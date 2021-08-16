https://uz.sputniknews.ru/20210816/tadjikistan-polnostyu-kontroliruyut-obstanovku-na-granitse---odkb-20097629.html

Таджикистан полностью контролируют обстановку на границе — ОДКБ

Таджикистан полностью контролируют обстановку на границе — ОДКБ

Если обстановка будет накаляться и возникнет угроза безопасности, ОДКБ предпримет необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-16T16:44+0500

2021-08-16T16:44+0500

2021-08-16T16:52+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

таджикистан

афганистан

одкб

станислав зась

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. ОДКБ обеспокоена обстановкой в Афганистане и тем, как она может отразиться на безопасности государств Центральноазиатского региона. Генеральный секретарь организации Станислав Зась прокомментировал резкое изменение ситуации в ИРА.По его словам, в ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе с тем, чтобы в случае необходимости обеспечить безопасность членов структуры. В приоритете – по-прежнему политико-дипломатические методы, однако если обстановка будет накаляться и возникнет угроза безопасности, организация предпримет необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами.Генсек ОДКБ находится в контакте с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем совета безопасности страны Нассрулло Махмудзодой. Он подчеркнул, что силовые структуры Таджикистана полностью контролируют обстановку на границе, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет.Стартовала подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут близ таджикско-афганской границы.Афганский вопрос станет одним из главных вопросов для обсуждения на предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в сентябре в столице Таджикистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210805/otpor-na-troix-zachem-uzbekistan-rossiya-i-tadjikistan-treniruyutsya-u-afganskoy-granitsy-19969208.html

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таджикистан, афганистан, одкб, станислав зась