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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210814/provintsiya-za-provintsiey-kak-taliby-zaxvatyvayut-vlast-v-afganistane-20075926.html
Провинция за провинцией: как талибы захватывают власть в Афганистане
Провинция за провинцией: как талибы захватывают власть в Афганистане
Ситуация в ИРА вызывает тревогу всего мирового сообщества. Движение "Талибан"* (запрещено в РФ) продолжает захватывать регионы страны, вплотную подойдя к... 14.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-14T13:46+0500
2021-08-14T13:46+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
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За несколько недель талибы установили контроль над ключевыми провинциями страны, прежде всего, приграничными. Также под их натиском пал Кандагар и Герат - самые крупные после Кабула города Афганистана.Сложившаяся в ИРА ситуация вызвала обеспокоенность в ООН. Там заявили, что насильственный захват власти в стране приведет к обострению гражданской войны и призвали стороны к мирному решению вопроса. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров, оценивая обстановку в Афганистане, заявил, что главная угроза нестабильности в Афганистане - это проекция террористической активности на сопредельные страны Центральной Азии.Как развивалась ситуация в ИРА в последние дни, смотрите в нашей инфографике.* Движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.
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Как талибы захватывали власть в провинциях Афганистана
Как талибы захватывали власть в провинциях Афганистана
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афганистан, видео

Провинция за провинцией: как талибы захватывают власть в Афганистане

13:46 14.08.2021
535
© Sputnik
Ситуация в ИРА вызывает тревогу всего мирового сообщества. Движение "Талибан"* (запрещено в РФ) продолжает захватывать регионы страны, вплотную подойдя к Кабулу.
За несколько недель талибы установили контроль над ключевыми провинциями страны, прежде всего, приграничными. Также под их натиском пал Кандагар и Герат - самые крупные после Кабула города Афганистана.
Сложившаяся в ИРА ситуация вызвала обеспокоенность в ООН. Там заявили, что насильственный захват власти в стране приведет к обострению гражданской войны и призвали стороны к мирному решению вопроса.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров, оценивая обстановку в Афганистане, заявил, что главная угроза нестабильности в Афганистане - это проекция террористической активности на сопредельные страны Центральной Азии.
Как развивалась ситуация в ИРА в последние дни, смотрите в нашей инфографике.
* Движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.
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