https://uz.sputniknews.ru/20210813/gotovy-borotsya-za-pobedu-v-lige-chempionov-messi-rasskazal-o-svoix-planax-v-fk-psj-20069822.html

Готовы бороться за победу в Лиге чемпионов: Месси рассказал о своих планах в ФК "ПСЖ"

Готовы бороться за победу в Лиге чемпионов: Месси рассказал о своих планах в ФК "ПСЖ"

На первой пресс-конференции в Париже аргентинский футболист заявил, что ему не терпится начать тренировки с новой командой. 13.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-13T18:59+0500

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Французский клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") в ходе организованной пресс-конференции официально представил аргентинского форварда как своего нового игрока.После трансфера глава "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи в рамках мероприятия заявил, что Лионель Месси "делает футбол волшебным" и это "исторический момент для клуба".Он также отметил, что для "Пари Сен-Жермен" подписать контракт с единственным в мире шестикратным обладателем "Золотого мяча" — это большая удача.По словам экс-капитан "Барсы", он намерен выиграть с новым клубом Лигу чемпионов."У меня есть желание продолжать побеждать, этот клуб амбициозен. Мы с тренерским штабом и командой готовы бороться. Я приехал сюда ради этого", — подчеркнул Лионель Месси.Также футболист надеется, что сработается с командой, ведь у него есть там друзья – Неймар, Анхель ди Мария и Леандро Паредес.На этой неделе 34-летний Месси подписал контракт с французским клубом сроком на два года, который может быть продлен еще на один сезон.

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