https://uz.sputniknews.ru/20210816/20089868.html

Хаос, стрельба и паника: что творится в Афганистане после смены власти

Хаос, стрельба и паника: что творится в Афганистане после смены власти

Что происходило в Афганистане после захвата власти талибами, отставки и бегства президента Ашрафа Гани и других чиновников, смотрите в фотоподборке Sputnik. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

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фотолента

фото

афганистан

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фото, фотолента, афганистан