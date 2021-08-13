Общество
Власти Узбекистана улучшат инфраструктуру для особенных людей
12:14 13.08.2021 (обновлено: 12:27 13.08.2021)
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© Sputnik / Максим БогодвидПустая инвалидная коляска
© Sputnik / Максим Богодвид
Детей с особенностями развития обеспечат современными протезно-ортопедическими изделиями, помогут им в реабилитации и создадут для них возможности ведения полноценного образа жизни.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил меры по дальнейшему улучшению качества медико-социальных услуг, оказываемых лицам с инвалидностью.
Что планируется сделать для облегчения жизни людей с особенностями развития:
внедрить адаптивную систему обучения путем обеспечения современными слуховыми аппаратами слабослышащих детей, обучающихся в дошкольных и специализированных образовательных учреждениях;
осуществлять реабилитацию на безвозмездной основе за счет средств госбюджета до и после хирургической операции по установке кохлеарных имплантов;
обеспечить детей изделиями медицинского назначения и эндопротезами, необходимыми для лечения врожденных, патологических и приобретенных изменений и деформаций костно-мышечной системы;
предоставить гособеспечение хирургического лечения малышей, родившихся с патологическими изменениями головного мозга, а также новорожденных, детей и подростков с врожденным пороком сердца;
поэтапно обеспечить лиц с особенностями развития современными инвалидными колясками с электроприводом;
поочередно снабдить слепых детей и взрослых техническими средствами, в том числе голосовым термометром, голосовым тонометром и разборной азбукой Брайля, необходимыми для слепых детей и взрослых.
Целевые показатели
До конца 2021 года для слабослышащих детей будет закуплено две тысячи современных слуховых аппаратов.
Малышам в возрасте до пяти лет дополнительно к запланированным 260 кохлеарным имплантам установят путем операции еще 55 кохлеарных имплантов.
Пациентов с врожденным пороком сердца и патологическими изменениями головного мозга прооперируют: в 2021 году – две тысячи детей, а с будущего года – ежегодно в количестве до трех тысяч.
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Кроме того, путем хирургического вмешательства ежегодно будут лечить не менее 110 детей со сколиозом и иными патологиями позвоночника. Для этих целей планируется закупить комплекты системы транспедикулярной фиксации позвоночника.
В среднем для 1 000 детей в год закупят металлические конструкции, необходимые для лечения врожденного и патологического вывиха бедра путем хирургического вмешательства, а также 150 специальных пластин для лечения деформации грудной клетки и 350 аппаратов Илизарова для лечения врожденной патологии конечностей.
К тому же Национальный центр реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью, а также его территориальные центры закупят 54 единицы современного экзоскелета в 2021–2023 годах, что позволит восстановить функции самостоятельного передвижения у детей с церебральным параличом и переломом позвоночника.
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Кроме того, в 2021–2025 годах будет произведена закупка 11,6 тысячи кресел-колясок с электроприводом для лиц с инвалидностью, в том числе 1 100 единиц в 2021 году, а также девять тысяч голосовых термометров, 10 тысяч голосовых тонометров и 20 тысяч разборной азбуки Брайля.
Как цифровизация поможет особенным людям
В Узбекистане реализуется проект по отправке сообщения о необходимости оказания оперативной помощи одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, попавшим в трудную и чрезвычайную ситуации. В 2021 году им доставят до пяти тысяч единиц "умных" часов со специальной функцией , 12 тысяч – в 2022–2023 годах.
До 1 мая 2022-го также запустят е-платформу "Социальная услуга", которая обеспечит прозрачную систему электронной очереди лиц, нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях и технических средствах реабилитации.
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Хокимам областей и города Ташкента поручено поэтапно создать удобную инфраструктуру на местах для лиц с инвалидностью. В частности, необходимо организовать соблюдение потребностей людей с ограниченными возможностями в строящихся новых объектах, объектах дорожной и социальной инфраструктуры, в общественном транспорте.