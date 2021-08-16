Хаос, стрельба и паника: что творится в Афганистане после смены власти
Флаги Пакистана и движения "Талибан"* развеваются над КПП "Ворота дружбы" в городе Чаман на границе Афганистана и Пакистана.
Флаги Пакистана и движения "Талибан"* развеваются над КПП "Ворота дружбы" в городе Чаман на границе Афганистана и Пакистана.
Боевик "Талибана"* стоит на улице Герата 14 августа 2021 г.
Боевик "Талибана"* стоит на улице Герата 14 августа 2021 г.
Пассажиры в Международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле 14 августа. После того как талибы взяли город в кольцо, остался лишь один способ выбраться из столицы и лишь один способ попасть в город для американских военных, отправленных защищать оставшихся в стране дипломатов, — по воздуху.
Пассажиры в Международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле 14 августа. После того как талибы взяли город в кольцо, остался лишь один способ выбраться из столицы и лишь один способ попасть в город для американских военных, отправленных защищать оставшихся в стране дипломатов, — по воздуху.
Боевики "Талибана"* поднимают свой флаг над резиденцией губернатора Газни на юговостоке Афганистана 15 августа 2021 г.
Боевики "Талибана"* поднимают свой флаг над резиденцией губернатора Газни на юговостоке Афганистана 15 августа 2021 г.
Толпы людей бегут к терминалу аэропорта Кабула после захвата президентского дворца талибами 16 августа 2021. Кадр взят из видео, опубликованного в социальных сетях.
Толпы людей бегут к терминалу аэропорта Кабула после захвата президентского дворца талибами 16 августа 2021. Кадр взят из видео, опубликованного в социальных сетях.
Воено-транспортный вертолет CH-46 Sea Knight над Кабулом.
Американские военные и местные жители в аэропорту Кабула.
Американские военные и местные жители в аэропорту Кабула.
Сотрудники афганской службы безопасности перед воротами в "зеленой зоне" Кабула.
Сотрудники афганской службы безопасности перед воротами в "зеленой зоне" Кабула.
Дым у американского посольства в Кабуле.
Дым у американского посольства в Кабуле.
Длинные очереди у банка Кабула. Жители пытаются снять деньги со счетов после захвата власти талибами.
Длинные очереди у банка Кабула. Жители пытаются снять деньги со счетов после захвата власти талибами.
Американский военный вертолет Black Hawk и дирижабль в небе над столицей Афганистана. Заняв пригороды Кабула, талибы пообещали не захватывать город силой при условии мирной передачи власти. Власти в спешке покинули город, на территорию американского посольства прилетели военные вертолеты.
Американский военный вертолет Black Hawk и дирижабль в небе над столицей Афганистана. Заняв пригороды Кабула, талибы пообещали не захватывать город силой при условии мирной передачи власти. Власти в спешке покинули город, на территорию американского посольства прилетели военные вертолеты.
Бойцы "Талибана"* и местные жители на захваченном автомобиле правительственных войск Афганистана в провинции Джелалабад 15 августа 2021 года.
Бойцы "Талибана"* и местные жители на захваченном автомобиле правительственных войск Афганистана в провинции Джелалабад 15 августа 2021 года.
Толпы местных жителей и американские военные в аэропорту Кабула.
Толпы местных жителей и американские военные в аэропорту Кабула.
Боевики "Талибана"* на полицейском автомобиле в Кабуле, 16 августа 2021 г.