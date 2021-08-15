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Мощное землетрясение в Гаити унесло жизни более 300 человек
Мощное землетрясение в Гаити унесло жизни более 300 человек
Вчера утром в Гаити произошло мощнейшее землетрясение. Под завалами оказались сотни людей. Более 300, по официальным данным погибли. Почти две тысячи жителей... 15.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-15T17:22+0500
2021-08-15T17:22+0500
в мире
землетрясение
погибшие
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В субботу утром в Гаити также произошло землетрясение силой 7,2 балла. В результате, по предварительным данным, 304 человека погибли, около 1,8 тысячи ранены. Такую информацию распространил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает РИА Новости.Правительство страны ввело режим чрезвычайного положения.Подземные толчки магнитудой 5,9 балла зафиксированы в Гаити и сегодня в 03:20 по времени UTC (06:20 по Москве/08:20 по Ташкенту).По приведенным данным, эпицентр землетрясения находился всего в 35 км от коммуны Ле-Ке, где проживает 125 тысяч человек, очаг залегал на глубине 30 км.Данные о пострадавших от природной стихии пока не поступали. Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения.
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землетрясение, погибшие

Мощное землетрясение в Гаити унесло жизни более 300 человек

17:22 15.08.2021
613
© AP Photo / Joseph OdelynЗемлетрясение в Гаити
Землетрясение в Гаити - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn
Вчера утром в Гаити произошло мощнейшее землетрясение. Под завалами оказались сотни людей. Более 300, по официальным данным погибли. Почти две тысячи жителей пострадали.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В субботу утром в Гаити также произошло землетрясение силой 7,2 балла. В результате, по предварительным данным, 304 человека погибли, около 1,8 тысячи ранены. Такую информацию распространил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает РИА Новости.
Правительство страны ввело режим чрезвычайного положения.
Подземные толчки магнитудой 5,9 балла зафиксированы в Гаити и сегодня в 03:20 по времени UTC (06:20 по Москве/08:20 по Ташкенту).
По приведенным данным, эпицентр землетрясения находился всего в 35 км от коммуны Ле-Ке, где проживает 125 тысяч человек, очаг залегал на глубине 30 км.
Данные о пострадавших от природной стихии пока не поступали.
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Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения.
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