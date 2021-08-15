https://uz.sputniknews.ru/20210815/moschnoe-zemletryasenie-v-gaiti-uneslo-jizni-bolee-300-chelovek-20085528.html

Мощное землетрясение в Гаити унесло жизни более 300 человек

Мощное землетрясение в Гаити унесло жизни более 300 человек

Вчера утром в Гаити произошло мощнейшее землетрясение. Под завалами оказались сотни людей. Более 300, по официальным данным погибли. Почти две тысячи жителей... 15.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-15T17:22+0500

2021-08-15T17:22+0500

2021-08-15T17:22+0500

в мире

землетрясение

погибшие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0f/20082628_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_e6012f5511711ce95aed51e2eff68c1f.jpg

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В субботу утром в Гаити также произошло землетрясение силой 7,2 балла. В результате, по предварительным данным, 304 человека погибли, около 1,8 тысячи ранены. Такую информацию распространил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает РИА Новости.Правительство страны ввело режим чрезвычайного положения.Подземные толчки магнитудой 5,9 балла зафиксированы в Гаити и сегодня в 03:20 по времени UTC (06:20 по Москве/08:20 по Ташкенту).По приведенным данным, эпицентр землетрясения находился всего в 35 км от коммуны Ле-Ке, где проживает 125 тысяч человек, очаг залегал на глубине 30 км.Данные о пострадавших от природной стихии пока не поступали. Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения.

https://uz.sputniknews.ru/20180620/yaroniya-zemletryazenie-8597170.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

землетрясение, погибшие