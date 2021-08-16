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С 1 октября Узбекистан вводит отличительные регистрационные номера для электромобилей
С 1 октября Узбекистан вводит отличительные регистрационные номера для электромобилей
Информация, связанная с передачей транспортного средства нотариусом, автоматически отправляется в электронную базу данных Государственной службы безопасности... 16.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-16T12:03+0500
2021-08-16T12:26+0500
общество
номера
автомобили
электромобиль
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Правительство приняло решение по популяризации использования электромобилей и упрощению процедур в области безопасности дорожного движения.С 1 октября 2021 года начнут выдаваться отличительные госрегистрационные номера для электромобилей.Информация, связанная с передачей транспортного средства нотариусом, автоматически отправляется в электронную базу данных Государственной службы безопасности дорожного движения по принципу "единого окна".Установлено, что при оформлении договора передачи транспортного средства нотариусом другому лицу автомобиль проверяется на соответствие регистрационных номеров агрегатов регистрационным номерам и это отражается в договоре.Кроме того, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов Комитетом автомобильных дорог совместно с МВД в течение трех месяцев будет проведено изучение пешеходных переходов в населенных пунктах. По результатам исследования поэтапно в соответствующих местах установят современные светофоры.В Узбекистане импорт электромобилей не облагается акцизами и таможенными пошлинами. По данным Госкомстата, в январе-июне 2021 года в Узбекистан из-за рубежа было импортировано 268 электромобилей.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/avtonomera-serii-uzbi-aaa-mojet-priobresti-lyuboy-uzbekistanets--gubdd-20026346.html
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номера, автомобили, электромобиль

С 1 октября Узбекистан вводит отличительные регистрационные номера для электромобилей

12:03 16.08.2021 (обновлено: 12:26 16.08.2021)
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка аккумуляторов электромобиля.
Зарядка аккумуляторов электромобиля. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Информация, связанная с передачей транспортного средства нотариусом, автоматически отправляется в электронную базу данных Государственной службы безопасности дорожного движения по принципу "единого окна".
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Правительство приняло решение по популяризации использования электромобилей и упрощению процедур в области безопасности дорожного движения.
С 1 октября 2021 года начнут выдаваться отличительные госрегистрационные номера для электромобилей.
До 1 ноября замена регистрационных номеров электромобилей производится без уплаты установленных законодательством сборов. Гарантируется, что регистрационные номера владельца электромобиля по номерам, выигранным на аукционе, будут также заменены соответствующими отличительными номерными знаками.
Информация, связанная с передачей транспортного средства нотариусом, автоматически отправляется в электронную базу данных Государственной службы безопасности дорожного движения по принципу "единого окна".
Установлено, что при оформлении договора передачи транспортного средства нотариусом другому лицу автомобиль проверяется на соответствие регистрационных номеров агрегатов регистрационным номерам и это отражается в договоре.
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Кроме того, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов Комитетом автомобильных дорог совместно с МВД в течение трех месяцев будет проведено изучение пешеходных переходов в населенных пунктах. По результатам исследования поэтапно в соответствующих местах установят современные светофоры.
В Узбекистане импорт электромобилей не облагается акцизами и таможенными пошлинами. По данным Госкомстата, в январе-июне 2021 года в Узбекистан из-за рубежа было импортировано 268 электромобилей.
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