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Билеты по некоторым направлениям внутри Узбекистана станут вдвое дешевле
Билеты по некоторым направлениям внутри Узбекистана станут вдвое дешевле
Условия акции не распространяются на малышей до 2 лет. Детям до 12 лет можно использовать лишь одну из скидок. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-15T16:48+0500
2021-08-15T16:48+0500
общество
узбекистан
авиакомпания uzbekistan airways
скидки
день независимости
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Цены билетов на рейсы внутри Узбекистана станут вдвое дешевле с 1 по 5 сентября 2021 года. О праздничных скидках от 30% до 50% объявили в пресс-службе АО "Uzbekistan Airways".Снижение стоимости билетов коснется всех внутриреспубликанских рейсов. Индивидуальные пассажиры в этот период смогут купить билет по цене ниже обычной на треть. Туристические группы из пяти и более человек, школьники, студенты колледжей, лицеев, ВУЗов, учащиеся и слушатели специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК РУз и других ведомств заплатят за полет на 40% меньше, чем всегда.Семьи (2 и более человек), пенсионеры, лица с инвалидностью, участники Второй мировой войны и труженники тыла, а также ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии получают скидку на билеты в 50%.Условия акции не распространяются на малышей до 2 лет. Детям до 12 лет можно использовать лишь одну из скидок. При покупке билета необходимо иметь копии подтверждающих документов.
https://uz.sputniknews.ru/20201220/Kanikuly--vremya-puteshestviy-studentam-predostavyat-skidku-50-na-zhd-bilety-15634484.html
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узбекистан, авиакомпания uzbekistan airways, скидки, день независимости

Билеты по некоторым направлениям внутри Узбекистана станут вдвое дешевле

16:48 15.08.2021
65
© Узбекистон хаво йуллариAirbus поставил первый A320neo для "Узбекистон хаво йуллари"
Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2021
© Узбекистон хаво йуллари
Условия акции не распространяются на малышей до 2 лет. Детям до 12 лет можно использовать лишь одну из скидок.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Цены билетов на рейсы внутри Узбекистана станут вдвое дешевле с 1 по 5 сентября 2021 года. О праздничных скидках от 30% до 50% объявили в пресс-службе АО "Uzbekistan Airways".
Снижение стоимости билетов коснется всех внутриреспубликанских рейсов. Индивидуальные пассажиры в этот период смогут купить билет по цене ниже обычной на треть. Туристические группы из пяти и более человек, школьники, студенты колледжей, лицеев, ВУЗов, учащиеся и слушатели специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК РУз и других ведомств заплатят за полет на 40% меньше, чем всегда.
Семьи (2 и более человек), пенсионеры, лица с инвалидностью, участники Второй мировой войны и труженники тыла, а также ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии получают скидку на билеты в 50%.
Пассажирский поезд - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2020
Общество
Студентам-очникам узбекских вузов предоставят скидку 50% на ж/д билеты
20 декабря 2020, 11:48
949
Условия акции не распространяются на малышей до 2 лет. Детям до 12 лет можно использовать лишь одну из скидок.
При покупке билета необходимо иметь копии подтверждающих документов.
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