https://uz.sputniknews.ru/20210814/provintsiya-za-provintsiey-kak-taliby-zaxvatyvayut-vlast-v-afganistane-20075926.html

Провинция за провинцией: как талибы захватывают власть в Афганистане

Провинция за провинцией: как талибы захватывают власть в Афганистане

Ситуация в ИРА вызывает тревогу всего мирового сообщества. Движение "Талибан"* (запрещено в РФ) продолжает захватывать регионы страны, вплотную подойдя к... 14.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-14T13:46+0500

2021-08-14T13:46+0500

2021-08-14T13:46+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0e/20075478_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_0959d5bd5af95078b8399ae2fd09fc9a.jpg

За несколько недель талибы установили контроль над ключевыми провинциями страны, прежде всего, приграничными. Также под их натиском пал Кандагар и Герат - самые крупные после Кабула города Афганистана.Сложившаяся в ИРА ситуация вызвала обеспокоенность в ООН. Там заявили, что насильственный захват власти в стране приведет к обострению гражданской войны и призвали стороны к мирному решению вопроса. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров, оценивая обстановку в Афганистане, заявил, что главная угроза нестабильности в Афганистане - это проекция террористической активности на сопредельные страны Центральной Азии.Как развивалась ситуация в ИРА в последние дни, смотрите в нашей инфографике.* Движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Как талибы захватывали власть в провинциях Афганистана Как талибы захватывали власть в провинциях Афганистана 2021-08-14T13:46+0500 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

афганистан, видео