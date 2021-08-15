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Делегация Узбекистана прибыла в Новосибирск для участия в АрМИ-2021
Делегация Узбекистана прибыла в Новосибирск для участия в АрМИ-2021
Не забыли и про санитарно-эпидемические меры - участники прошли термометрию и сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан
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В российском городе Новосибирск начинается Международный этап конкурса АрМИ-2021 "Отличники войсковой разведки". На полигон прибыли военнослужащие из Узбекистана, Китайской Народной Республики, Южной Осетии и Индии.Самолет военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 доставил команды на военный аэродром "Толмачево" в Новосибирской области, где состоялась торжественная встреча "хлебом-солью".Не забыли и про ограничительные меры - все участники должны начать и завершить АрМИ здоровыми. Они прошли термометрию и сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции.
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мультимедиа , узбекистан, международные армейские соревнования "арми-2020", видео

Делегация Узбекистана прибыла в Новосибирск для участия в АрМИ-2021

19:34 15.08.2021
613
© Пресс-служба Минобороны России
Не забыли и про санитарно-эпидемические меры - участники прошли термометрию и сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции.
В российском городе Новосибирск начинается Международный этап конкурса АрМИ-2021 "Отличники войсковой разведки". На полигон прибыли военнослужащие из Узбекистана, Китайской Народной Республики, Южной Осетии и Индии.
Самолет военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 доставил команды на военный аэродром "Толмачево" в Новосибирской области, где состоялась торжественная встреча "хлебом-солью".
Не забыли и про ограничительные меры - все участники должны начать и завершить АрМИ здоровыми. Они прошли термометрию и сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции.
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