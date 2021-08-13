Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210813/gotovy-borotsya-za-pobedu-v-lige-chempionov-messi-rasskazal-o-svoix-planax-v-fk-psj-20069822.html
Готовы бороться за победу в Лиге чемпионов: Месси рассказал о своих планах в ФК "ПСЖ"
Готовы бороться за победу в Лиге чемпионов: Месси рассказал о своих планах в ФК "ПСЖ"
На первой пресс-конференции в Париже аргентинский футболист заявил, что ему не терпится начать тренировки с новой командой. 13.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-13T18:59+0500
2021-08-13T19:03+0500
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0d/20069421_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f994cfee87d1437468848a138387739c.jpg
Французский клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") в ходе организованной пресс-конференции официально представил аргентинского форварда как своего нового игрока.После трансфера глава "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи в рамках мероприятия заявил, что Лионель Месси "делает футбол волшебным" и это "исторический момент для клуба".Он также отметил, что для "Пари Сен-Жермен" подписать контракт с единственным в мире шестикратным обладателем "Золотого мяча" — это большая удача.По словам экс-капитан "Барсы", он намерен выиграть с новым клубом Лигу чемпионов."У меня есть желание продолжать побеждать, этот клуб амбициозен. Мы с тренерским штабом и командой готовы бороться. Я приехал сюда ради этого", — подчеркнул Лионель Месси.Также футболист надеется, что сработается с командой, ведь у него есть там друзья – Неймар, Анхель ди Мария и Леандро Паредес.На этой неделе 34-летний Месси подписал контракт с французским клубом сроком на два года, который может быть продлен еще на один сезон.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0d/20069421_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_23c17eff882b4c89fcea52ec33ecf7f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , видео

Готовы бороться за победу в Лиге чемпионов: Месси рассказал о своих планах в ФК "ПСЖ"

18:59 13.08.2021 (обновлено: 19:03 13.08.2021)
200
© RT
На первой пресс-конференции в Париже аргентинский футболист заявил, что ему не терпится начать тренировки с новой командой.
Французский клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") в ходе организованной пресс-конференции официально представил аргентинского форварда как своего нового игрока.
После трансфера глава "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи в рамках мероприятия заявил, что Лионель Месси "делает футбол волшебным" и это "исторический момент для клуба".
Он также отметил, что для "Пари Сен-Жермен" подписать контракт с единственным в мире шестикратным обладателем "Золотого мяча" — это большая удача.
По словам экс-капитан "Барсы", он намерен выиграть с новым клубом Лигу чемпионов.
"У меня есть желание продолжать побеждать, этот клуб амбициозен. Мы с тренерским штабом и командой готовы бороться. Я приехал сюда ради этого", — подчеркнул Лионель Месси.
Также футболист надеется, что сработается с командой, ведь у него есть там друзья – Неймар, Анхель ди Мария и Леандро Паредес.
На этой неделе 34-летний Месси подписал контракт с французским клубом сроком на два года, который может быть продлен еще на один сезон.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:59Готовы бороться за победу в Лиге чемпионов: Месси рассказал о своих планах в ФК "ПСЖ"
18:28В Узбекистане создадут национальную сборную по хоккею
18:12"Языковые рейды" в Казахстане – банальная провокация: мнение юриста
17:33Шведская компания будет обслуживать турбину на узбекском газохимическом комплексе
17:18Мирзиёев поздравил олимпийцев с историческим достижением
16:59Америка окончательно обогнала Россию
16:58Узбекские студенты завоевали 15 медалей на Международной математической олимпиаде
16:45Почему в США отложили полет на Луну
16:13В Узбекистане появится робот-охранник российского производства
14:49Лето отступает: на Узбекистан надвигается долгожданная прохлада
14:10Под Ташкентом пытались незаконно продать землю за пять млн долларов
14:07Ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики
13:37Корабли пустыни: в Саудовской Аравии стартовали верблюжьи бега
13:19Афганистан превращается в эмират: РФ и США реагируют по-разному
12:28Пятикратный чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд прилетел в Ташкент
12:14Власти Узбекистана улучшат инфраструктуру для особенных людей
11:02В ДОО Ташкентской области у 25 детей диагностировали сильное отравление
10:46Почему обрушился потолок в подземном переходе Ташкента — ответ МЧС
10:27Главным тренером сборной Узбекистана по футболу станет Сречко Катанец
ВчераТатарстан заинтересовался изучением опыта Узбекистана в развитии туризма