https://uz.sputniknews.ru/20210816/kuda-uletel-ashraf-gani--versii-i-kommentarii-20093733.html
Куда улетел Ашраф Гани — версии и комментарии
Куда улетел Ашраф Гани — версии и комментарии
Власть в Афганистане перешла к представителям движения "Талибан"* (запрещено в РФ и ряде других стран). Экс-президент страны Ашраф Гани заявил, что во... 16.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-16T14:45+0500
2021-08-16T14:45+0500
2021-08-16T15:09+0500
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ашраф гани ахмадзай
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Достоверно известно, что Гани находился в Кабуле до последнего — 15 августа он еще находился в столице Афганистана, когда талибы уже заходили в город и де-факто установили контроль над страной. Затем мир облетели кадры, на которых Гани садится в самолет и покидает Афганистан, однако точное место его нахождения покрыто тайной.Появлялась информация, что он транзитом полетит через Таджикистан, затем, со ссылкой на охранника экс-президента, появились данные, что самолет с Гани прибыл в Ташкент. Между тем три центральноазиатские страны уже успели опровергнуть эти сведения: Узбекистан, Таджикистан и Казахстан заявили, что лайнер с бывшим лидером Афганистана не приземлялся на их территории.Представители "Талибана"* в свою очередь утверждают, что Гани улетел в Оман.* — движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран
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мультимедиа , ашраф гани ахмадзай, инфографика
Куда улетел Ашраф Гани — версии и комментарии
14:45 16.08.2021 (обновлено: 15:09 16.08.2021)
Власть в Афганистане перешла к представителям движения "Талибан"* (запрещено в РФ и ряде других стран). Экс-президент страны Ашраф Гани заявил, что во избежание кровопролития решил покинуть свой пост и страну. Местонахождение бывшего лидера ИРА неизвестно.
Достоверно известно, что Гани находился в Кабуле до последнего — 15 августа он еще находился в столице Афганистана, когда талибы уже заходили в город и де-факто установили контроль над страной. Затем мир облетели кадры, на которых Гани садится в самолет и покидает Афганистан, однако точное место его нахождения покрыто тайной.
Появлялась информация, что он транзитом полетит через Таджикистан, затем, со ссылкой на охранника экс-президента, появились данные, что самолет с Гани прибыл в Ташкент. Между тем три центральноазиатские страны уже успели опровергнуть эти сведения: Узбекистан, Таджикистан и Казахстан заявили, что лайнер с бывшим лидером Афганистана не приземлялся на их территории.
Представители "Талибана"* в свою очередь утверждают, что Гани улетел в Оман.
* — движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран