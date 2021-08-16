https://uz.sputniknews.ru/20210816/mid-kazaxstana-oproverg-informatsiyu-ob-afganskix-bejentsax-20096624.html
МИД Казахстана опроверг информацию об афганских беженцах
МИД Казахстана опроверг информацию об афганских беженцах
Распространяемая информация, что Казахстан готов принять 70 тысяч беженцев из Афганистана, не соответствует действительности, пишет портал Stopfake.kz со... 16.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-16T16:20+0500
2021-08-16T16:20+0500
2021-08-16T16:50+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
казахстан
афганистан
беженцы
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. По данным портала, созданного при поддержке информации и общественного развития страны, среди казахстанцев активно распространяется информация о том, что Казахстан готов принять 70 тысяч беженцев из Афганистана.Слухи о предполагаемом предоставлении убежища афганским беженцам распространяется через менеджер WhatsApp. Первые 500 человек якобы уже находятся в аэропорту Шымкента, еще 1500 прилетят в ближайшие дни. По слухам, беженцы будут размещены в г. Шымкент и Туркестанской области.Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена. Сообщается об эвакуации сотрудников иностранных организаций и миссий из страны воздушным транспортом.* — организация, запрещенная в РФ и других странах
https://uz.sputniknews.ru/20210708/chto-delat-tsentralnoy-azii-s-amerikanskimi-afganskimi-bejentsami-19589590.html
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казахстан, афганистан, беженцы
МИД Казахстана опроверг информацию об афганских беженцах
16:20 16.08.2021 (обновлено: 16:50 16.08.2021)
Распространяемая информация, что Казахстан готов принять 70 тысяч беженцев из Афганистана, не соответствует действительности, пишет портал Stopfake.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik
. По данным портала
, созданного при поддержке информации и общественного развития страны, среди казахстанцев активно распространяется информация о том, что Казахстан готов принять 70 тысяч беженцев из Афганистана.
"На сегодняшний день распространяемая информация не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Слухи о предполагаемом предоставлении убежища афганским беженцам распространяется через менеджер WhatsApp. Первые 500 человек якобы уже находятся в аэропорту Шымкента, еще 1500 прилетят в ближайшие дни. По слухам, беженцы будут размещены в г. Шымкент и Туркестанской области.
Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена. Сообщается об эвакуации сотрудников иностранных организаций и миссий из страны воздушным транспортом.
* — организация, запрещенная в РФ и других странах