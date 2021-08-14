Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к народу
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© Пресс-служба президента УзбекистанаАшраф Гани
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства сообщил об обширных консультациях в стране и за ее пределами и заверил, что не позволит пропасть достижениям последних 20 лет.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани в своем видео-обращении к народу заверил, что не допустит дальнейшего кровопролития и разрушений, сообщает Sputnik Афганистан.
Президент поблагодарил правительственные войска за мужество и стойкость и подчеркнул необходимость консолидировать силы безопасности для преодоления нынешней нестабильности. Гани также сообщил, что ведет обширные консультации с политическими лидерами и международными партнерами как внутри страны, так и за ее пределами, и вскоре сообщит результаты этих переговоров.
"Я знаю, что вы беспокоитесь за свое настоящее и будущее, но заверяю вас как ваш президент, что моей целью является предотвращение дальнейшей нестабильности, насилия и насильственного перемещения моего народа, - заявил Ашраф Гани. – Я не допущу, чтобы эта война, навязанная афганцам, привела к новым убийствам и разрушениям, не позволю, чтобы достижения последних 20 лет пропали зря".
Президент подчеркнул, что всегда желал афганскому народу процветания и мира и будет прилагать все усилия в этом направлении.
Напомним, что ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В настоящее время движение "Талибан"* контролирует обширные территории, включая крупные города. Представители движения отказываются от переговоров с официальным Кабулом и требуют отставки Ашрафа Гани.
* – террористическая группировка, запрещенная в РФ