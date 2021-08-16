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ДТП в Джизакской области: водитель легковушки погиб на месте
ДТП в Джизакской области: водитель легковушки погиб на месте
Легковой автомобиль оказался под колесами грузовика. Водитель "Кобальта" скончался, пассажир легковой машины в тяжелом состоянии в больнице. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-16T21:55+0500
2021-08-16T21:55+0500
происшествия
дтп
губдд
джизакская область
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Страшная авария произошла сегодня в Джизакской области. На трассе М-39 в Галляаральском районе столкнулись автомобиль марки Cobalt и грузовой ЗиЛ. Водитель легковой машины погиб на месте.Столкновение было мощным, сообщили в ГУБДД МВД Узбекистана, у водителя "Кобальта", увы, не было шансов выжить. В салоне находился и пассажир, после ДТП он экстренно госпитализирован с тяжелыми травмами.О состоянии здоровья водителя грузовика не сообщается. По данному факту проводится расследование.
джизакская область
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дтп, губдд, джизакская область

ДТП в Джизакской области: водитель легковушки погиб на месте

21:55 16.08.2021
367
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи в Москве
Работа скорой помощи в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Легковой автомобиль оказался под колесами грузовика. Водитель "Кобальта" скончался, пассажир легковой машины в тяжелом состоянии в больнице.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Страшная авария произошла сегодня в Джизакской области. На трассе М-39 в Галляаральском районе столкнулись автомобиль марки Cobalt и грузовой ЗиЛ. Водитель легковой машины погиб на месте.
© Пресс-служба ГУБДД МВД УзбекистанаДТП в Джизакской области: водитель легковушки погиб на месте
ДТП в Джизакской области: водитель легковушки погиб на месте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2021
ДТП в Джизакской области: водитель легковушки погиб на месте
© Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
Столкновение было мощным, сообщили в ГУБДД МВД Узбекистана, у водителя "Кобальта", увы, не было шансов выжить. В салоне находился и пассажир, после ДТП он экстренно госпитализирован с тяжелыми травмами.
О состоянии здоровья водителя грузовика не сообщается. По данному факту проводится расследование.
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