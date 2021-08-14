https://uz.sputniknews.ru/20210814/prezident-afganistana-ashraf-gani-obratilsya-k-narodu-20078447.html

Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к народу

Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к народу

Глава государства сообщил об обширных консультациях в стране и за ее пределами и заверил, что не позволит пропасть достижениям последних 20 лет. 14.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-14T18:21+0500

2021-08-14T18:21+0500

2021-08-14T18:21+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

ашраф гани ахмадзай

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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани в своем видео-обращении к народу заверил, что не допустит дальнейшего кровопролития и разрушений, сообщает Sputnik Афганистан.Президент поблагодарил правительственные войска за мужество и стойкость и подчеркнул необходимость консолидировать силы безопасности для преодоления нынешней нестабильности. Гани также сообщил, что ведет обширные консультации с политическими лидерами и международными партнерами как внутри страны, так и за ее пределами, и вскоре сообщит результаты этих переговоров.Президент подчеркнул, что всегда желал афганскому народу процветания и мира и будет прилагать все усилия в этом направлении.Напомним, что ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В настоящее время движение "Талибан"* контролирует обширные территории, включая крупные города. Представители движения отказываются от переговоров с официальным Кабулом и требуют отставки Ашрафа Гани.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ

https://uz.sputniknews.ru/20210813/effekt-domino-chto-prineset-padenie-kabula-20070862.html

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афганистан, ашраф гани ахмадзай