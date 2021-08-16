https://uz.sputniknews.ru/20210816/u-afganistana-byla-vozmojnost-okazat-soprotivlenie-talibam---ekspert-20099509.html
У Афганистана была возможность оказать сопротивление талибам - эксперт
У Афганистана была возможность оказать сопротивление талибам - эксперт
За неожиданно короткий срок, вопреки прогнозам экспертов, радикалы сумели захватить власть в Афганистане. Эксперт пояснил почему так вышло, что может... 16.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-16T18:55+0500
2021-08-16T18:55+0500
2021-08-16T18:55+0500
видео
мультимедиа
афганистан
радикальное движение "талибан"
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Могло ли афганское правительство оказать подавить натиск талибов, окруживших Кабул? По мнению эксперта, 120-тысячная армия страны за 20 лет была обучена, вооружена и подготовлена американскими специалистами. Она могла дать достойный отпор. По крайней мере такая возможность была.Глава российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал в интервью Sputnik Узбекистан о том, какие вопросы у него возникли после сообщений о захвате власти талибами*.* - организация, запрещенная в Афганистане и других странах
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , афганистан, радикальное движение "талибан", видео
У Афганистана была возможность оказать сопротивление талибам - эксперт
За неожиданно короткий срок, вопреки прогнозам экспертов, радикалы сумели захватить власть в Афганистане. Эксперт пояснил почему так вышло, что может последовать за нынешними событиями в ИРА.
Могло ли афганское правительство оказать подавить натиск талибов, окруживших Кабул? По мнению эксперта, 120-тысячная армия страны за 20 лет была обучена, вооружена и подготовлена американскими специалистами. Она могла дать достойный отпор. По крайней мере такая возможность была.
Глава российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал в интервью Sputnik Узбекистан
о том, какие вопросы у него возникли после сообщений о захвате власти талибами*.
* - организация, запрещенная в Афганистане и других странах