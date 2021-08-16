https://uz.sputniknews.ru/20210816/u-afganistana-byla-vozmojnost-okazat-soprotivlenie-talibam---ekspert-20099509.html

У Афганистана была возможность оказать сопротивление талибам - эксперт

У Афганистана была возможность оказать сопротивление талибам - эксперт

За неожиданно короткий срок, вопреки прогнозам экспертов, радикалы сумели захватить власть в Афганистане. Эксперт пояснил почему так вышло, что может... 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-16T18:55+0500

2021-08-16T18:55+0500

2021-08-16T18:55+0500

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мультимедиа

афганистан

радикальное движение "талибан"

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Могло ли афганское правительство оказать подавить натиск талибов, окруживших Кабул? По мнению эксперта, 120-тысячная армия страны за 20 лет была обучена, вооружена и подготовлена американскими специалистами. Она могла дать достойный отпор. По крайней мере такая возможность была.Глава российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал в интервью Sputnik Узбекистан о том, какие вопросы у него возникли после сообщений о захвате власти талибами*.* - организация, запрещенная в Афганистане и других странах

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мультимедиа , афганистан, радикальное движение "талибан", видео