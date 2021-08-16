Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Россия не бросит Узбекистан в случае опасности — сенатор
17:36 16.08.2021 (обновлено: 17:41 16.08.2021)
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© AFP 2018 / AFPТалибы на границе
© AFP 2018 / AFP
Россия готова быть посредником в ситуации с Афганистаном, но сейчас все зависит от действий талибов, заявил Владимир Джабаров.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Узбекистан не является членом ОДКБ, но в случае опасности со стороны Афганистана Россия готова оказать помощь, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает РИА Новости.
"К сожалению, Узбекистан не входит в состав ОДКБ, но у России с Ташкентом есть договор об оказании помощи. Поэтому если будет угроза Узбекистану со стороны границы с Афганистаном, Россия Узбекистан не бросит", — заявил Джабаров.
Джабаров выразил опасения, что в Таджикистане, где по сообщениям СМИ сейчас находится маршал Абдул-Рашид Дустум, может возникнуть очаг сопротивления талибам. По словам сенатора, причиной нынешней ситуации стали непродуманные действия США, и мирные граждане Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана не должны страдать от последствий этих действий. Россия приложит усилия, чтобы урегулировать ситуацию в регионе.
"Россия готова быть посредником, продолжать эти усилия, но все будет зависеть от того, какие действия талибы предпримут сейчас, пойдут ли они по конституционному пути или начнут расправы", — сказал Джабаров.
Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
* — организация, запрещенная в РФ и других странах