20050982.html

У бизнеса появился новый инструмент бесконтактных расчетов

У бизнеса появился новый инструмент бесконтактных расчетов

Узбекистанцы смогут оплачивать товары и услуги в любой точке республики, где есть покрытие мобильной связи, даже без подключения к сети "Интернет". 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T14:13+0500

2021-08-12T14:13+0500

2021-08-12T14:37+0500

экономика

узбекистан

безналичная оплата

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Узбекистане запустили платформу для осуществления бесконтактных платежей через смартфон. Об этом объявили банк "Ориент Финанс" и компания MayaSoft.Технология Visa Tap to Phone помогает превратить смартфон в терминал без дополнительного оборудования.Уже сегодня владельцы предприятий малого и среднего бизнеса в Узбекистане могут начать пользоваться платформой с помощью смартфона, работающего на Android, и новой технологии.Для этого необходимо заключить договор эквайринга, загрузить приложение MARTA Terminal и активировать его через sms или email. Узбекистанцы смогут осуществлять платежи в любой точке республики, где есть покрытие мобильной связи, даже без подключения к сети "Интернет". Потребители смогут оплачивать свои покупки безопасно, быстро и удобно с помощью бесконтактных карт и смартфонов.Использование технологии предприятиями снизит нагрузку на обработку наличных, позволит увеличить клиентскую базу торговой точки и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга.

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узбекистан, безналичная оплата