https://uz.sputniknews.ru/20210815/bilety-po-nekotorym-napravleniyam-vnutri-uzbekistana-stanut-vdvoe-deshevle-20085316.html

Билеты по некоторым направлениям внутри Узбекистана станут вдвое дешевле

Билеты по некоторым направлениям внутри Узбекистана станут вдвое дешевле

Условия акции не распространяются на малышей до 2 лет. Детям до 12 лет можно использовать лишь одну из скидок. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-15T16:48+0500

2021-08-15T16:48+0500

2021-08-15T16:48+0500

общество

узбекистан

авиакомпания uzbekistan airways

скидки

день независимости

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Цены билетов на рейсы внутри Узбекистана станут вдвое дешевле с 1 по 5 сентября 2021 года. О праздничных скидках от 30% до 50% объявили в пресс-службе АО "Uzbekistan Airways".Снижение стоимости билетов коснется всех внутриреспубликанских рейсов. Индивидуальные пассажиры в этот период смогут купить билет по цене ниже обычной на треть. Туристические группы из пяти и более человек, школьники, студенты колледжей, лицеев, ВУЗов, учащиеся и слушатели специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК РУз и других ведомств заплатят за полет на 40% меньше, чем всегда.Семьи (2 и более человек), пенсионеры, лица с инвалидностью, участники Второй мировой войны и труженники тыла, а также ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии получают скидку на билеты в 50%.Условия акции не распространяются на малышей до 2 лет. Детям до 12 лет можно использовать лишь одну из скидок. При покупке билета необходимо иметь копии подтверждающих документов.

https://uz.sputniknews.ru/20201220/Kanikuly--vremya-puteshestviy-studentam-predostavyat-skidku-50-na-zhd-bilety-15634484.html

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узбекистан, авиакомпания uzbekistan airways, скидки, день независимости