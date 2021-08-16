https://uz.sputniknews.ru/20210816/rossiya-ne-brosit-uzbekistan-v-sluchae-opasnosti---senator-20098598.html

Россия не бросит Узбекистан в случае опасности — сенатор

Россия не бросит Узбекистан в случае опасности — сенатор

Россия готова быть посредником в ситуации с Афганистаном, но сейчас все зависит от действий талибов, заявил Владимир Джабаров. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-16T17:36+0500

2021-08-16T17:36+0500

2021-08-16T17:41+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

одкб

узбекистан

афганистан

талибан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0f/20082037_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b0f1cb56a82bb35770592423dcc695b4.jpg

ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Узбекистан не является членом ОДКБ, но в случае опасности со стороны Афганистана Россия готова оказать помощь, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает РИА Новости.Джабаров выразил опасения, что в Таджикистане, где по сообщениям СМИ сейчас находится маршал Абдул-Рашид Дустум, может возникнуть очаг сопротивления талибам. По словам сенатора, причиной нынешней ситуации стали непродуманные действия США, и мирные граждане Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана не должны страдать от последствий этих действий. Россия приложит усилия, чтобы урегулировать ситуацию в регионе.Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* — организация, запрещенная в РФ и других странах

https://uz.sputniknews.ru/20210816/ofitsialnyy-predstavitel-mid-rossii-prokommentirovala-xaos-v-aeroportu-kabula-20090961.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

одкб, узбекистан, афганистан, талибан