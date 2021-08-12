У бизнеса появился новый инструмент бесконтактных расчетов

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Узбекистане запустили платформу для осуществления бесконтактных платежей через смартфон. Об этом объявили банк "Ориент Финанс" и компания MayaSoft.Технология Visa Tap to Phone помогает превратить смартфон в терминал без дополнительного оборудования.Уже сегодня владельцы предприятий малого и среднего бизнеса в Узбекистане могут начать пользоваться платформой с помощью смартфона, работающего на Android, и новой технологии.Для этого необходимо заключить договор эквайринга, загрузить приложение MARTA Terminal и активировать его через sms или email. Узбекистанцы смогут осуществлять платежи в любой точке республики, где есть покрытие мобильной связи, даже без подключения к сети "Интернет". Потребители смогут оплачивать свои покупки безопасно, быстро и удобно с помощью бесконтактных карт и смартфонов.Использование технологии предприятиями снизит нагрузку на обработку наличных, позволит увеличить клиентскую базу торговой точки и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга.
Узбекистанцы смогут оплачивать товары и услуги в любой точке республики, где есть покрытие мобильной связи, даже без подключения к сети "Интернет".
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Узбекистане запустили платформу для осуществления бесконтактных платежей через смартфон. Об этом объявили банк "Ориент Финанс" и компания MayaSoft.
Технология Visa Tap to Phone помогает превратить смартфон в терминал без дополнительного оборудования.
Уже сегодня владельцы предприятий малого и среднего бизнеса в Узбекистане могут начать пользоваться платформой с помощью смартфона, работающего на Android, и новой технологии.
Для этого необходимо заключить договор эквайринга, загрузить приложение MARTA Terminal и активировать его через sms или email. Узбекистанцы смогут осуществлять платежи в любой точке республики, где есть покрытие мобильной связи, даже без подключения к сети "Интернет".
Для справки:
Эквайринг – это возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми картами.
Также в понятие эквайринг входят банковское и технологическое обслуживание – передача и обработка данных клиента.
Потребители смогут оплачивать свои покупки безопасно, быстро и удобно с помощью бесконтактных карт и смартфонов.
Использование технологии предприятиями снизит нагрузку на обработку наличных, позволит увеличить клиентскую базу торговой точки и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга.