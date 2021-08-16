https://uz.sputniknews.ru/20210816/dtp-v-djizakskoy-oblasti-voditel-legkovushki-pogib-na-meste-20101834.html

ДТП в Джизакской области: водитель легковушки погиб на месте

ДТП в Джизакской области: водитель легковушки погиб на месте

Легковой автомобиль оказался под колесами грузовика. Водитель "Кобальта" скончался, пассажир легковой машины в тяжелом состоянии в больнице. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

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происшествия

дтп

губдд

джизакская область

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Страшная авария произошла сегодня в Джизакской области. На трассе М-39 в Галляаральском районе столкнулись автомобиль марки Cobalt и грузовой ЗиЛ. Водитель легковой машины погиб на месте.Столкновение было мощным, сообщили в ГУБДД МВД Узбекистана, у водителя "Кобальта", увы, не было шансов выжить. В салоне находился и пассажир, после ДТП он экстренно госпитализирован с тяжелыми травмами.О состоянии здоровья водителя грузовика не сообщается. По данному факту проводится расследование.

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дтп, губдд, джизакская область