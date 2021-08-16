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Хаос, стрельба и паника: что творится в Афганистане после смены власти
Хаос, стрельба и паника: что творится в Афганистане после смены власти
Что происходило в Афганистане после захвата власти талибами, отставки и бегства президента Ашрафа Гани и других чиновников, смотрите в фотоподборке Sputnik. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, фотолента, афганистан

Хаос, стрельба и паника: что творится в Афганистане после смены власти

11:27 16.08.2021 (обновлено: 17:48 16.08.2021)
97
Что происходило в Афганистане после захвата власти талибами, отставки и бегства президента Ашрафа Гани и других чиновников, смотрите в фотоподборке Sputnik.
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai

Флаги Пакистана и движения "Талибан"* развеваются над КПП "Ворота дружбы" в городе Чаман на границе Афганистана и Пакистана.

Флаги Пакистана и движения &quot;Талибан&quot;* развеваются над КПП &quot;Ворота дружбы&quot; в городе Чаман на границе Афганистана и Пакистана. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai

Флаги Пакистана и движения "Талибан"* развеваются над КПП "Ворота дружбы" в городе Чаман на границе Афганистана и Пакистана.

© AFP 2018

Боевик "Талибана"* стоит на улице Герата 14 августа 2021 г.

Боевик &quot;Талибана&quot;* стоит на улице Герата 14 августа 2021 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018

Боевик "Талибана"* стоит на улице Герата 14 августа 2021 г.

© AP Photo / Rahmat Gul

Пассажиры в Международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле 14 августа. После того как талибы взяли город в кольцо, остался лишь один способ выбраться из столицы и лишь один способ попасть в город для американских военных, отправленных защищать оставшихся в стране дипломатов, — по воздуху.

Пассажиры в Международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле 14 августа. После того как талибы взяли город в кольцо, остался лишь один способ выбраться из столицы и лишь один способ попасть в город для американских военных, отправленных защищать оставшихся в стране дипломатов, — по воздуху. - Sputnik Узбекистан
3/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Пассажиры в Международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле 14 августа. После того как талибы взяли город в кольцо, остался лишь один способ выбраться из столицы и лишь один способ попасть в город для американских военных, отправленных защищать оставшихся в стране дипломатов, — по воздуху.

© AP Photo / Gulabuddin Amiri

Боевики "Талибана"* поднимают свой флаг над резиденцией губернатора Газни на юговостоке Афганистана 15 августа 2021 г.

Боевики &quot;Талибана&quot;* поднимают свой флаг над резиденцией губернатора Газни на юговостоке Афганистана 15 августа 2021 г. - Sputnik Узбекистан
4/14
© AP Photo / Gulabuddin Amiri

Боевики "Талибана"* поднимают свой флаг над резиденцией губернатора Газни на юговостоке Афганистана 15 августа 2021 г.

© REUTERS / Jawad Sukhanyar

Толпы людей бегут к терминалу аэропорта Кабула после захвата президентского дворца талибами 16 августа 2021. Кадр взят из видео, опубликованного в социальных сетях.

Толпы людей бегут к терминалу аэропорта Кабула после захвата президентского дворца талибами 16 августа 2021. Кадр взят из видео, опубликованного в социальных сетях. - Sputnik Узбекистан
5/14
© REUTERS / Jawad Sukhanyar

Толпы людей бегут к терминалу аэропорта Кабула после захвата президентского дворца талибами 16 августа 2021. Кадр взят из видео, опубликованного в социальных сетях.

© REUTERS / Stringer

Воено-транспортный вертолет CH-46 Sea Knight над Кабулом.

Воено-транспортный вертолет CH-46 Sea Knight над Кабулом. - Sputnik Узбекистан
6/14
© REUTERS / Stringer

Воено-транспортный вертолет CH-46 Sea Knight над Кабулом.

© AFP 2018 / Shakib Rahmani

Американские военные и местные жители в аэропорту Кабула.

Американские военные и местные жители в аэропорту Кабула. - Sputnik Узбекистан
7/14
© AFP 2018 / Shakib Rahmani

Американские военные и местные жители в аэропорту Кабула.

© AFP 2018 / Wakil Kohsar

Сотрудники афганской службы безопасности перед воротами в "зеленой зоне" Кабула.

Сотрудники афганской службы безопасности перед воротами в &quot;зеленой зоне&quot; Кабула. - Sputnik Узбекистан
8/14
© AFP 2018 / Wakil Kohsar

Сотрудники афганской службы безопасности перед воротами в "зеленой зоне" Кабула.

© AP Photo / Rahmat Gul

Дым у американского посольства в Кабуле.

Дым у американского посольства в Кабуле. - Sputnik Узбекистан
9/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Дым у американского посольства в Кабуле.

© AP Photo / Rahmat Gul

Длинные очереди у банка Кабула. Жители пытаются снять деньги со счетов после захвата власти талибами.

Длинные очереди у банка Кабула. Жители пытаются снять деньги со счетов после захвата власти талибами. - Sputnik Узбекистан
10/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Длинные очереди у банка Кабула. Жители пытаются снять деньги со счетов после захвата власти талибами.

© AP Photo / Rahmat Gul

Американский военный вертолет Black Hawk и дирижабль в небе над столицей Афганистана. Заняв пригороды Кабула, талибы пообещали не захватывать город силой при условии мирной передачи власти. Власти в спешке покинули город, на территорию американского посольства прилетели военные вертолеты.

Американский военный вертолет Black Hawk и дирижабль в небе над столицей Афганистана. Заняв пригороды Кабула, талибы пообещали не захватывать город силой при условии мирной передачи власти. Власти в спешке покинули город, на территорию американского посольства прилетели военные вертолеты. - Sputnik Узбекистан
11/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Американский военный вертолет Black Hawk и дирижабль в небе над столицей Афганистана. Заняв пригороды Кабула, талибы пообещали не захватывать город силой при условии мирной передачи власти. Власти в спешке покинули город, на территорию американского посольства прилетели военные вертолеты.

© AFP 2018

Бойцы "Талибана"* и местные жители на захваченном автомобиле правительственных войск Афганистана в провинции Джелалабад 15 августа 2021 года.

Бойцы &quot;Талибана&quot;* и местные жители на захваченном автомобиле правительственных войск Афганистана в провинции Джелалабад 15 августа 2021 года. - Sputnik Узбекистан
12/14
© AFP 2018

Бойцы "Талибана"* и местные жители на захваченном автомобиле правительственных войск Афганистана в провинции Джелалабад 15 августа 2021 года.

© AFP 2018 / Shakib Rahmani

Толпы местных жителей и американские военные в аэропорту Кабула.

Толпы местных жителей и американские военные в аэропорту Кабула. - Sputnik Узбекистан
13/14
© AFP 2018 / Shakib Rahmani

Толпы местных жителей и американские военные в аэропорту Кабула.

© REUTERS / Stringer

Боевики "Талибана"* на полицейском автомобиле в Кабуле, 16 августа 2021 г.

Боевики &quot;Талибана&quot;* на полицейском автомобиле в Кабуле, 16 августа 2021 г. - Sputnik Узбекистан
14/14
© REUTERS / Stringer

Боевики "Талибана"* на полицейском автомобиле в Кабуле, 16 августа 2021 г.

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